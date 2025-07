Scandal în vestiarul lui Inter după eliminarea de la CM al cluburilor. Lautaro Martinez a luat foc: ”Să plece!”. Replica lui Chivu

, Inter trăiește o vară fierbinte. Fără vacanță până acum, jucătorii sunt epuizați și scandalul în vestiar este unul uriaș.

Vestiarul lui Inter stă pe un butoi cu pulbere. Lautaro Martinez a făcut scandal

Imediat după încheierea meciului pierdut cu Fluminense, scor 0-2, căpitanul Lautaro Martinez a lansat o tiradă la adresa celor care nu mai vor să rămână la echipă. Deși nu a dat niciun nume, este clar că argentinianul l-a vizat pe mijlocașul turc Hakan Calhanoglu, care .

”Cine nu vrea să rămână aici trebuie să plece, mesajul meu e clar! Trebuie să vrei să fii în această echipă, în locul unde am adus-o pe Inter și unde trebuie să continuăm să o păstrăm. Nu voi da nume, dar am văzut multe lucruri care nu mi-au plăcut.

A fost un sezon lung și obositor, alcătuit din multe mutări, am rămas cu zero titluri și trebuie să o luăm de la capăt în cel mai bun mod anul viitor. În acești ultimi 5 ani am câștigat și trebuie să fim un grup ca în anul celei de-a doua stele”, a declarat Lautaro Martinez, conform .

Chivu, răspuns diplomat după acuzele lui Martinez

Pus să comenteze afirmațiile căpitanului său, antrenorul Cristian Chivu a încercat să liniștească apele și a vorbit despre faptul că argentinianul își dorește tot timpul ca echipa să fie la un nivel înalt.

”Suntem cu toții competitivi, avem această dorință nebună de a câștiga și de a ne îndeplini obiectivele. Competitivitatea lui Lautaro a ieșit la iveală. Eu aș privi partea pozitivă, în ciuda dificultăților pe care le-am întâmpinat. Am avut jucători tineri, jucători noi în echipă. Să privim partea plină a paharului.

Poate că au fost și câteva dezamăgiri, dar am dat totul în această competiție. Să nu punem paie pe foc! Să încercăm să punem apă pe foc: un nou staff, în 3 săptămâni, încearcă să lucreze cu un grup. A fost o dezamăgire mare după finala Ligii Campionilor, când a fost evident că nu puteam face mai mult.

Întotdeauna încercăm să ne ridicăm la un nivel cât mai înalt, dar trebuie să fim cu picioarele pe pământ și să rămânem lucizi. Avem un început așa și așa și trebuie cu toții să ne întrebăm de ce. În ultima jumătate de oră ne-am creat ocazii, dar nu am găsit poarta”, a fost răspunsul lui Chivu, conform .