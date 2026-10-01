Scandal în Norvegia! Erling Haaland, așteptat la tribunal înainte de revenirea la Manchester City

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Erling Haaland, jucătorul lui Manchester City, a devenit un star la nivel mondial, iar mai multe branduri și-au dorit să se asocieze cu imaginea sa. Norvegianul se află într-un conflict cu o companie din țara sa natală.

Erling Haaland va fi audiat într-un proces cu Norwegian Air

Atacantul se află, în prezent, angrenat în programul echipei naționale a Norvegiei, unde mai are 2 meciuri de disputat în această fereastră internațională: contra Țării Galilor (1 octombrie) și Portugaliei (4 octombrie). Totuși, după cele 2 partide nu va putea reveni imediat la echipa de club, Manchester City.

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Echipa juridică a lui Erling Haaland a acționat în instanță compania aeronautică Norwegian Air. Firma ar fi folosit imaginea vârfului fără acordul său, în scopuri publicitare. Totul s-ar fi întâmplat în vara acestui an, în timp ce , marcând 7 goluri în cele 5 meciuri disputate.

Astfel, atacantul a primit o citație în proces. Haaland va fi audiat, pe 9 octombrie, la Tribunalul din Oslo, în vederea soluționării cazului. Unul dintre oamenii din echipa juridică a norvegianului a confirmat procesul.

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”Putem confirma că noi, în numele York Promotions Ltd. și Erling Braut Haaland, am depus o citație împotriva Norwegian Air Shuttle ASA. Cazul se referă la exploatarea ilegală de către Norwegian a caracteristicilor Haaland în marketingul biletelor de avion în timpul Campionatului Mondial”, a spus Thomas Hegen, pentru publicația norvegiană .

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Norwegian Air a încercat să își mascheze urmele

După ce Haaland nu a fost de acord să îi fie folosită imaginea de către Norwegian Air, compania a încercat să își șteargă urmele din social media. Compania a retras, de pe contul de Instagram, o postare care făcea referire la fotbalist.

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O fotografie cu un avion a fost editată în Photoshop, fiind adăugat deasupra cockpitului frizura inconfundabilă a lui Erling Haaland: coada blondă. În descrierea postării se afla textul: ”Nu am arătat niciodată mai norvegieni”.

Imaginea lui Haaland este folosită de mai multe branduri internaționale

a stârnit interesul mai multor branduri de a se asocia cu el. Din lumea sportului, unul dintre cei mai mari colaboratori ai norvegianului este brandul Nike. Compania îi folosește imaginea pentru reclamele la articole sportive.

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Tot din lumea hainelor, Dolce Gabbana a semnat un contract cu atacantul lui Manchester City. Acesta poartă articole vestimentare personalizate din partea brandului. Mai mult, Haaland a fost zărit la mai multe prezentări de modă din Italia.

Scandinavul are un parteneriat și cu firma americană de bere, Budweiser. El a jucat într-o reclamă, alături de actualul antrenor al Germaniei, Jurgen Klopp, intitulată ”Let it Pour” (n.r. în română – ”Lasă să toarne”). De asemenea, vârful este imaginea brandului Revolut.

Alți parteneri ai lui Haaland sunt: Visa, Walovi, Beats by Dre și Midea și Aquafigure. Atacantul deține și acțiuni la ultimul brand menționat.