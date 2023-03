Scandal uriaș în lumea muzicii! Fratele Andrei Măruță dă de pământ cu Armin Nicoară: „Nu mă așteptam să mă înjosească”

Este scandal uriaș în lumea muzicii! Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, l-a criticat în termeni duri pe Armin Nicoară în mediul online, punând la îndoială calitățile sale profesionale! Soțul Claudiei Puican a reacționat, în exclusivitate pentru FANATIK, la comentariul pe care Săndel i l-a lăsat în mediul online.

Fratele Andrei Măruță l-a criticat dur pe Armin Nicoară: „Asta face generația nouă!”

Nimeni, nimic și… brusc, la un clip postat de Armin în care cântă la acordeon a apărut un comentariu din partea fratelui Andrei Măruță în care sugera că Armin nu e tocmai talentat. De fapt, nu sugera, a spus-o în cel mai direct mod posibil.

„Măi, fraților, el mimează! Asta face generația nouă! Nu face nimic pe acordeon”, este postarea de la care a început scandalul între cei doi artiști.

Contactat de FANATIK, Armin ne-a spus că e extrem de supărat pe Săndel, pentru că nu înțelege de unde vine această părere, precizând totodată că el îl respectă pentru munca pe care o face. Ba chiar, acesta a spus că îl consideră în continuare un coleg talentat și îl admiră pentru cariera sa.

Armin ne-a spus că niciodată nu a avut probleme cu familia Andrei, ba chiar au coincis de câteva ori la evenimente și nu au existat clinciuri între ei.

Armin Nicoară: „A înjosit toată generația tânără”

„Sunt foarte supărat pe comentariul colegului meu de cântec. Nu mă așteptam să mă înjosească pe mine și, din câte am văzut în acel comentariu, a înjosit toată generația tânără. Sincer să spun, nu mă așteptam pentru că anul trecut de Revelion am stat împreună la filmări când am fost la Antena Stars.

Chiar eram cu Georgiana Lobonț și cu Claudia și ne-a întrebat cum reușim să fim așa de activi pe rețelele de socializare. Ne-a zis că apreciază că suntem așa de activi. Chiar ne-a felicitat pentru tot ceea ce facem.

La o piesă cântată de el, m-a întrebat dacă îmi face plăcerea să vin să fiu acolo, lângă el, că s-ar bucura foarte tare. Am acceptat cu tot dragul, dar uite că s-a schimbat. Asta este. Eu voi încerca să îmi fac treaba așa cum pot și cum știu. Eu nu cânt pentru muzicanți. Eu am publicul meu, un public care mă iubește.

Încerc să îi distrez așa cum știu și eu. Vreau să îi fac pe toți cei care sunt alături de mine să se simtă bine cu muzica mea. Și chiar dacă nu sunt pe placul unor oameni, eu mă bucur că am câteva milioane de oameni care mă apreciază și asta se vede în numărul de vizualizări de pe YouTube”, este reacția oferită de Armin Nicoară în exclusivitate pentru FANATIK.

FANATIK are captura mesajului pe care l-a scris Săndel, șters ulterior, dându-și seama, cel mai probabil, în ce s-a băgat. Puteți vedea ce a scris fratele Andrei mai jos.

„Eu nu fac ceva să îi deranjez pe alții”

Continuând discuția cu Armin pe seama ieșirii lui Săndel la adresa sa, întrebat dacă l-ar lua vreodată la evenimente cu el, ne-a spus că nu este cazul, pentru că e mândru de ceea ce poate realiza cu nașa sa, și nu e nevoie de alți artiști în plus.

Să îi fie oare teamă lui Săndel, care cântă la acordeon, că ar putea fi eclipsat de Armin și cu acest instrument, pe lângă saxofon? Nicoară susține că nu vrea să fure pâinea de la gură nimănui: „Eu nu am făcut să acaparez ceva. Cred că sunt destul de iubit în toată țara. Sincer, eu m-am luat după Salam. Doar eu și Salam avem un show aparte. Eu nu fac ceva să îi deranjez pe alții”.