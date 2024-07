Scandal în trafic cu un medic de la Fundeni. Bărbatul a ameninţat cu pistolul un şofer, iar în maşina sa a fost descoperită o macetă

r cu o armă în urma unei dispute rutiere și că a încercat să scape de polițiști.

Medic pistolar, prins de poliție când amenința cu arma un șofer

Un apel al victimei miercuri dimineață, la numărul de urgență 112, a alertat Poliția Capitalei, despre un incident petrecut pe Șoseaua Fundeni.

Conform unor surse din cadrul poliției, citate de , persoana suspectată de aceste amenințări este medicul Iftimie Mihai Adrian, în vârstă de 40 de ani.

„Astăzi, 3 iulie 2024, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 7 Poliţie au fost sesizaţi de către un bărbat, prin apel 112, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 2, în urma unui conflict în trafic, ar fi fost ameninţat cu un pistol, de conducătorul altui vehicul, care a intrat, ulterior, în incinta unei instituţii medicale.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti din cadrul Secţiei 7 Poliţie, a fost identificată persoana în cauză, un bărbat, în vârstă de 40 de ani, angajat în cadrul unităţii respective”, anunţă Poliţia Capitalei.

Medicul este chirurg la Spitalul Fundeni

în Secția Chirurgie Generală. În mașina acestuia au fost descoperite două pistoale airsoft și o macetă, mai precizează sursa citată.

„Incidentul (conflictul in trafic) s-a produs in afara incintei I.C. Fundeni şi a programului de lucru. Incidentul s-a produs din cunostintele noastre anterior orei 7.15 AM.

Precizăm că, activitatea medicală nu a fost afectată, pacientii dumnealui urmărindu-şi indicaţiile terapeutice conform recomandărilor. Soluţionarea incidentului este de competenţa Politiei”, au transmis reprezentanţii Institutului Fundeni, unde medicul lucrează.

Victima este un șofer Bolt care se îndrepta spre Spitalul Fundeni, aceeași destinație având și medicul. Cei doi s-au șicanat în trafic deoarece șoferul Bolt a schimbat banda. Ajunși în curtea spitalului, medicul a scos pistolul. Poliția a confiscat armele și a deschis un dosar penal pentru amenințare, mai scrie aktual24.ro.

Când polițiștii i-au cerut bărbatului să permită verificarea mașinii și un control corporal, acesta a încercat să fugă. Ulterior a fost prins și dus la Secția 7 Poliție pentru investigații suplimentare.