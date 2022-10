Scandal în lumea modei! Cătălin Botezatu vs stilistul Pro TV, Neculai Stanciu: ”Cârpe obosite” / ”Să aibă grijă”

Prezent la un eveniment monden ce a avut loc recent, Cătălin Botezatu a purtat o ținută a cărei valoare totală se ridică la mii de euro, dar care, totuși, nu a fost deloc pe placul stilistului emisiunii Vorbește lumea de la Pro TV. Neculai Stanciu a numit hainele purtate de celebrul designer „cârpe obosite”, iar acesta i-a dat replica, în exclusivitate, prin intermediul FANATIK.

Lumea modei, lovită de scandalul dintre designerul Botezatu și criticul de la Pro TV

, a participat la toate Săptămânile Modei și are o experiență în domeniu de peste 30 de ani.

Cu toate aceste, ținuta purtată de Cătălin Botezatu la un eveniment monden desfășurat în Capitală nu a fost pe gustul lui Neculai Stanciu. a numit hainele purtate de celebrul designer „cârpe obosite” și a afirmat că apariția acestuia „detronează toate aparițiile lui în costum”.

„El e în două zone, ori cum costum, ori cu cârpele astea obosite, cu șnururi, cu trenă din aia de turturică, rândunică, știți, tricourile alea la băieți, din nu știu ce modă din asta urbană.

Eu îl văd foarte bine în zona de costume, când intră Cătălin Botezatu îmbrăcat în costum, cu atitudine, e ce trebuie. Când intră așa, practic, ținuta asta detronează toate aparițiile lui în costum”, este declarația făcută de Neculai Stanciu la Pro TV.

Cătălin Botezatu i-a răspuns lui Neculai Stanciu: „Eu nu mi-aș permite să comentez apariția unui designer”

Contactat de FANATIK , Cătălin Botezatu i-a dat replica lui Neculai Stanciu. Astfel, designerul a explicat de unde provin piesele pe care le-a îmbrăcat în acea seară și a afirmat că, în locul specialistului care i-a criticat ținuta, ar fi fost mai precaut.

„Încep prin a-i spune domnului Neculai Stanciu, deși nu-l cunosc foarte bine, eu nu mi-aș permite să comentez apariția unui designer, pentru că atunci când nu cunoști brandurile și numele acelor cârpe obosite pe care le poartă, este normal să nu te hazardezi în a face astfel de declarații”, a declarat Cătălin Botezatu în exclusivitate pentru FANATIK.

Ținuta lui Cătălin Botezatu, alcătuită din articole semnate de cele mai mari case de modă din lume

Prin urmare, creatorul de modă a dezvăluit că ținuta sa a fost formată din piese achiziționate de la unele dintre cele mai branduri din lume, precum Valentino și Maison Margiela. De altfel, Cătălin Botezatu a mărturisit că prețul acestora se ridică la nu mai puțin de 8000 de euro.

Chiar dacă, după spusele lui Neculai Stanciu, nu ar fi respectat dress code-ul: all black with a touch of gold, Cătălin Botezatu a susținut că tușa de auriu consta în accesoriile și bijuteriile pe care le purta la acel moment.

„În primul rând, cârpele obosite la care face referire, partea de sus aparține unui celebru brand japonez, extrem, extrem de exclusivist și la fel de scump, pantalonul este un pantalon Valentino, cu țesătură cu dublă vipușcă din piele naturală.

Ghetele din picioare care da, nu au un touch auriu, au un touch argintiu, aparțin unei celebre case, la fel de exclusiviste, Maison Margiela.

Iar tricoul de sub cârpa brandului japonez aparține brandului Viggo by Cătălin Botezatu. Touch-ul, am și spus: ‘Sunt îmbrăcat all black, totuși touch-ul auriu există în inelele Balmain pe care le port la mână’. La acel moment, aveam șase inele, toate aurii și asta a fost tot.

Cârpele obosite, fără bijuterii, accesorii și ceasuri, egal 8000 de euro”, ne-a dezvăluit Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu, convins că Neculai Stanciu vrea publicitate

Pe de altă parte, Cătălin Botezatu a afirmat că motivația criticilor primite din partea lui Neculai Stanciu și-ar putea avea originile în perioada în care era jurat în emisiunea Bravo, ai stil!. Astfel, din punctul său de vedere, este posibil ca stilistul de la Vorbește lumea să se fi ocupat de ținutele vreuneia dintre concurentele emisiunii de fashion.

„Poate pe vremea când eram la Bravo, ai stil! o fi făcut styling pentru vreuna din fete și poate că l-am taxat indirect atunci când fetele nu erau bine îmbrăcate, dar nu întotdeauna este vina stiliștilor atunci când fetele de la Bravo, ai stil! sunt taxate. Poate e și vina fetelor că nu respectă în totalitate în tocmai ceea ce spun stiliștii”, a declarat Cătălin Botezatu pentru FANATIK.

În plus, i-a urat succes în carieră stilistului, dar i-a sugerat să se documenteze mai mult în privința hainelor și a brandurilor.

„Dacă încearcă să-și facă publicitate și să mă abordeze în felul ăsta, nu și-a găsit persoana potrivită. Repet, înainte de a vorbi și a spune despre niște hăinuțe că sunt niște cârpe obosite, îi sugerez să se documenteze și apoi să facă astfel de afirmații”, a continuat Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu, amenințări subtile la adresa criticului de la Pro Tv

În încheiere, Cătălin Botezatu a mai susținut că, având mai bine de trei decenii de când activează în domeniul modei, și-a câștigat dreptul de a se îmbrăca oricând cum își dorește.

„Dacă sunt Botezatu, pentru că eu am muncit, față de el, 30 și ceva de ani și mi-am sacrificat viața, sănătatea, viața personală, pentru a ajunge aici, da, poate că îmi permit să mă îmbrac oricum.

Și nu trebuie să mă îmbrac neapărat doar la costum, așa cum îi place lui, îi mulțumesc pentru aprecierea în acest sens. Uneori, pot să abordez și altfel de ținute.

Din păcate pentru el, nu sunt obosite și nu sunt nici cârpe. Nu-i port pică, dar să fie atent pentru că eu nu sunt ca ceilalți, așa că să aibă grijă”, a încheiat Cătălin Botezatu cu o amenințare subtilă la adresa criticului de la Vorbește Lumea, Neculai Stanciu.