Scandal înainte de J.O. de Iarnă! Mai mulți sportivi sunt acuzați că și-au mărit penisul pentru a avea un avantaj în timpul probei

Scandal înainte de Jocurile Olimpice de Iarnă. Mai mulți sportivi sunt acuzați că și-au mărit penisul pentru a obține un avantaj în proba de sărituri cu schiurile.
Alex Bodnariu
07.01.2026 | 09:25
Scandal inainte de JO de Iarna Mai multi sportivi sunt acuzati ca siau marit penisul pentru a avea un avantaj in timpul probei
Acuzații incredibile înainte de J.O. de Iarnă. Sportivi suspectați că și-au mărit penisul
Un nou scandal lovește lumea sporturilor de iarnă. Mai mulți sportivi sunt acuzați că ar fi găsit o portiță pentru a fenta regulamentul în proba de sărituri cu schiurile. Aceștia ar fi recurs la anumite intervenții pentru mărirea penisului, în încercarea de a obține rezultate mai bune.

Acuzații incredibile înainte de J.O. de Iarnă. Sportivi suspectați că și-au mărit penisul

În săriturile cu schiurile, costumul joacă un rol esențial. Un echipament mai larg poate oferi un avantaj aerodinamic important, crescând șansele unui zbor mai lung. Din acest motiv, dimensiunile costumelor sunt strict reglementate și verificate înainte de competiții.

Controalele sunt realizate sub egida Federației Internaționale de Schi și Snowboard, care folosește scanări corporale detaliate. Măsurătorile țin cont de mai multe puncte ale corpului, inclusiv zona inferioară a trunchiului. Aici ar fi apărut portița exploatată de unii sportivi.

Potrivit celor de la Bild, au existat suspiciuni că unii săritori ar fi recurs la proceduri temporare de mărire a penisului. Scopul ar fi fost obținerea unui punct de referință mai jos în timpul scanării. Rezultatul ar fi permis purtarea unui costum mai mare decât cel real. „Dacă acest punct poate fi mutat în jos, suprafața costumului crește automat, ceea ce îmbunătățește flotabilitatea”, scriu jurnaliștii germani.

Cum funcționează intervenția. Explicațiile unui doctor

Un medic a explicat în ce constă această intervenție cu acid hialuronic. „Este posibil să se obțină o îngroșare temporară și vizibilă a penisului prin injectarea de parafină sau acid hialuronic. Totuși, aceasta nu îl alungește. O astfel de injecție nu este indicată din punct de vedere medical și prezintă riscuri”, a declarat dr. Kamran Karim pentru sursa menționată anterior.

Și în ultimii ani au existat numeroase controverse legate de această disciplină. Echipamentul joacă un rol important, iar mai mulți sportivi au fost descalificați înainte de startul unor competiții pentru că nu au respectat reglementările. Jocurile Olimpice de iarnă se apropie, iar rămâne de văzut dacă Federația Internațională de Schi și Snowboard va interveni în această speță.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
