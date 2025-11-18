Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”

ADVERTISEMENT

Naționala României a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, dar mai are o șansă de a ajunge la turneul final de anul viitor prin intermediul barajelor. În 2013, „tricolorii” au mai avut o astfel de oportunitate, dar au pierdut turul, 1-3, din Grecia, și la retur au făcut doar egal, 1-1, astfel ratând șansa de a ajunge la competiția din Africa de Sud.

Povestea barajului dintre România și Grecia. Scandalul din vestiar care a dinamitat atmosfera

Andrei Vochin aduce aminte că a fost un scandal uriaș în vestiarul echipei, asta chiar înainte de meciul de la București. Mircea Sandu, cel care fusese înlocuit la FRF de Răzvan Burleanu, nu le-a dat primă jucătorilor pentru că au ajuns la meciul de baraj, însă oficialii Federației și-au luat partea, iar asta i-a înfuriat pe tricolori.

„În 2013, la 12 ani de la meciul cu Slovenia, a venit barajul cu Grecia, primul la care nu am fost favoriți. Erau 4 variante: Portugalia, Ucraina, Croația și Grecia. Cea mai bună variantă era să jucăm cu Ucraina. Nu eram favoriți, asta era foarte clar. Pițurcă era antrenor. Primul meci a fost la ei, am pierdut cu 3-1. Am egalat repede, prin Bogdan Stancu, până în pauză ne-au mai dat unul, iar în repriza a doua am mai luat unul.

Valoarea nu era, totuși, încă, suficient de mare. Am jucat cu ei, la un an distanță, tot la Pireu, și i-am bătut cu 1-0, după un gol marcat de Marica. A venit returul din baraj, era deja clar că nu ne calificăm, am făcut egal, 1-1. A început scandalul în vestiar înainte de meci. De ce? Pentru că jucătorii au aflat că Mircea Sandu și ceilalți conducători au luat primă pentru acest baraj.

Lor li s-a spus la un moment dacă vor primă de baraj și primă de calificare, nu au dat un răspuns rapid, iar după s-a aflat că șefii au luat 25.000 de euro. Jucătorii care au terminat pe locul 2 în grupă nu au luat vreun ban. Era un schimb de generații, venea trupa de la FCSB, a lui Regecampf. Problema nu era că au luat bani ei, ci că jucătorii nu au primit și ei”, a povestit Andrei Vochin la emisiunea

Cum au arătat cele două meciuri cu Grecia, din barajul pentru Cupa Mondială 2014

Partida tur, din Grecia, a fost una în care gazdele au condus, 1-0, dar au reușit să revină, prin golul lui Bogdan Stancu. Totuși, în cele din urmă s-a terminat cu victorie pentru eleni, 3-1, care astfel și-au asigurat o șansă importantă de calificare la turneul din Brazilia.

Echipa României la partida cu Grecia, din deplasare: Lobonţ – Mățel, D. Goian, Gardoș, Raț – Bourceanu (75 Lazăr), Cociș- Torje (75 Grozav), Stancu, Tănase (86 Maxim) – Marica;

Antrenor: Victor Pițurcă.

Goluri: Mitroglou 14, 66, Salpingidis 21 / Stancu 19.

În manșa retur, de la București, nu am putut să întoarcem și am făcut doar egal, 1-1. La pauză, oaspeții au condus, dar am reușit să revenim, prin golul lui Torosidis în propria poartă, care nu a fost însă suficient.

