Scandal în plină austeritate! Deputată UDMR, acuzată că a deturnat sute de mii de lei pentru un festival din Secuime

Scandal în maghiarime între o asociație care îi reprezintă pe ungurii din Transilvania și o deputată UDMR. De la ce a pornit totul și cât de grave sunt acuzațiile care i se aduc parlamentarei, în plină austeritate?

ADVERTISEMENT

Deputată UDMR de Vaslui, acuzată că a deturnat fonduri de la stat către un festival din localitatea de unde e

Deputata UDMR de Vaslui Boglarka Kantor este în mijlocul unei controverse uriașe după ce ar fi recunoscut într-o ședință a Consiliului Local Gheorgheni că a redirecționat 90% din fondurile destinate județului pe care îl reprezintă în unui festival privat, „EgyFeszt”, eveniment considerat de mulți cârcotași un ”proiect de casă” al liderului Kelemen Hunor.

La mijloc este vorba despre suma de 750.000 de lei (aproximativ 150.000 de euro), bani care, potrivit Asociației Maghiarilor din România, puteau fi folosiți pentru o serie de investiții cu adevărat utile (lucrări de infrastructură sau reabilitări de școli) în Vaslui.

ADVERTISEMENT

Un jurnalist TVR a semnalat cazul pe Facebook

„Afirmația ei este extrem de gravă, sugerează că un parlamentar poate trata banii publici ca pe bani proprii”, se arată în comunicatul prin care Asociația Maghiarilor din România o pune la zid pe deputata Kantor.

Asociația a ieșit public și a acuzat-o pe deputata Kantor de trafic de influență, deturnare de fonduri și corupție. Toate acuzațiile pornesc, așa cum spuneam mai sus, de la declarațiile pe care femeia le-ar fi făcut în ședința respectivă. Cazul a fost semnalat public, în social media, de jurnalistul TVR Cluj Romeo Couți.

ADVERTISEMENT

Despre ce festival este vorba, de fapt

Ei bine, nu vorbim despre un festival cu o tradiție foarte veche, ci unul relativ nou. A fost înființat în anul 2021 și este organizat în Depresiunea Giurgeu, în orașul Gheorgheni. Evenimentul a fost prezentat ca unul de referință pentru regiunea (Szekeyfold) și îmbină literatura, teatru, muzică, arte vizuale, turism și obiceiuri locale.

ADVERTISEMENT

În anul 2025, EgyFeszt s-a ținut în perioada 31 iulie – 3 august, zilnic, între orele 10 și 24. Evenimentul nu a avut loc doar în orașul Gheorgheni de unde, surpriză, este doamna deputat, ci a cuprins și alte localități precum capela Sfânta Ana, Lăzarea, zona Lacul Roșu sau peștera Sugo. Printre invitații speciali ai acestui festival s-au numărat îndeosebi artiști maghiari, printre care Ruzsa Magdi sau Palya Bea.

ADVERTISEMENT

Cine este Boglarka Kantor și ce avere are. Surpriza din documentele completate de deputată

Cine este deputata UDMR de Vaslui și ce a scris în declarația de avere publicată după ce a ajuns parlamentară? Boglarka Kantor (38) a fost aleasă la alegerile parlamentare din 2024 ca reprezentantă a județului Vaslui, iar în calitate de deputată s-a remarcat prin câteva inițiative legislative în anul care a trecut de când și-a intrat în funcție.

Kantor este membră în comisiile pentru învățământ, tineret și sport. are 36 de propuneri de lege, printre care instituirea anului 2025 drept „Anul Cultural Mihai Eminescu”, două luări de cuvânt, precum și două întrebări și interpelări în plen.

Potrivit declarației de avere, promotoarea festivalului din Gheorgheni, extrem de criticat în contextul măsurilor de austeritate, deține o casă și un apartament în orașul din județul Harghita, precum și trei autoturisme: Seat Leon, Opel Astra și Suzuki GX600. Tot din declarația de avere reiese că a obținut, în ultimul an, venituri de 78.000 de lei pentru postul de profesoară la Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni.

La Jurilovca, festivalul s-a anulat din cauza crizei

În timp ce la Gheorgheni autoritățile au mers mai departe cu organizarea festivalului EgyFeszt, în oglindă avem festivalul de la Jurilovca, despre care FANATIK a scris recent, unul care nu se mai ține tocmai din cauza austerității. Primarul localității ne-a declarat că a luat această decizie tocmai din cauza situației economice destul de dificile, făcând exact pe dos față de cum s-a procedat în județul Harghita. Și la Jurilovca, festivalul ar fi costat mult peste 100.000 de euro.

„Fiecare ediție a avut costuri diferite, în creștere de la an la an, depinzând, mai ales, de onorariile artiștilor, care reprezintă aproximativ 70% din cheltuieli. Dacă ne referim punctual la ediția de anul trecut, suma a fost de aproximativ 1.500.000 de lei, din care 1.000.000 a reprezentat finanțarea de la Consiliul Județean Tulcea, iar restul sponsorizări și contribuții de la comercianți”, ne-a spus în urmă cu câteva zile primarul Eugen Ion, motivând anularea Festivalului Borșului de la Jurilovca.

Deputata nu neagă redirecționarea banilor

FANATIK a contactat-o pe deputata maghiară de la Vaslui pentru a comenta acuzațiile care îi sunt aduse în spațiul public, însă până la ora redactării prezentului material, nu a oferit niciun răspuns. Totuși, precizăm că deputata a avut ceva de zis pentru un site în limba maghiară, răspunzând nemulțumirilor Asociației Maghiarilor din România cu privire la fondurile din care s-a finanțat festivalul de la Gheorgheni.

Deputata nu neagă redirecționarea banilor, în replica dată pentru însă susține că totul s-a făcut printr-un amendament bugetar „în sprijinul comunității maghiare” și că mandatul ei a fost dobândit printr-o loterie electorală, fapt pentru care a dorit să îl folosească în interesul comunității.

Cum sunt alocate fondurile de la stat pentru fiecare județ și cum poate influența un parlamentar gestionarea banilor

Trebuie spus, din start, că un parlamentar nu poate să mute efectiv banii dintr-un județ în altul (în cazul de față, de la Vaslui la Harghita), însă are capacitatea de a influența alocarea lor prin amendamente aduse la legea bugetului. Deputații și senatorii pot propune o serie de modificări, chiar suplimentări de sume pentru anumite localități, proiecte sau evenimente, cum este și festivalul din Gheorgheni.

Apoi, politicienii pot face lobby în comisiile parlamentare și pot avea intervenții la rectificările bugetare. Oficial, banii nu sunt ai parlamentarului, ci ai statului român, iar orice mutare, chiar și a unui leu, trebuie aprobată fie de Parlament (prin vot pe legea bugetului), fi de Guvern (rectificări, ordin de ministru etc.).

Cum ar fi putut influența, pas cu pas, deputata de Vaslui relocarea fondurilor destinate Vasluiului către festivalul EgyFeszt? Cum se poate întâmpla, legal, o mutare ca în cazul Kantor? Ei bine, pornim de la faptul că anual Parlamentul votează legea bugetului de stat. Apoi, la capitolul cultură sau ”programe locale” există deja niște sume alocate pentru diverse proiecte. Sumele sunt împărțite pe ministere, pentru fiecare județ, în funcție de propunerile inițiale și negocierile din comisii.

Drumul banilor de la Vaslui la festival. Cum se operează

Unde putea interveni parlamentara? Deputata Kantor, chiar dacă reprezintă Vasluiul, este membră UDMR și poate avea influență în Comisia de buget sau în grupul parlamentar al partidului. Ea putea să facă, așadar, un amendament la proiectul bugetului și, atenție, în acel amendament nu este obligatoriu să se scrie că se iau banii de la Vaslui și se mută la Harghita, ci se poate formula totul foarte tehnic sub umbrela ”realocare între capitole bugetare” sau, și mai pompos, ”redirecționare pentru eficientizarea programului cultural”.

Amendamentul este votat în Comisia de buget-finanțe și, dacă are susținere, trece fără probleme la vot. Din acel moment, bugetul include oficial și suma alocată pentru Gheorgheni în loc de Vaslui. Banii sunt trimiși ulterior de la Ministerul Culturii sau altă instituție responsabilă către organizatori sau primărie, iar primăria (Gheorgheni în cazul de față) îi poate folosi pentru subvenționarea festivalului. Nu vorbim despre o ilegalitate pe hârtie, în acest caz, întrucât Parlamentul are dreptul să aprobe orice modificare bugetară. Cât timp banii au trecut printr-un vot oficial și au fost cheltuiți conform destinației aprobate, e greu de presupus că se poate vorbi de deturnare de fonduri în sens penal. Scandalul a pornit pentru că, moral vorbind, banii destinați unui județ sărac (Vaslui) au ajuns la un festival scump dintr-un alt județ, aparent pe criterii politice.