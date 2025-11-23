Sport

Scandal în La Liga, cu Andrei Rațiu în prim-plan! Ce i-a făcut românul propriului coechipier. Video

Andrei Rațiu a fost protagonist în ultimul scandal din La Liga. Care a fost motivul pentru care fundașul român a avut o reacție vehementă la adresa colegului său.
Iulian Stoica
23.11.2025 | 18:39
Scandal in La Liga cu Andrei Ratiu in primplan Ce ia facut romanul propriului coechipier Video
ULTIMA ORĂ
Andrei Rațiu, în prim-plan la ultimul scandal din La Liga. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Partida dintre Real Oviedo și Rayo Vallecano s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. În ciuda rezultatului nul, duelul a fost extrem de tensionat. Ambele formații au văzut cartonașul roșu, iar Andrei Rațiu a fost în prim-plan la unul dintre aceste momente.

Scandal în La Liga, cu Andrei Rațiu în prim-plan

Rayo Vallecano s-a încurcat, după remiza cu Real Madrid, cu „lanterna roșie” din La Liga, Real Oviedo. Echipa lui Andrei Rațiu a evoluat preț de 38 de minute în superioritate, ba chiar a ratat și un penalty, dar nu a reușit să obțină cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, Rayo Vallecano a primit un cartonaș roșu în minutul 90+1. Pathe Ciss și-a împins un adversar cu cotul, în timp ce aștepta executarea unui corner, iar centralul partidei i-a arătat direct cartonașul roșu.

În urma eliminării, Pathe Ciss a fost vehement și a refuzat să iasă de pe teren. Ei bine, Andrei Rațiu a luat atitudine în acel moment și a solicitat colegului să părăsească suprafața de joc.

ADVERTISEMENT
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Digi24.ro
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis

Cum mijlocașul de la Rayo părea să ignore solicitările lui Rațiu, fundașul român a început să gesticuleze insistent, ca în cele din urmă Ciss să plece la vestiare. „Sonic” avea motive întemeiate să-i solicite colegului să iasă de pe teren, echipa acestora fiind în superioritate 38 de minute, însă fără a reuși să înscrie. Vezi video aici.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi...
Digisport.ro
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate

Andrei Rațiu, cel mai bun de pe teren în Real Oviedo – Rayo Vallecano

Meciul cu Real Oviedo a fost primul de când Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano. Noul acord dintre fundașul român și madrileni este valabil până în 2030.

„Sonic” le-a răsplătit încrederea conducătorilor, iar în partida cu Real Oviedo a primit cea mai mare notă de pe teren, 8,2. Calificată în „Faza Ligii” UEFA Conference League, Rayo Vallecano se află pe locul 12 în La Liga, cu 16 puncte, și este la doar două lungimi de locul 6, Espanyol.

ADVERTISEMENT
Sârbii jubilează înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! Motivul pentru care sunt...
Fanatik
Sârbii jubilează înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! Motivul pentru care sunt foarte optimiști, chiar dacă echipa a pierdut inexplicabil în ultima etapă
LIVE VIDEO Inter – AC Milan, Serie A, etapa 12. Susținere totală pentru...
Fanatik
LIVE VIDEO Inter – AC Milan, Serie A, etapa 12. Susținere totală pentru Cristi Chivu înainte de primul „Derby della Madonnina” ca antrenor. Update
Walter Zenga o dă la întors! Ce a spus acum despre Cristi Chivu,...
Fanatik
Walter Zenga o dă la întors! Ce a spus acum despre Cristi Chivu, înainte de Inter – Milan, după atacurile din ultima perioadă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fiul fostului jucător al Stelei își DISTRUGE părinții, după ce a ajuns să...
iamsport.ro
Fiul fostului jucător al Stelei își DISTRUGE părinții, după ce a ajuns să ceară bani pe TikTok: 'Copiii nu îți datorează nimic, nu au ales ei să se nască!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!