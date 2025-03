Scandal în procesul Dinamo – Vasile Șiman! Răzvan Zăvăleanu: ”Nu a făcut dovada că este o persoană impozabilă”. Răspunsul dur al omului de afaceri

Dinamo vrea să iasă anticipat din insolvență până la 31 mai 2025, pentru a obține dreptul să joace în cupele europene din sezonul UEFA 2026-2027, dar le creează mari probleme alb-roșiilor.

Ultima mișcare făcută de Vasile Șiman a inflamat și mai mult spiritele la Dinamo

Vasile Șiman solicită două milioane de euro: clauza de un milion de euro din contractul fotbalistului Ionuț Șerban, care a jucat la Dinamo în perioada 2013-2021, plus un milion despăgubiri.

Disputa a ajuns la Curtea de Apel, însă litigiul se poate prelungi mult și după sentința din 2 aprilie, când este programată judecarea apelului. Ultima mișcare făcută de Vasile Șiman în dosar a învolburat și mai mult apele.

Pe 14 martie 2025, fostul patronul al Sportului Studențesc a formulat către administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu o cerere de plată de 5.457.094,81 lei, peste un milion de euro. Este vorba despre dobânzile și penalitățile pe care Vasile Șiman le solicitase pe 14 octombrie direct la tribunal, însă au fost respinse de judecătorul sindic pentru că cererea de plată trebuia adresată administratorului judiciar al lui Dinamo.

Argumentele lui Răzvan Zăvăleanu: ”Cererea de plată este formulată cu rea credință”

Recent, administratorul judiciar al lui Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, a depus la tribunal un raport detaliat prin care argumentează respingerea cererii de plată formulate de Vasile Șiman, considerând că aceste pretenții sunt vădit nefondate.

În raport, Zăvăleanu îl acuză de rea credință pe Vasile Șiman și că încearcă în mod nelegal adăugarea de accesorii la o creanță născută anterior deschiderii procedurii.

”În primul rând administratorul judiciar constată că această cerere de plată este formulată cu rea credință și în vederea tergiversării procedurii, cu intenția directă de a împiedica ieșirea anticipată a debitoarei din procedura de reorganizare judiciară, cu încălcarea dispozițiilor executorii ale Sentinței nr. 6675/20.12.2024, pronunțată la 20.12.2024 și publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 425/13.01.2025 de către Tribunalul București, Secția a-VII-a Civilă în dosarul nr. 18583/3/2021/a36”, precizează Răzvan Zăvăleanu în raport.

”Încearcă în mod nelegal adăugarea de accesorii la o creanță născută anterior deschiderii procedurii”

În continuare, administratorul judiciar al lui Dinamo subliniază că, întrucât creanța principală de un milion de euro nu poate fi recunoscută ca una curentă, nici accesoriile solicitate – dobânzi, inflație și TVA – nu pot fi admise separat, fiind supuse aceluiași regim juridic.

”Nu în ultimul rând, administratorul judiciar constată că se încearcă în mod nelegal adăugarea de accesorii la o creanță născută anterior deschiderii procedurii, cu încălcarea prevederilor art. 80 din Legea Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență:

’Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanțelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepția situațiilor

prevăzute la art. 103’”, a mai menționat Răzvan Zăvăleanu în document.

Concluziile lui Răzvan Zăvăleanu cu privire la penalizările de 1 milion de euro solicitate de Vasile Șiman

Un detaliu semnificativ menționat de administratorul judiciar în rapotul său este că Vasile Șiman nu a făcut dovada că ar fi o persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA, sau că ar fi achitat către statul român TVA-ul solicitat.

Vasile Șiman: ”Sunt dispus la dialog și să găsim o soluție”

Contactat de FANATIK, Vasile Șiman a dezvăluit care este strategia lui referitor la procesul cu Dinamo. ”Mesajul meu e foarte simplu. Eu sunt dispus, în orice moment, la dialog și să găsim o soluție. Eu sunt partenerul lui Dinamo, nu inamicul lui Dinamo. Niciodată nu e prea târziu să faci pace.

Eu fac tot posibilul ca Dinamo să fie cât mai bine, să câștige cât mai bine, să încaseze cât mai mult. Dacă Dinamo o duce bine găsim o soluție”, a transmis omul de afaceri.

Nu înțeleg ce spune administratorul judiciar. Nu mi-a cerut nimeni dovada că sunt plătitor de TVA. Întreb, dacă Dinamo datorează, să presupunem, suma de un milion de euro la 1 iulie 2021 oare nu datorează toate penalitățile și dobânzile pe perioada cât nu au plătit-o?” – Vasile Șiman

Explicațiile lui Vasile Șiman despre dobânzile și penalitățile de un milion de euro

Apoi, Vasile Șiman s-a referit la cererea de plată suplimentară de un milion de euro adresată administratorului judiciar pe 14 martie 2025. ”Dacă eu nu făceam cererea asta, iar pe 2 aprilie, la apel, ni s-ar fi dat dreptate, nouă ni s-ar fi dat fix doar solicitarea din prima cerere, un milion de euro, fără dobânzile și penalitățile de un milion de euro. Acestea vor fi analizate de judecătirul sindic la termenul din 23 iunie 2025.

Prima cerere pentru dobânzi și penalități am depus-o direct la instanță, iar instanța ne-a respins-o ca inadmisibilă pentru că trebuia făcută mai întâi către administratorul judiciar. Am făcut acest lucru după ce am primit motivarea de la prima instanță.

Inițial, ne-am adresat direct instanței pentru că Răzvan Zăvăleanu ne-a refuzat cerea de plată de un milion de euro. Așadar, noi nu putem obține altfel milionul solicitat pentru dobânzi și penalități decât adresându-ne administratorului judiciar. Le-am spus că fac asta. N-aveam altă soluție. Eram împotriva mea dacă făceam altfel. Este evident că ne-o refuză, iar noi îi dăm în judecată”.

”Dacă pierd cer să fiu înscris la masa credală. O luăm de la capăt. Ce fac ilegal?”

Vasile Șiman speră să ajungă la o înțelegere cu Dinamo, dar în același timp este pregătit de un război de lungă durată.

”La apel se va judeca doar clauza de un milion de euro din contractul lui Ionuț Șerban. Dacă instanța ne respinge cererea și constată că această creanță nu este una curentă, fiind anterioară intrării în insolvență, atunci vom face cere pentru înscrierea la masa credală.

Ce fac ilegal? Dacă ei nu mi-au comunicat să mă înscriu la masa credală. Și o vom lua de la început! Iar o să trag de timp? Adică, ei au problema și eu trag de timp. Dar este rea-credință ca un om să lupte pentru dreptul său? Eu sunt considerat piedica, eu tergiversez, dar ei care nu plătesc și restructurează ce fac?

Cine mă cunoaște știe că am linia mea, nu am nimic cu nimeni, dar pentru un drept pe care eu îl consider legitim mă lupt până la capăt”, a punctat fostul patron al Sportului Studențesc.

Următorul pas: decizia Curții de Apel pe 2 aprilie

pe 20 decembrie 2024, însă , iar Curtea a stabilit termenul de judecată pe 2 aprilie 2025. ”Câinii” și-ar fi dorit ca apelul să fie judecat mai devreme, însă .