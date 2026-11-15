Scandal înainte de Spania – Anglia! Luis de la Fuente a „explodat” la conferința de presă: „Să-i spuneți asta lui Tuchel!”

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Spania și Anglia se vor întâlni duminică, de la ora 21:45, pe stadionul Metropolitano din Madrid, în ultima etapă a grupei A3 din Liga Națiunilor. Ultimul meci direct disputat de cele două formații în capitala Spaniei, în 2004, s-a lăsat cu scandal după ce suporterii spanioli au adresat insulte rasiste. Thomas Tuchel a vorbit despre acest subiect înainte de meci, iar replica lui Luis de la Fuente (65 de ani) nu s-a lăsat așteptată.

Scandal înainte de Spania – Anglia! Luis de la Fuente i-a răspuns lui Thomas Tuchel

Spania și Anglia s-au întâlnit ultima dată la Madrid în 2004, într-o partidă amicală disputată pe Bernabeu. Pe parcursul jocului, fanii spanioli i-au abuzat rasial pe Rio Ferdidand și Shaun Wright-Phillips, iar scandalul a fost readus în prim-plan de jurnaliștii englezi. Înainte de meciul care va avea loc duminică în Liga Națiunilor, Thomas Tuchel a fost întrebat despre acest subiect.

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„Am avut o discuție similară înainte de meciul cu Serbia (n.r. la Belgrad, în septembrie 2025). Există un protocol stabilit. Poate vom lua cinci minute pentru a-i informa pe jucători cu privire la acest protocol, în cazul în care există un precedent. Este important ca jucătorii să cunoască protocolul. Și apoi, da, vom oferi răspunsurile noastre dacă se întâmplă astfel de lucruri. Cele mai bune răspunsuri se dau pe teren”, a afirmat selecționerul Angliei, conform .

nu a apreciat afirmația germanului și i-a răspuns în conferința de presă organizată sâmbătă. „Să-i spuneți lui Thomas Tuchel că în Spania nu există rasism. Noi, în Spania, nu suntem rasiști ​​— la fel cum nici ei, în Anglia, nu sunt”, a spus tehnicianul care a condus Spania spre titlul mondial.

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Spania și Anglia luptă pentru primul loc în grupă

Spania a avut un parcurs perfect până acum în grupa A3 din și conduce clasamentul, cu 15 puncte. Anglia se află pe poziția a 2-a, cu 12 puncte, iar partida de pe Metropolitano este decisivă pentru locul 1. Spania s-a impus cu 3-2 în meciul tur, disputat în septembrie la Londra, așadar Anglia are nevoie de un succes pentru a urca pe prima poziție. În cazul în care bilanțul rezultatelor directe va fi egal, englezii ar fi avantajați de golaveraj.