Sport

Scandal în Qatar! Cosmin Contra și-a exclus vedeta din lot după o criză de nervi. Șeicii au intervenit imediat

Cosmin Contra a decis să-și pedepsească vedeta, iar măsura a fost acceptată imediat și de conducerea clubului. Este vorba despre marocanul Oussama Tannane.
Flaviu Popa
14.09.2026 | 18:15
Scandal in Qatar Cosmin Contra sia exclus vedeta din lot dupa o criza de nervi Seicii au intervenit imediat
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Cosmin Contra, conflict cu un jucător important
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Cosmin Contra nu traversează cea mai bună perioadă în Qatar, astfel că unii jucători încep să fie tot mai nemulțumiți de modul în care este condusă echipa. Este și cazul marocanului Oussama Tannane, care a avut o reacție nervoasă la cel mai recent antrenament al Al-Arabi.

Cosmin Contra a decis să-și scoată din lot vedeta, după un act de indisciplină

Antrenorul român a reușit să-i convingă pe șeici să-i prelungească contractul și în acest sezon, însă startul nu a fost unul reușit pentru Contra și Al-Arabi. Mai mult, Cosmin Contra a avut un conflict cu unul dintre jucătorii importanți ai echipei, marocanul Oussama Tannane.

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Cosmin Contra a ajuns pe banca qatarezilor în octombrie 2025, reușind să salveze echipa Al-Arabi de la retrogradare. În speranța că acest sezon va fi unul fără griji, șeicii i-au promis lui Contra mai multe transferuri tari, printre care marocanul Oussama Tannane. De altfel, jucătorul a avut evoluții solide până acum în tricoul celor de la Al-Arabi, conform Prosport.ro.

Conform jurnaliștilor locali, chiar și în aceste condiții Cosmin Contra a decis să-l scoată din primul „11” pentru un meci important, iar jucătorul nu a acceptat această situație. Astfel, la unul dintre antrenamente, chiar în timpul unui exercițiu cu mingea, fotbalistul și-a scos tricoul și a dat cu el de pământ.

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Cosmin Contra are obiectiv salvarea de la retrogradare în Qatar cu Al-Arabi

Antrenorul român nu a stat pe gânduri și l-a trimis direct la vestiare. Fotbalistul marocan s-ar fi simțit neapreciat la echipă, cu toate că până atunci contribuise decisiv la trei goluri ale echipei sale. Conducerea clubului i-a acordat credit total lui Cosmin Contra în acest conflict, potrivit aceleiași surse.

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Cosmin Contra este antrenor în zona Golfului din 2021. Antrenorul român le-a mai pregătit pe Al Ittihad, Damac și Al Kholood. Cea mai bună performanță obținută de Contra este un loc secund cu Al Ittihad în 2022. Alți antrenori importanți din România care activează în zona arabă sunt Răzvan Lucescu și Cosmin Olăroiu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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