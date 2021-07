Scandal la Acces Direct. Fulgy a răbufnit la adresa Ramonei de la Clejani: „Eu sunt mai sus ca Giovanni Becali”

Fulgy a răbufnit la Acces Direct, în ediția din această seară. Fiul Clejanilor a intervenit în emisiunea de la Antena 1, fiind acuzat de Ramona de la Clejani, sora lui vitregă, că a amenințat-o cu moartea.

Tânărul de 23 de ani nu s-a mai putut abține și a început să plângă la telefon, adresându-i replici dure Ramonei de la Clejani. Fulgy a mai spus că le va face rău tuturor care vor mai încerca să distrugă imaginea familiei lui.

Scandal la Acces Direct. Fulgy a răbufnit la adresa Ramonei de la Clejani

Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani l-a acuzat că i-a amenințat copiii, iar tânărul a intervenit prin telefon și i-a adresat cuvinte dure acesteia.

Fiul cel mic al Clejanilor a izbucnit în plâns și a amenințat că le va face rău tuturor celor care îndrăznesc să se ia de familia lui.

Fulgy ar fi amenințat-o pe sora lui vitregă cu moartea dacă nu reunoaște că nu este fiica lui Ioniță de la Clejani.

„Tremur de nervi, plâng. Îmi afectați imaginea. Dacă cineva în România mai îndrăznește să se lege de familia mea, jur că ameninț cum am amenințat-o pe ea de la criminal, șmecher…

Situația stă în felul următor, eu am niște probleme în momentul de față, nu am nevoie să tremur în loc să fiu fericit. Ascultați-mă ce vă spun, toată România, am lacrimi în ochi, vă rog să mă ascultați, sunt într-o situație dificilă.

(…) Vă rog frumos nu-mi mai afectați situația părinților mei, le-am distrus ani din viață, nu vreau să mai fie nefericiți. Vă amenință unu de 23 de ani, ameninț toată România”, a declarat Fulgy la Acces Direct.

„Eu sunt mai sus ca Giovanni Becali”

Fulgy a cerut să nu mai fie întrerupt când vorbește și susține că este mai „sus” de Giovanni Becali. Totodată, susține că are un IQ foarte mare și că a fost testat la o clinică din străinătate.

„Pe Giovanni Becali nu-l întrerupeți când vorbește, eu sunt mai sus ca Giovanni Becali. Nu la vârstă, la nebunie. O să am un viitor strălucit.

Vă închid, am IQ de 180, testat la clinica din Barcelona. Mergeți cu mine și vedeți. Nu mă mai afectați emoțional și să recunoască fata asta că nu e sora mea.

O să vorbesc doar eu, că eu sunt milionar în euro”, a mai spus tânărul.