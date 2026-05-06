Scandal la 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor! Administrația Prezidențială a refuzat să decoreze un membru important: ”Nu sunt sănătoși la cap”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Joi, 7 mai, eroii de la Sevilla vor fi decorați de președintele Nicușor Dan. Momentul aniversar dedicat campionilor de la Steaua ’86 este însă bulversat de scandalul absenței de pe listă a unui membru marcant.

Decorarea campionilor Steaua ’86 s-a lăsat cu scandal

Componenți marii formații a clubului din Ghencea vor fi sărbătoriți și decorați de Nicușor Dan, la fix 40 de ani de când au reușit marea performanță a cuceri Cupa Campionilor Europeni. La Palatul Cotroceni vor fi prezenți toți cei aflați în viață care au contribuit la uriașul succes.

ADVERTISEMENT

Singurul personaj important care va lipsi de la această festivitate este generalul Nicolae Gavrilă, comandatul clubului Steaua la acea vreme. Din informațiile FANATIK, acesta s-a aflat pe lista întocmită de clubul Armatei, dar a fost respins de Administrația Prezidențială.

Este de remarcat faptul că dacă generalul Gavrilă nu va primi niciun fel de distincție, în schimb va fi decorat fostul fotbalist Ștefan Petcu, cel care a început acel sezon cu Steaua, dar imediat a fost cedat la FC Bihor și nu s-a aflat în lotul de la Sevilla.

ADVERTISEMENT

Generalul Gavrilă, reacție furibundă

Contactat de FANATIK după decizia Administrației Prezidențiale de a-i refuza dreptul să fie decorat, generalul Nicolae Gavrilă a avut o reacție extrem de dură. Mai mult, fostul comandant al clubului Steaua, în vârstă de 86 de ani, a anunțat că nu va mai veni la niciun eveniment festiv pe 7 mai.

ADVERTISEMENT

”Nu se poate ca soldații și caporalii să fie decorați și comandantul clubului nu. E o chestiune de respect a ierarhiei militare. Am 86 de ani și am primit destule medalii și ordine și nu am nevoie. Dar nu e posibil așa ceva și nu sunt sănătoși la cap.

ADVERTISEMENT

Nu poți lăsa comandantul unei companii care a cucerit cel mai important trofeu. E împotriva firii sistemului militar. Cum să mă simt eu dacă au fost decorați ei și eu nu? Sunt niște chestiuni din antichitate care se respectă”, a declarat Gavrilă, pentru FANATIK.

Explicația oficială a absenței de pe listă a generalului Nicolae Gavrilă este că la eveniment vor fi decorați doar jucătorii echipei Steaua ’86, împreună cu staff-ul tehnic și cel medical.

ADVERTISEMENT

Serie de evenimente aniversare pentru Steaua ’86

Cu o zi înainte de împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, jucătorii Stelei care au triumfat la Sevilla au fost invitați pentru a fi .

Apoi, marii campioni au participat la un eveniment organizat la Monetăria Statului de către Banca Națională a României, care , una din argint și una din tombac cuprat. Din fiecare va exista un tiraj limitat de 4.000 de exemplare.