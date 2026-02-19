Scandal în SuperLiga! Antrenorul acuză jocuri de culise înaintea meciului crucial pentru play-off: „Știe aproape tot ce se întâmplă la noi în echipă”

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea este convins înainte de Oțelul – UTA, meci foarte important în lupta acerbă pentru play-off-ul din SuperLiga, că omologul său, Laszlo Balint, fost antrenor la echipa din Arad, are în continuare parte de anumite informații din interiorul „Bătrânei Doamne”, chestiune care bineînțeles că ar putea influența în mod decisiv desfășurarea jocului.

Fostul atacant a susținut acest lucru și în contextul partidei tur dintre cele două echipe din acest sezon regulat de SuperLiga. Atunci, gălățenii au câștigat la Arad cu un neverosimil 4-0.

Așadar, acum Mihalcea a revenit asupra acestui subiect. El s-a declarat convins de faptul că are în continuare anumite relații foarte apropiate cu diferiți oameni din anturajul echipei UTA, astfel încât ajunge să intre destul de ușor în posesia unor informații importante referitoare la jocul pregătit de arădeni în contextul acestor meciuri directe.

Mihalcea a menționat însă că nu este neapărat deranjat de acest lucru

Pe de altă parte însă, cu aceeași ocazie, antrenorul „Bătrânei Doamne” a ținut să puncteze și că nu este neapărat foarte deranjat de această chestiune. El a apreciat că este pe undeva normal ca tehnicienii să cunoască detalii referitoare la adversari și, în această notă, a transmis că și el deține la rândul său anumite informații relevante despre cei de la Oțelul.

„Am pierdut fără drept de apel în tur, au fost niște circumstanțe care au dus la acest lucru, faptul că noi am rămas în 10 oameni, plus am riscat și acest risc ne-a dus să pierdem cu 4-0. Dar nu am niciun fel de duel cu nimeni. Mă interesează strict ceea ce trebuie să facem noi și, bineînțeles, punctele. Deci lucrul acesta e important pentru noi.

Balint va avea informații și acum, are foarte mulți prieteni și cu siguranță știe aproape tot ceea ce se întâmplă la noi în echipă. Dar, ar putea să mă sune pe mine ca să-i spun lucrurile acestea, că nu m-ar deranja. Adică nu sunt lucruri care să deranjeze… Chiar nu mă deranjează, până la urmă știți cum e, și dacă ai toate detaliile și știi tot ceea ce se întâmplă, nu poți să-ți dai seama de ziua jucătorului.

Poți să-ți dai seama de momente de joc, astea sunt relative și atunci se reduc la minim aceste informații. Până la urmă, credeți că eu nu am informații despre ei, sau ce credeți?", la conferința de presă premergătoare meciului