Scandal în La Liga, cu Andrei Rațiu în prim-plan! Ce i-a făcut românul propriului coechipier. Video

Partida dintre Real Oviedo și Rayo Vallecano s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. În ciuda rezultatului nul, duelul a fost extrem de tensionat. Ambele formații au văzut cartonașul roșu, iar Andrei Rațiu a fost în prim-plan la unul dintre aceste momente.
Rayo Vallecano s-a încurcat, după remiza cu Real Madrid, cu „lanterna roșie” din La Liga, Real Oviedo. Echipa lui Andrei Rațiu a evoluat preț de 38 de minute în superioritate, ba chiar a ratat și un penalty, dar nu a reușit să obțină cele trei puncte.
Mai mult decât atât, Rayo Vallecano a primit un cartonaș roșu în minutul 90+1. Pathe Ciss și-a împins un adversar cu cotul, în timp ce aștepta executarea unui corner, iar centralul partidei i-a arătat direct cartonașul roșu.
În urma eliminării, Pathe Ciss a fost vehement și a refuzat să iasă de pe teren. Ei bine, Andrei Rațiu a luat atitudine în acel moment și a solicitat colegului să părăsească suprafața de joc.
Cum mijlocașul de la Rayo părea să ignore solicitările lui Rațiu, fundașul român a început să gesticuleze insistent, ca în cele din urmă Ciss să plece la vestiare. „Sonic” avea motive întemeiate să-i solicite colegului să iasă de pe teren, echipa acestora fiind în superioritate 38 de minute, însă fără a reuși să înscrie. Vezi video aici.
Meciul cu Real Oviedo a fost primul de când Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano. Noul acord dintre fundașul român și madrileni este valabil până în 2030.
„Sonic” le-a răsplătit încrederea conducătorilor, iar în partida cu Real Oviedo a primit cea mai mare notă de pe teren, 8,2. Calificată în „Faza Ligii” UEFA Conference League, Rayo Vallecano se află pe locul 12 în La Liga, cu 16 puncte, și este la doar două lungimi de locul 6, Espanyol.