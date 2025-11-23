Scandal în La Liga, cu Andrei Rațiu în prim-plan! Ce i-a făcut românul propriului coechipier. Video

ADVERTISEMENT

Partida dintre Real Oviedo și Rayo Vallecano s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. În ciuda rezultatului nul, duelul a fost extrem de tensionat. Ambele formații au văzut cartonașul roșu, iar Andrei Rațiu a fost în prim-plan la unul dintre aceste momente.

Scandal în La Liga, cu Andrei Rațiu în prim-plan

Rayo Vallecano s-a încurcat, după remiza cu Real Madrid, cu „lanterna roșie” din La Liga, Real Oviedo. Echipa lui Andrei Rațiu a evoluat preț de 38 de minute în superioritate, ba chiar a ratat și un penalty, dar nu a reușit să obțină cele trei puncte.

Mai mult decât atât, Rayo Vallecano a primit un cartonaș roșu în minutul 90+1. Pathe Ciss și-a împins un adversar cu cotul, în timp ce aștepta executarea unui corner, iar centralul partidei i-a arătat direct cartonașul roșu.

În urma eliminării, Pathe Ciss a fost vehement și a refuzat să iasă de pe teren. Ei bine, Andrei Rațiu a luat atitudine în acel moment și a solicitat colegului să părăsească suprafața de joc.

Cum mijlocașul de la Rayo părea să ignore solicitările lui Rațiu, fundașul român a început să gesticuleze insistent, ca în cele din urmă Ciss să plece la vestiare. „Sonic” avea motive întemeiate să-i solicite colegului să iasă de pe teren, echipa acestora fiind în superioritate 38 de minute, însă fără a reuși să înscrie. .

Andrei Rațiu, cel mai bun de pe teren în Real Oviedo – Rayo Vallecano

Meciul cu Real Oviedo a fost primul de când Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano.

, iar în partida cu Real Oviedo a primit cea mai mare notă de pe teren, 8,2. Calificată în „Faza Ligii” UEFA Conference League, , cu 16 puncte, și este la doar două lungimi de locul 6, Espanyol.