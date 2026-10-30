Scandal în SuperLiga: „Am ajuns oaspete în propria casă! Pe stadionul central joacă alții”

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Un nou scandal lovește fotbalul românesc, de această dată în județul Hunedoara. Fanii Jiului Petroșani sunt extrem de nemulțumiți după ce echipa lor a ajuns să joace un meci oficial pe un teren secundar din baza sportivă, în timp ce Corvinul Hunedoara, formație din SuperLiga, evoluează pe stadionul principal.

Revoltă la Petroșani! Suporterii Jiului, furioși după ce Corvinul a primit stadionul „Petre Libardi”

Întreg scandalul a pornit în urma programării partidelor din acest weekend. a fost nevoită să dispute vineri, 30 octombrie, partida cu Oltul Curtișoara (0-3) pe terenul 3, la Baza „Gigi Mulțescu”, în timp ce Corvinul Hunedoara urmează să primească vizita celor de la FC Argeș, sâmbătă, 31 octombrie, pe Stadionul „Petre Libardi”.

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Situația a stârnit indignarea suporterilor Jiului, care au publicat un comunicat extrem de dur, prin care contestă „JIUL PETROȘANI NU ESTE OASPETE ÎN PROPRIA CASĂ!

Există situații care ridică semne de întrebare și decizii care, dincolo de justificările administrative, transmit un mesaj greu de acceptat pentru suporterii unui club cu istorie și identitate proprie. Un exemplu concret este programarea partidei importantă pentru obiectivul sezonului. Echipa noastră urmează să joace pe terenul 3 al propriei baze sportive, în timp ce Corvinul, echipa municipiului Hunedoara va evolua pe terenul principal al bazei Jiul.

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Să ajungi oaspete în propria casă este un sentiment straniu. Să fii nevoit să te așezi la o masă pe care, până nu demult, o considerai a ta, dar să constați că nu mai ai loc din cauza unor chiriași, este de-a dreptul frustrant. Jiul Petroșani nu poate fi tratat ca un simplu ocupant al propriei baze sportive. Respectul față de un club înseamnă mai mult decât accesul la un teren de joc. Înseamnă respect pentru identitatea sa, pentru istoria sa și, mai ales, pentru oamenii care l-au susținut de-a lungul generațiilor. Semnele care atestă asta nu trebuie acoperite, nici copertina de deasupra tunelului, nici cele din preajma vestiarelor.

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Nu putem controla sentimentele oamenilor și nici nu ne propunem să o facem. Fiecare este liber să susțină echipa pe care o dorește. Faptul că unii suporteri din Valea Jiului aleg să încurajeze Corvinul Hunedoara nu reprezintă, în sine, o problemă. Totuși, ne întrebăm dacă această realitate nu ar putea fi schimbată prin mai multă implicare, transparență și interes față de propriul club.

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Atașamentul nostru față de Jiul nu depinde de rezultate, de nivelul competițional sau de conjunctura momentului. Este o legătură construită în timp, care nu are nevoie de justificări și nu poate fi înlocuită printr-o decizie administrativă.

Un alt subiect care merită discutat este cel al susținerii financiare și al titulaturii de „echipă-fanion a județului”. Această titulatură este asociată cu Corvinul Hunedoara, însă considerăm că publicul merită să cunoască transparent criteriile care au stat la baza acestei desemnări. Ce înseamnă, concret, să fii echipa-fanion a județului? Rezultate recente? Potențial sportiv? Istorie? Palmares? Număr de suporteri? Investiții publice?

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Dacă discutăm despre istorie și palmares, Jiul Petroșani are argumente importante. Clubul nostru a adunat mai multe sezoane în primul eșalon al fotbalului românesc(39 sezoane in prima ligă+cele din perioada interbelică, unde a încheiat sezonul cu titlul de vicecampioană in doua sezoane, in timp ce Corvinul are doar 18 sezoane in prima ligă), un număr mai mare de puncte în această competiție și un palmares care include, pe lângă trofeul Cupei României, încă o finală a Cupei României și o finală de Cupă Balcanică., in timp ce Corvinul are Cupa României în palmares, câștigată în 2024.

În ceea ce privește poziționarea in clasamentul All time al Ligii 1, și aici tot Jiul are câștig de cauză, chiar daca nu a mai fost prezenta de 20 de ani, menținându-se pe poziția 15, în timp ce Corvinul se afla pe 23. Aceste repere istorice nu anulează meritele altor cluburi, dar nici nu pot fi ignorate atunci când se discută despre identitatea și reprezentativitatea fotbalului din județul Hunedoara”, se arată în postarea fanilor Jiului.

Corvinul plătește chirie pentru meciurile din SuperLiga

Conform protocolului, Corvinul achită 15.000 de lei pentru fiecare partidă organizată pe stadionul din Petroșani. „La fel de importantă este problema finanțării. În perioadele în care echipa din Hunedoara evolua în Liga a III-a, sub denumirea de FC Hunedoara, beneficia de sprijin financiar din partea Consiliului Județean, în timp ce Jiul Petroșani se baza pe finanțarea asigurată de Consiliul Local.

În aceste condiții, atunci când sunt invocate rezultatele sportive recente pentru a justifica diferențele de statut dintre cele două cluburi, considerăm legitim să fie analizat și rolul resurselor financiare disponibile. Performanța sportivă nu apare în vid. Ea depinde de investiții, stabilitate, infrastructură și continuitate.

Nu contestăm dreptul Corvinului de a evolua pe un stadion adecvat și nici nu transformăm această discuție într-un atac la adresa suporterilor săi. Contestăm însă orice situație în care Jiul ajunge să pară secundar pe propriul teren, în timp ce identitatea și nevoile sale trec în plan secund. Nu cerem privilegii. Cerem respect, transparență și tratament echitabil.

Jiul Petroșani are propriul nume, propria istorie și propriii suporteri. Nu este echipa-satelit a nimănui și nu trebuie să ajungă oaspete în propria casă. Pentru că stadionul nu înseamnă doar gazon și tribune. Înseamnă tradiție, apartenență și identitate. Iar identitatea Jiului nu este de închiriat! Suporterii Jiului Petroșani”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Facebook „Jiul Petroșani 1919”.