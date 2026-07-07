Scandal în Portugalia după eliminarea de la CM 2026. Quaresma, acuze dure: „Foarte, foarte slabi!”. L-a mitraliat chiar și pe Roberto Martinez

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Un nou Campionat Mondial în care Portugalia este eliminată înainte de a ajunge în marea finală. Spania i-a învins pe lusitani cu 1-0 în optimi, iar suporterii acestora s-au revoltat. Ricardo Quaresma, unul dintre cei mai importanți foști internaționali portughezi, a avut o reacție dură.

Ricardo Quaresma, reacție dură după ce Portugalia a fost eliminată de la CM 2026

Lustianii au ratat șansa de a se califica în sferturi și de a avea un duel cu Belgia. Ricardo Quaresma, care a câștigat EURO 2016 cu Portugalia, s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația actualei generații de jucători din reprezentativa țării sale.

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„Toată lumea spunea că această echipă era cea mai bună din istoria Portugaliei, dar în ce sens? Ce au câștigat? Plecăm acasă cu capul plecat. La mijlocul terenului avem jucători extraordinari, mult talent, dar au fost foarte, foarte slabi la acest Campionat Mondial. La fel a fost și în atac, iar apărarea a fost complet dezorganizată. Cel mai bine e să mă opresc aici, altfel voi spune lucruri pe care le voi regreta mai târziu”, a spus Quaresma, citat de

Ricardo Quaresma a dat de pământ cu Roberto Martinez

Fostul mare jucător portughez a fost și mai aspru atunci când a vorbit de El l-a acuzat pe antrenor că a irosit atât „generația de aur” a Begiei, cât și pe cea a lusitanilor. „Este inacceptabil să ai totul la îndemână și să nu reușești să obții rezultate. Aceasta a fost povestea lui Roberto Martinez la națională.

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A eșuat cu „generația de aur” a Belgiei, o echipă care îi avea în componență pe Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Youri Tielemans și Dries Mertens, și totuși nu a reușit să obțină nimic cu ei. A preluat conducerea naționalei Portugaliei, o altă generație de talente de excepție – Ruben Diaz, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Pedro Neto, Joao Felix, Rafael Leao și, din nou, Cristiano Ronaldo –, dar a eșuat și de data aceasta. A prevăzut ce urma să se întâmple și a anunțat că va pleca după Cupa Mondială.

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Este un antrenor atât de supraestimat, care se bazează pe noroc și pe strălucirea individuală a jucătorilor pentru a obține ceva ca antrenor. Când norocul nu-i surâde și jucătorii nu dau randamentul așteptat, îl veți vedea demascat până în miezul sufletului!”,

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3 este cel mai bun loc obținut de Portugalia în istoria ei la Campionatul Mondial (1966)

4 este cel mai bun loc obținut de lusitani în ultimii 20 de ani la Campionatul Mondial (2006)