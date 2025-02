Scandal în Ploiești, din cauza deșeurilor neridicate. Oamenii speră ca vremea să nu se încălzească: „Măcar a nins, ferindu-ne de mirosuri”

Situație halucinantă în Ploiești, aici unde deșeurile sunt neridicate de o săptămână. Oamenii își doresc ca vremea să nu se încălzească, pentru a fi feriți de mirosul gunoaielor.

Criză a deșeurilor în Ploiești. Gunoaiele stau neridicate de 7 zile

Criza deșeurilor ia amploare în municipiul Ploiești, din județul Prahova. Din data de 17 februarie, locuitorii , având în vedere că de atunci nu au mai fost ridicate deșeurile menajere.

ADVERTISEMENT

Situația are loc din cauza unui blocaj instituțional, arată . Primarul municipiului Mihai Polițeanu a hotărât să înceapă o luptă cu „mafia gunoaielor”, însă totul s-a transformat într-o criză care pare greu de gestionat.

În decembrie anul trecut, orașul Ploiești a ieșit din ADI Deșeuri, după votul exprimat de Consiliul Local. Prin urmare, s-a luat decizia de a renunța la contractul cu firma Bin Go Solutions. A fost semnat un nou contract de salubritate cu firma Brantner, care însă nu poate ridica deșeurile, deoarece nu a primit avizul de la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova.

ADVERTISEMENT

Ce spun locuitorii despre această situație

În acest context, locuitorii s-au împărțit în două tabere: cei care îl susțin pe primar și care spun că „este singur împotriva sistemului corupt”, luptând cu „mafia gunoaielor” și tabăra celor care spun că această criză a început tocmai din cauza măsurilor edilului, sugerând că nu a gestionat situația cum ar fi trebuit.

Acum, oamenii speră ca frigul să continue, ca mirosurile gunoaielor să nu apară prea curând. „Față de data trecută, când criza ne-a prins în plină vară, iar mirosurilor au fost înfiorătoare, de data asta măcar a nins peste gunoaie, iar gerul a împiedicat descompunerea lor, ferindu-ne de mirosurile de care încă ne mai aducem aminte și acum”, a declarat un ploieștean pentru Agerpres.

ADVERTISEMENT

Potrivit primarului Polițeanu, autorizația de mediu a noului operator va fi acordată în curând. Edilul a discutat cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, urmând ca APM Mehedinți și APM Prahova să urgenteze eliberarea autorizației.

ADVERTISEMENT

Directorul APM Prahova susține că Bin Go Solutions are autorizație pe zona Ploieștiului

Corpul de control a fost trimis la APM Prahova de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, după ce APM Mehedinți a eliberat avizul tehnic necesar pentru noua companie de salubritate. Pe de altă parte, directorul APM Prahova, Florin Diaconu, a declarat că situația este „încurcată” din cauza unor documente care se bat cap în cap.

„Nu era foarte clar care este trasabilitatea deșeurilor și trebuie să respecte niște condiții. Trasabilitatea deșeurilor pe Prahova este aprobată prin planul de gestiune a deșeurilor și trebuie să respecte Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor”, a transmis directorul APM Prahova, conform sursei citate.

Totodată, problema a apărut și din cauza că vechiul operator, Bin Go Solutions, încă are autorizație pe zona Ploieștiului. „Ar trebui anulată cealaltă autorizație. Suntem într-o zonă de verificare a tuturor actelor. La noi, autorizația de mediu a lui Bin Go este încă valabilă”, susține Florin Diaconu.

Zilele trecute, reprezentanții Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Ploiești . După această criză, Instituția Prefectului a cerut puncte de vedere de la mai multe instituții.