Simona Hapciuc de la Survivor România și Andrei, logodnicul Elenei Marin, au fost invitați astăzi în emisiunea Teo Show de la Kanal D. Se pare că schimbul de replici dintre cei doi a escaladat rapid, pe timpul pauzei publicitare.

Andrei, logodnicul Elenei Marin, o acuză pe Simona Hapciuc de faptul că își tot schimbă opinia despre fosta ei colegă din echipa Faimoșilor. Simona și Elena au fost prietene în jungla din Republica Dominicană, dar acum fosta concurentă de la Survivor România o acuză pe dansatoarea Andreei Bălan că se victimizează.

Ea crede că Elena Marin plânge intenționat în fața camerelor, cu scopul de a atrage publicul de partea ei. De asemenea, mai consideră că cea care tot repornește conflictul cu Zanni este tot Faimoasa, pentru a avea motive să se victimizeze în continuare.

Simona Hapciuc de la Survivor România și logodnicul Elenei Marin, scandal la Teo Show

Cu toate că mulți l-au pus la zid pe Zanni, după ce a jignit-o într-un mod cât se poate de urât în concurs, Simona Hapciuc crede că cea care l-a provocat pe Faimos este chiar Elena. În privința votului dat recent de dansatoare, fosta concurentă consideră că a fost o greșeală strategică.

“Jignirile au început mai devreme, dar înjurăturile mai urâte au început după ce Elena i-a spus că nu poate avea pretenții de la cineva care a crescut la cămin. Eu o văd pe Elena că se victimizează foarte mult și nu se pupă cu felul ei de a fi, războinic. Am fost prietenă cu ea, dar fiind atât de bună, de ce simți mereu nevoia să te victimizezi? Și eu plângeam, dar mă ascundeam ca să nu mă vadă nimeni.

Când am câștigat jocul de recompensă și mi s-a furat oul, iar Elena a început să plângă și s-a dus în pădure. Elena plânge mereu și mi se pare că este, în primul rând, o victimă a ei. Face cumva ceva să atragă atenția și plânge ca să se victimizeze. Elena are niște traume din copilărie, am vorbit despre asta câteva săptămâni, dar nu acceptă că trebuie să se vindece.

Pe Elena o văd în finală, dar trebuie să nu se mai victimizeze. Cred că votul ei a fost greșit. Nu țin cu Zanni, dar Elena trebuia să îl nominalizeze pe Sebi, pentru că el aprinde fitilele, iar Zanni nu se poate abține”, a declarat Simona Hapciuc, la Teo Show.

“Injuriile aduse Elenei de către Zanni au fost puse pe seama acuzațiilor de furt. Când a ieșit Simona din concurs a spus într-un fel, iar ieri și-a schimbat povestea. Elena este prea sensibilă pentru zilele noastre”, a afirmat Andrei, logodnicul Elenei Marin. Bursucu’ și Teo Trandafir i-au dat de gol pe cei doi și se pare că schimbul dur de replici a continuat și pe timpul pauzelor publicitare.

Simona Hapciuc are probleme grave de sănătate, după Survivor

Vedeta a început să se simtă tot mai rău imediat după ce a fost eliminată din competiție. Starea i s-a agravat după ce a ajuns în țară. În momentul în care și fiul ei a început să aibă probleme, Simona s-a gândit că ar fi vorba despre o infecție cu COVID-19.

“A doua zi după ce m-am întors, am început să ne simțim amândoi tot mai rău. Mă gândeam că am luat frumosul virus. Am fost la Matei Balș, unde am aflat că am sindromul meningeal. M-au trimis de urgență la alt spital, unde am aflat că am pancreatită. Nu le-am avut în Dominicană, dar le am acum. Pancreatita cred că a fost și de la schimbarea regimului alimentar. Ar fi și de la stres.

Cred că după ce m-am întors, am mâncat 100 de kilograme de cartofi prăjiți, cu brânză pe deasupra. Mie, în Dominicană, mi-a fost foarte greu din cauza lui Dimi. El de la 10 săptămâni stă cu mine în sală. M-am atașat de unii oameni care m-au dezamăgit.

De exemplu, din aeroport, eu și Alexandra Stan am început să ne purtăm ca niște mame cu Zanni. Mă uitam la el și îmi aducea aminte de Dimi al meu, vedeam suferința prin care a trecut. Zanni are o durere peste care nu poate trece”, a povestit Simona Hapciuc, la Teo Show.

Simona Hapciuc de la Survivor România îl atacă pe Culiță Sterp: “O răutate calculată”

Cei cu care nu s-a înțeles fosta Faimoasă sunt Jador și Culiță, însă cel din urmă a fost acum ținta Simonei. Ea a mărturisit că Jador și-a cerut iertare pentru cuvintele urâte pe care i le-a adresat, dar în cazul lui Culiță ar fi vorba despre o răutate conștientă și bine calculată.

“Oamenii cu care nu m-am înțeles de la început au fost Jador și Culiță. Sunt foarte misogini și au o plăcere în a discredita femeile. El consideră că atunci când faci un copil cu un bărbat, trebuie să stai lângă el, indiferent ce îți face. În avion eram cu Amna, cu Jador și Culiță. Vorbeau foarte urât despre femei.

Le-am spus că sunt niște misogini și bădărani, a fost greșeala mea că m-am băgat în discuție. Cred că așa sunt ei ca oameni. Ei nu acceptă că femeile pot fi egale bărbaților. Culiță nu vorbea despre familie, Jador își idolatrizează mama, e în stare să își vândă viața pentru mama lui.

Lucrurile s-au mai calmat între mine și Jador. Îmi spunea că i-ar plăcea să aibă o mamă ca mine. El e tare sufletist, dar e tare prost de gură. La Culiță este o răutate calculată. Mi-a scris sora lui pe Instagram, m-a rugat să nu mai vorbesc despre el. Prima dată când m-au făcut proastă, Jador și-a cerut scuze, Culiță nu și-a cerut”, a mai adăugat Simona Hapciuc.