Scandal înainte de barajul pentru Cupa Mondială! Se solicită excluderea unei echipe: „Vom face apel la decizia FIFA”

ADVERTISEMENT

Nigeria a ratat calificarea la barajul pentru Cupa Mondială după ce a fost învinsă la loviturile de departajare de R.D. Congo, însă Federația nu cedează și a solicitat FIFA ca această formație să fie exclusă de la baraj. Deși au primit un răspuns negativ, nigerienii au confirmat că vor face apel, având în continuare speranțe pentru un verdict pozitiv.

Nigeria a solicitat FIFA să excludă R.D. Congo din barajul pentru Cupa Mondială

R.D. Congo a obținut calificarea la barajul intercontinental pentru Cupa Mondială după ce a învins Nigeria la loviturile de departajare în finala ultimului baraj din Africa. Gruparea antrenată de Sebastien Desabre ar urma să întâlnească învingătoarea din partida Noua Caledonie – Jamaica pe 31 martie pentru un loc la turneul final, însă Federația din Nigeria speră în continuare ca FIFA să o excludă pe R.D. Congo.

ADVERTISEMENT

„Am primit decizia Comitetului Disciplinar al FIFA cu privire la petiția noastră, dar nu suntem mulțumiți de decizie, deoarece petiția a fost refuzată. Vreau să îi asigur pe nigerieni că NFF a început deja procesul de a face apel”, a declarat Mohammed Sanusi, secretarul general al Federației Nigeriene de Fotbal, conform .

Ce acuzații au lansat nigerienii la adresa celor din R.D. Congo

Conform celor afirmate de oficialii nigerieni, jucătorii naționalei din R.D. Congo ar avea dublă cetățenie, aspect care nu ar fi permis de legea din această țară. „Regulile din Congo precizează că nu poți avea dublă cetățenie. Sunt atât de mulți jucători care au pașapoarte europene, unii au pașaport francez, alții au pașaport olandez. Regulile sunt clare. Regulamentele FIFA precizează că odată ce ai pașaportul țării, ești eligibil.

ADVERTISEMENT

Însă susținem că FIFA a fost înșelată în așa fel încât să le aprobe, deoarece nu este responsabilitatea FIFA să se asigure că reglementările din Congo sunt respectate”, preciza același Mohammed Sanusi în luna decembrie. E greu de crezut că FIFA va elimina naționala din R.D. Congo cu doar câteva zile rămase până la baraj, însă situația nu este clară în acest moment. Conform , învingătoarea din barajul inter-continental 1, la care va participa R.D. Congo, va juca în grupa K de la turneul final, alături de Portugalia, Columbia și Uzbekistan. .