Scandal înainte de lupta din Gala RXF! Iubita lui Marian Grozavu de la Insula iubirii, despre rivalul Mattias: „L-a subestimat și m-a pupat pe umăr!”

ADVERTISEMENT

Tensiuni neașteptate înainte de Gala RXF! Marian Grozavu și Mattia Carnessali se vor înfrunta în ring, iar Bianca, iubita lui Marian de la Insula Iubirii, a oferit detalii exclusive pentru FANATIK despre gestul care a declanșat rivalitatea dintre cei doi.

Un gest nevinovat a dus la confruntarea din RXF Arena?

Tensiunile dintre Marian Grozavu și Mattia Carnessali au atras atenția fanilor chiar înainte de confruntarea lor din ringul RXF Arena, unde se anunță un duel spectaculos. Cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii au decis să își măsoare forțele într-un meci neașteptat, care promite emoții puternice pentru spectatori.

ADVERTISEMENT

Înaintea confruntării, Bianca, iubita lui Marian, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre motivele luptei dintre partenerul ei și Mattia. Fosta concurentă de la Insula Iubirii susține că totul ar fi pornit de la un gest aparent banal, care a aprins însă scânteia rivalității.

„Cred că totul a pornit de la un gest. Mattia, când a venit la ultima întâlnire la Insula, l-a subestimat puțin pe Marian și m-a pupat pe umăr. De acolo s-a enervat Marian foarte tare. Cred că ăsta a fost momentul de la care a început tot. Nimeni nu știe motivul cu adevărat. Totuși sper că nu are legătură cu mine.

ADVERTISEMENT

Marian a vrut să-și depășească oarecum condiția, să încerce ceva nou. Îl ajută în dezvoltarea personală. Mattia a fost de acord, a zis: ’Da, și eu vreau să fac un lucru diferit’. S-au tachinat un pic, dar a fost o chestie de moment, la nervi”, a mărturisit, pentru FANATIK, Bianca de la Insula Iubirii.

ADVERTISEMENT

Ce stă cu adevărat în spatele duelului Marian vs. Mattia

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a ținut să precizeze că . În același timp, a apreciat legătura neașteptată dintre cei doi și curajul lui Marian de a se implica în această confruntare.

„Sunt de părere că nu putea să o facă cu altcineva mai bine decât cu Mattia. Lucrurile s-au legat și, zic eu, benefic și mental, și fizic pentru amândoi. Îi felicit pe amândoi dinainte, mai ales pe Marian, pentru că face ceva ce nu a făcut niciodată și s-a înhămat la ceva ce nu mă așteptam. Pentru curajul lui.

ADVERTISEMENT

Însă, clar țin cu iubitul meu! Dar asta nu înseamnă că am ceva personal cu Mattia. Nici eu și nici Marian. Sunt doi oameni buni la suflet, chiar n-au răutate nici unul față de celălalt”, a mai spus partenera lui Marian Grozavu.

Se luptă din gelozie sau pentru provocare?

În continuare, Bianca a clarificat că, din punctul ei de vedere, nu se pune problema ca lupta dintre Marian și Mattia să aibă rădăcini în gelozie sau conflicte personale, ci este mai degrabă o provocare pentru dezvoltarea lor fizică și mentală.

„Exclud complet să se bată din gelozie. Mai ales că, atunci când am plecat din emisiune, i-am spus lui Mattia: ’Îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat, pentru că ai fost lângă mine’.

Niciodată nu m-am gândit la o relație care ar fi putut fi posibilă între noi acolo, în emisiune. Nu a fost vorba despre iubire, ci despre faptul că eu trebuia să învăț să merg independentă emoțional de oameni”, a ținut să precizeze Bianca, pentru FANATIK.

De ce nu a fost de acord inițial cu lupta lui Marian de la Insula iubirii

Deși susține lupta lui cu decizia partenerului ei de a intra în ring. A înțeles motivația lui Marian, însă emoțiile ei rămân puternice.

„Eu n-am fost de acord când mi-a spus că urmează să se lupte. Evident că nu mă pot impune, nu sunt nici mama lui. Dar n-am fost de acord. După ce mi-a explicat că e o chestie care îl ajută spiritual și fizic, am înțeles. Dar da, clar, am emoții. De atunci, tot am emoții.

Da, am vorbit cu Mattia și aseară. Știu că și el își dorește să câștige”, a mai precizat fosta concurentă de la Antena 1.

Secretele relației lor pot face diferența în ring

Dincolo de tensiunea din ring, Bianca a vorbit pentru FANATIK și despre relația deschisă pe care o are cu Marian și despre lecțiile pe care atât ea, cât și partenerul ei, le-au învățat alături de Mattia. Aceasta subliniază cât de importante sunt comunicarea și susținerea reciprocă, chiar și în contexte presante.

„Marian e la curent cu toate discuțiile mele, în general, în viața de zi cu zi. Ne povestim lucruri. Dacă ar fi simțit ceva, nu ar fi fost de acord. Nici eu, nici el nu ne ascundem.

Atunci, la Insulă, el a avut șocul vieții lui, pentru că nu m-a mai văzut pe mine reacționând așa. Mattia a fost cel care mi-a deschis și mie, și lui, ochii. Ce avem nevoie într-o relație. Lucrurile mici fac diferența: o vorbă bună, o susținere”, a adăugat iubita lui Marian.

Este confruntarea din RXF Arena dictată de bani?

Reporterul FANATIK a întrebat dacă banii ar fi putut fi unul dintre motivele care l-au determinat pe Marian să intre în ring împotriva lui Mattia. Bianca, iubita lui, a clarificat însă că motivația sigur nu a fost de natură financiară.

„Nici banii nu cred că sunt motivul pentru care au decis să se lupte. Cine s-ar duce să facă ceva ce n-a făcut niciodată, doar pentru o sumă de bani? Nu cred”, a lămurit, în final, scurt, Bianca.