Scandal înainte de Dinamo Zagreb – FCSB! Campioana României ar putea profita: „Au suferit mulți ani”

Un scandal monstruos a izbucnit în Croația înainte de meciul Dinamo Zagreb – FCSB. Roș-albaștrii pot profita de tensiunile dintre suporteri și conducerea echipei adverse.
Iulian Stoica
21.01.2026 | 11:01
Scandal monstruos înainte de Dinamo Zagreb - FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB se va deplasa în Croația pentru duelul cu Dinamo Zagreb, din etapa a 7-a a fazei grupelor UEFA Europa League. Campioana en-titre a României poate profita de un aspect important: conflictul dintre suporteri și conducerea echipei adverse. Despre ce este vorba.

Scandal monstruos înainte de Dinamo Zagreb – FCSB

FCSB trebuie să obțină un rezultat mare în Croația pentru a spera în continuare la o calificare în fazele superioare din Europa League. Duelul cu Dinamo Zagreb se anunță a fi unul dificil, însă roș-albaștrii pot profita de situația tensionată din cadrul clubului advers.

Fanii lui Dinamo Zagreb, inclusiv facțiunea dură foarte cunoscută a ultrașilor, Bad Blue Boys, se află în conflict cu președintele clubului, Zvonimir Boban, fost mare internațional și jucător la AC Milan.

Totul a plecat de la niște declarații oferite „off the record” de Zvonimir Boban. Mai exact, s-a aflat că președintele lui Dinamo Zagreb le-a dat dreptate rivalilor de la Hajduk Split în criticile lor privind arbitrajul din ultimele sezoane.

Zvonimir Boban a zis, confrom sportsport.ba: „Vorbind despre arbitri, cei de la Hajduk au fost frustrați și au suferit mulți ani din cauza a ceea ce li s-a făcut”.

Aceste declarații vin în contextul în care Hajduk Split nu a mai pus mâna niciun titlu din 2005, iar de atunci Dinamo Zagreb a fost de 18 ori încununată campioana Croației.

Când are loc Dinamo Zagreb – FCSB

Dinamo Zagreb – FCSB este programat joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe arena „Maksimir” din Zagreb, iar atmosfera se anunță a fi pe viață și pe moarte.

Atât Dinamo Zagreb, cât și FCSB sunt în afara locurilor de play-off, iar victoria este obligatorie pentru ambele formații. În contextul în care adversarii se află în conflict cu suporterii, roș-albaștrii pot avea un mic avantaj.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
