Scandal în vestiarul României! Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg. Anunț-șoc al turcilor

Naționala României a ratat prezența și la Campionatul Mondial din această vară. Eșecul cu Turcia a adus stări greu de descris în vestiarul „tricolorilor”. Vezi pe Fanatik.ro ce ar fi făcut Florin Tănase după înfrângerea de la baraj.
Mihai Dragomir
27.03.2026 | 09:40
Scandal in vestiarul Romaniei Florin Tanase ar fi aruncat cu scaunul dupa un coleg Anuntsoc al turcilor
Scandal la finalul meciului Turcia - România. Ce s-ar fi întâmplat în vestiarul „tricolorilor”. Sursa Foto: Sport Pictures.
O nouă calificare ratată la Campionatul Mondial. „Seceta” continuă pentru naționala României după eșecul suferit la Istanbul contra Turciei. Presa din țara Semilunii a scris despre starea de furie a lui Florin Tănase (31 de ani) după finalul meciului. Ce ar fi făcut jucătorul FCSB-ului în vestiar, de față cu toți ceilalți colegi ai săi.

Florin Tănase, extrem de nervos după Turcia – România 1-0

Naționala României a ratat șansa să se califice la Campionatul Mondial direct din preliminarii, însă a sperat să ajungă în cele din urmă la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada prin intermediul barajelor. „Tricolorii” voiau să continue trendul ascendent pe care au pornit încă de la calificarea la EURO 2024, însă nu a fost să fie.

După victoria Turicei cu 1-0, mai multe surse din presa locală susțin că în vestiarul României s-a iscat o ceartă aprinsă. Protagoniștii ar fi fost căpitanul FCSB-ului și unul dintre colegii săi. Turcii mai scriu că, la un moment dat, Tănase chiar ar fi luat un scaun și cu care a aruncat către cel cu care a intrat în conflict, însă obiectul a făcut contact doar cu solul și s-a distrus.

Scenele au fost catalogate drept „șocante” de către jurnaliștii din Turcia, mai ales după ce, pentru a potoli spiritele, a fost nevoie de intervenția atât a altor jucători din naționala României, cât și a forțelor de ordine. În ceea ce privește prestația din teren a lui Florin Tănase, el a fost aruncat în luptă de către Mircea Lucescu (80 de ani) în minutul 66, în locul lui Răzvan Marin, însă nu a reușit să își treacă în cont vreo fază cu adevărat notabilă.

Cu cine joacă naționala României după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială și cine va sta pe bancă

Barajul final pentru calificarea la CM 2026 va fi jucat de naționala lui Vincenzo Montella (51 de ani) contra statului Kosovo. Pentru România urmează un nou meci, marți, 31 martie, în deplasare cu Slovacia, însă va avea un caracter strict amical, fiind vorba deci despre o partidă între pierzătoarele semifinalelor barajelor de pe această rută. UEFA a stabilit recent că se vor ține și astfel de întâlniri, chiar dacă nu mai au nicio miză.

În ceea ce privește antrenorul care va sta pe banca echipei naționale a României la acest meci, Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat la scurt timp după încheierea meciului de la Istanbul că tot Mircea Lucescu îi va conduce pe „tricolori”.

Cum „Il Luce” a ratat obiectivul pentru care a revenit la echipa națională, anume calificarea la Cupa Mondială, nu ar mai exista, teoretic, vreun motiv ca acesta să își continue mandatul. În plus, în spațiul public se discută tot mai des despre venirea lui Gică Hagi, care ar bifa la rândul său al doilea mandat ca selecționer la echipa națională.

  • 1998 este anul ultimei participări a României la Campionatul Mondial
  • 2030 este anul următoarei ediții de Cupă Mondială, organizată de Maroc, Portugalia și Spania
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
