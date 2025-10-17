Scandal înainte de Metaloglobus – FCSB! MM Stoica: “Este o lipsă de respect!” Probleme de lot pentru campioana României

FCSB nu concepe să piardă puncte în faţa celor de la Metaloglobus, în meciul care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30. Campioana a obţinut două victorii consecutive şi are nevoie de puncte pentru a se apropia de locurile de play-off.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, furios pe LPF înaintea meciului Metaloglobus – FCSB

Mihai Stoica este îngrijorat de starea terenului de la Clinceni pentru acest meci. Totuşi, managerul general al FCSB nu vrea să ofere această scuză jucătorilor şi spune că indiferent de cât de rău va fi gazonul, meciul trebuie câştigat:

„ . Dacă LPF a considerat că, după ce am ţipat că nu e normal să se omologheze acel stadion sezonul trecut, anul acesta a fost omologat pentru două echipe.

ADVERTISEMENT

Acolo joacă trei echipe, să ştii. Echipa de Liga 3, LPS Helmut Duckadam Clinceni, Metaloglobus şi Slobozia. Este o lipsă de respect. Am văzut că parcă şi-a mai revenit terenul.

Dinamo şi Rapid au bătut Metaloglobus acolo. Nu e nicio problemă. Eu nu vreau ca jucătorii să se uite şi să spună că e o problemă. Nu este. Noi trebuie să câştigăm acolo. Anul trecut am făcut egal cu Slobozia, toată lumea i-a bătut.

ADVERTISEMENT

E un stadion unde VAR nu poate să performeze ca pe alte stadioane… Dar ar fi al treilea meci în care luăm toate punctele. Nu sunt rezervat, am arătat bine la antrenamente, dar trebuie să luăm cele trei puncte”, a explicat Mihai Stoica la emisiunea „MM la Fanatik”.

ADVERTISEMENT

FCSB, probleme mari de lot cu Metaloglobus!

FCSB are probleme mari de lot înaintea confruntării cu Metaloglobus. Mihai Stoica a dezvăluit că cinci jucători au probleme medicale şi doar unul a revenit cu echipa:

„Raportul medical este foarte prost. , Creţu nu se antrenează cu echipa, Chiricheş şi Graovac nu se antrenează cu echipa, Mihai Popescu nu s-a operat. Se antrenează cu echipa Lixandru.

ADVERTISEMENT

Cam asta e balanţa la noi. Avem cinci jucători cu probleme şi doar unul revine dintre cei care au avut probleme. Dar, facem echipă ofensivă, n-avem altă soluţie. Ne ducem peste toţi, câteodată mai dăm, câteodată mai luăm.

Cercel provine din fundaş central, deocamdată este evaluare pe poziţia aceea. El de acolo a pornit. De la Gică Hagi mulţi au pornit din centru” a dezvăluit Mihai Stoica.

Cercel, surpriza de pe postul de fundaş central

Ionuţ Cercel a revenit după o accidentare şi este gata să reintre în echipa de start a FCSB-ului. Din informaţiile FANATIK, Cercel nu va mai juca pe postul de fundaş dreapta, ci va evolua în centrul defensivei:

„Cercel va juca stoper lângă Ngezana. Graovac va lipsi, cel mai probabil, două meciuri. Apoi va fi ok. Înainte de meciul cu U Cluj va fi meciul de Cupa României cu Gloria Bistriţa. Rămân acolo, merg de la Bistriţa la Cluj.

Au mai făcut această combinaţie în urmă cu câţiva ani când Hermannstadt nu avea stadion şi juca la Târgu Mureş. De la Târgu Mureş au plecat direct la Cluj pentru un meci cu Universitatea”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.