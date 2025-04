Scandal în lumea muzicii populare. Artista care i-a cerut daune morale surorii sale: ”E periculoasă”

Scandal neașteptat în lumea muzicii populare. Între o celebră artistă și sora ei a izbucnit un conflict care a ajuns până în instanță. Cântăreața spune că nu vrea să mai audă deloc de aceasta.

Scandal în lumea muzicii populare

Laura Lavric și sora sa, Ecaterina Traian, sunt protagonistele poveștii. Menționăm că ambele surori au avut un scandal intens mediatizat. Totul a început în urmă cu 12 ani. La acea vreme, Ecaterina Traian lansa acuzații dure la adresa artistei.

Mai exact, aceasta spunea depsre Laura Lavric că și-ar fi înșelat soțul. Mai mult de atât, sora artistei spunea că aceasta ar fi avut o viață dublă, iar când mergea în America nu se ocupa doar de spectacole.

„Laura voia să-și obțină acte de America. Nu mai e un semn de îndolială că am dovedit că și-a înșelat soțul, că… să nu mă exprim, e o ființă imorală. Fostul ei soţ, care a fost un om minunat şi care o aştepta din turnee cu flori şi cu mâncare, a divorţat din cauza infidelităţilor ei şi relaţiilor ei extraconjugale.

Eu sunt plecată din ţară din ’90, am întâlnit-o la New York, iar din multe surse am aflat că ea cânta la un restaurant, iar colateral mergea cu orice bărbat care îi oferea cadouri sau bani”, a declarat la acea vreme sora Laurei Lavric.

Laura Lavric a dat-o în judecată pe Ecaterina Traian

Așa a debutat celebrul . Și evident, Laura Lavric a venit și ea cu un răspuns pe măsură. Ce s-a întâmplat însă în ultimul deceniu? Se pare că artista nu vrea să mai aibă vreo legătură cu sora ei.

Mai mult de atât, lucrurile au mers până în instanță. Laura Lavric a câștigat, astfel că Ecaterina Traian este nevoită să îi plătească daune morale în valoare de 10.000 de euro. Întreaga situație a întristat-o însă pe artistă.

În prezent, la finalul acestui scandal care a uimit lumea muzicii populare, artista a numit-o pe sora ei ca fiind ”periculoasă”. Chiar și așa, aceasta nu are sentimente de ură la adresa ei, însă nici nu mai vrea să o vadă vreodată.

„Nu mai vreau să am legătură cu ea. Să plătească, dacă am câștigat, în instanță, are să-mi dea 10.000 de euro. În fiecare lună îmi va plăti din daunele morale. Nu o urăsc, nu o iubesc, nu o mai vreau în viața mea că e periculoasă. Va plăti cei 10.000 de euro, până la ultimul ban”, a declarat Laura Lavric, potrivit .

Deși nu își dorea să ajungă în instanță, Laura Lavric și-a dat în judecată sora pentru ca aceasta să nu mai meargă pe la televiziuni să vorbească public despre ea. Totodată, artista a mai adăugat și ”batjocorită” de Ecaterina Traian.