Sport

Scandal la 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor! Administrația Prezidențială a refuzat să decoreze un membru important: ”Nu sunt sănătoși la cap”. Exclusiv

La 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, componenții echipei Steaua '86 vor fi decorați. De pe listă, însă, lipsește un nume important.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
06.05.2026 | 19:30
Scandal la 40 de ani de cand Steaua a castigat Cupa Campionilor Administratia Prezidentiala a refuzat sa decoreze un membru important Nu sunt sanatosi la cap Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Scandal în cazul decorărilor componenților echipei Steaua '86. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Joi, 7 mai, eroii de la Sevilla vor fi decorați de președintele Nicușor Dan. Momentul aniversar dedicat campionilor de la Steaua ’86 este însă bulversat de scandalul absenței de pe listă a unui membru marcant.

Decorarea campionilor Steaua ’86 s-a lăsat cu scandal

Componenți marii formații a clubului din Ghencea vor fi sărbătoriți și decorați de Nicușor Dan, la fix 40 de ani de când au reușit marea performanță a cuceri Cupa Campionilor Europeni. La Palatul Cotroceni vor fi prezenți toți cei aflați în viață care au contribuit la uriașul succes.

ADVERTISEMENT

Singurul personaj important care va lipsi de la această festivitate este generalul Nicolae Gavrilă, comandatul clubului Steaua la acea vreme. Din informațiile FANATIK, acesta s-a aflat pe lista întocmită de clubul Armatei, dar a fost respins de Administrația Prezidențială.

Este de remarcat faptul că dacă generalul Gavrilă nu va primi niciun fel de distincție, în schimb va fi decorat fostul fotbalist Ștefan Petcu, cel care a început acel sezon cu Steaua, dar imediat a fost cedat la FC Bihor și nu s-a aflat în lotul de la Sevilla.

ADVERTISEMENT
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24.ro
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI

Generalul Gavrilă, reacție furibundă

Contactat de FANATIK după decizia Administrației Prezidențiale de a-i refuza dreptul să fie decorat, generalul Nicolae Gavrilă a avut o reacție extrem de dură. Mai mult, fostul comandant al clubului Steaua, în vârstă de 86 de ani, a anunțat că nu va mai veni la niciun eveniment festiv pe 7 mai.

ADVERTISEMENT
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut...
Digisport.ro
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

”Nu se poate ca soldații și caporalii să fie decorați și comandantul clubului nu. E o chestiune de respect a ierarhiei militare. Am 86 de ani și am primit destule medalii și ordine și nu am nevoie. Dar nu e posibil așa ceva și nu sunt sănătoși la cap.

ADVERTISEMENT

Nu poți lăsa comandantul unei companii care a cucerit cel mai important trofeu. E împotriva firii sistemului militar. Cum să mă simt eu dacă au fost decorați ei și eu nu? Sunt niște chestiuni din antichitate care se respectă”, a declarat Gavrilă, pentru FANATIK.

Explicația oficială a absenței de pe listă a generalului Nicolae Gavrilă este că la eveniment vor fi decorați doar jucătorii echipei Steaua ’86, împreună cu staff-ul tehnic și cel medical.

ADVERTISEMENT

Serie de evenimente aniversare pentru Steaua ’86

Cu o zi înainte de împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, jucătorii Stelei care au triumfat la Sevilla au fost invitați pentru a fi celebrați la Parlamentul României.

Apoi, marii campioni au participat la un eveniment organizat la Monetăria Statului de către Banca Națională a României, care va lansa două monede aniversare, una din argint și una din tombac cuprat. Din fiecare va exista un tiraj limitat de 4.000 de exemplare.

Liga 2, live video etapa 8 din play-off. Corvinul Hunedoara a promovat matematic...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 8 din play-off. Corvinul Hunedoara a promovat matematic în SuperLiga după victoria cu FC Voluntari! Cum arată acum clasamentul
Starul mondial care îl sună regulat pe Zeljko Kopic: „Îmi mulțumește pentru că...
Fanatik
Starul mondial care îl sună regulat pe Zeljko Kopic: „Îmi mulțumește pentru că am fost dur cu el!”
Ședință de urgență la CFR Cluj! Neluțu Varga a luat decizia. Ce se...
Fanatik
Ședință de urgență la CFR Cluj! Neluțu Varga a luat decizia. Ce se întâmplă cu Daniel Pancu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci...
iamsport.ro
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci în pivnița sa: 'Mi-am dat seama'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!