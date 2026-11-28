CE TREBUIE SĂ ȘTII Luka Dončić, conflict cu un fan după ce a aruncat banderola spre o femeie

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Final încins la partida dintre San Antonio Spurs și Los Angeles Lakers, pe Frost Bank Center și câștigată de gazde cu 99-96. Extrem de frustrat după ce echipa sa a scăpat printre degete un avantaj de 20 de puncte și a fost eliminată din competiție, Luka Dončić a fost implicat într-un incident neașteptat cu spectatorii chiar în timp ce părăsea parchetul.

Luka Dončić, conflict cu un fan după ce a aruncat banderola spre o femeie

În drumul spre tunelul vestiarelor, de pe încheietură în direcția unei femei aflate în primul rând al tribunei. Câteva secunde mai târziu, slovenul s-a întors pentru a-și recupera banderola, moment în care bărbatul care o însoțea pe femeie i-a înapoiat obiectul și l-a îmbrâncit pe Dončić, înainte ca mai mulți agenți de pază să intervină rapid pentru a aplana conflictul.

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La conferința de presă de după meci, Luka Dončić a încercat să minimalizeze incidentul și a oferit o explicație calmă, susținând că nu a avut nicio intenție agresivă și că gestul său a fost unul obișnuit la finalul partidelor. „Pur și simplu mi-am aruncat banderola, așa cum fac aproape la fiecare meci. Apoi am auzit că nu o vrea, așa că m-am întors să o iau înapoi, iar atunci el pur și simplu m-a împins, după care i-am dat-o altcuiva”, a explicat Luka Dončić.

Imaginile video surprinse din tribună lasă însă loc de interpretări, deoarece pe filmare se observă clar cum femeia îi adresează câteva cuvinte slovenului chiar înainte ca acesta să arunce banderola spre ea, iar cu doar câteva clipe înainte Dončić păruse să le arate spectatorilor un gest obscen, în contextul schimbului de replici de pe marginea terenului.

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Luka Doncic threw something and hit a fan’s wife and the fan PUSHED Luka 😳🍿 https://t.co/pt6gh5Dy1i — Hater Report (@HaterReport)

Seară neagră de la trei puncte pentru Dončić

Dincolo de episodul tensionat de la final, frustrarea lui Luka Dončić a fost alimentată și de propria evoluție de la distanță în eșecul cu San Antonio Spurs (96-99). Deși a încheiat partida cu 31 de puncte, 6 recuperări, 8 pase decisive și 3 intercepții în 39 de minute, slovenul a avut un procentaj dezastruos din spatele semicercului, doar o aruncare transformată din 13 încercări (7,7%), egalând astfel recordul negativ al carierei sale la Lakers pentru cele mai multe aruncări de trei puncte ratate într-un singur meci. De partea cealaltă, victoria texanilor a fost condusă de Stephon Castle (26 de puncte, 9 pase decisive) și Victor Wembanyama (25 de puncte, 16 recuperări).