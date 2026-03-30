Scandal la ANAF București: directoare acuzată de DNA de luare de mită. Ce avere a strâns Tatiana Popovici de-a lungul carierei sale la Fisc

ADVERTISEMENT

Directoarea din cadrul ANAF București se află în centrul unui scandal de corupție investigat de procurorii DNA. În timp ce ancheta vizează posibile fapte de influențare a unor decizii în proceduri de insolvență, FANATIK a analizat declarațiile de avere, care arată evoluția veniturilor și stabilitatea patrimoniului în ultimii ani.

Directoare ANAF, urmărită penal de DNA. Detalii din declarațiile de avere analizate de FANATIK

FANATIK a analizat în detaliu , fostă directoare executiv juridic în cadrul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, instituție aflată în subordinea Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru perioada 2022–2024, ultimii ani pentru care aceste documente sunt publice. Datele oficiale indică o evoluție clară atât în plan profesional, cât și în ceea ce privește veniturile încasate.

ADVERTISEMENT

În 2022, când ocupa funcția de director adjunct, Tatiana Popovici declara un venit anual de 95.944 de lei. Ulterior, odată cu promovarea în funcția de director executiv în cadrul aceleiași instituții, veniturile încep să crească. Astfel, în 2023, salariul anual depășește 103.000 de lei, nivel care apare atât în declarația depusă la numire, cât și în cea anuală. Tendința de creștere se menține și în 2024, an în care sunt depuse mai multe declarații (la numire, încetare și anual). În toate acestea, venitul anual raportat ajunge la 119.645 de lei, marcând o creștere semnificativă față de perioada în care ocupa funcția de director adjunct. Practic, în doar doi ani, veniturile încasate de la stat cresc cu peste 20.000 de lei anual, în paralel cu accederea în funcții de conducere superioare.

Două apartamente și o carieră în vârful direcției juridice

În ceea ce privește averea, analiza FANATIK arată o stabilitate evidentă. În toate declarațiile studiate apar aceleași două bunuri imobile, fără modificări de la un an la altul. Este vorba despre un apartament din București, dobândit în 2009, cu o suprafață de 77 de metri pătrați, deținut integral, și un al doilea apartament, de 60 de metri pătrați, achiziționat în anul 2000, deținut în coproprietate cu mama. Nu sunt menționate alte proprietăți, nici în țară, nici în străinătate, iar la capitolele privind bunuri mobile de valoare, investiții sau datorii nu apar schimbări relevante în perioada analizată.

ADVERTISEMENT

Parcursul profesional confirmă, de asemenea, , în special pe componenta juridică. Tatiana Popovici figurează în structurile de conducere ale Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București încă din anii anteriori, fiind menționată în documente oficiale în funcția de director executiv juridic. Ulterior, conform declarațiilor de avere, aceasta apare în 2022 ca director adjunct, pentru ca în 2023 să fie promovată din nou în funcția de director executiv, una dintre cele mai importante poziții la nivel regional în cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală. În prezent, ocupă funcția de șef serviciu juridic Sector 6, rămânând în aceeași zonă de expertiză.

ADVERTISEMENT

Control judiciar și acuzații de corupție în cadrul DGRFP București

Analiza noastră vine în contextul în care procurorii Direcția Națională Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea sub control judiciar, pentru 60 de zile, a Tatianei Popovici și a lui Octavian-Ciprian Topan, șef Serviciu Juridic în cadrul aceleiași instituții.

ADVERTISEMENT

Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează presupuse : „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu datele de 26, respectiv 27 martie 2026, față de inculpații: TOPAN OCTAVIAN-CIPRIAN, la data faptelor și în prezent Șef Serviciu Juridic 2 în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (D.G.R.F.P. București) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (2 infracțiuni) și trafic de influență (2 infracțiuni).

Și POPOVICI TATIANA, la data faptelor Director Executiv Juridic în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (D.G.R.F.P. București) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) și în prezent Șef Serviciu Juridic Sector 6 în cadrul D.G.R.F.P. București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită”.

ADVERTISEMENT

Acuzații privind influențarea deciziilor ANAF în schimbul banilor

Concret, în perioada mai–iunie 2022, Octavian-Ciprian Topan ar fi pretins 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale, promițând că poate influența deciziile instituției pentru aprobarea unui plan de reorganizare favorabil firmei. În acest mod, , cu impact direct asupra reducerii unei creanțe importante, de la peste 7 milioane de lei la aproximativ 2,1 milioane de lei. Ulterior, ar fi fost primită o primă tranșă de 5.000 de euro în octombrie 2022, iar în martie 2023 diferența de 45.000 de euro, prin intermediari, în legătură cu aceleași demersuri de influențare a deciziilor instituției.

În același context, anchetatorii arată că o parte din sumă ar fi ajuns și la Tatiana Popovici, care ar fi primit 15.000 de euro în perioada februarie–octombrie 2023, prin același circuit intermediat, bani care ar fi fost legați de influențarea deciziilor în cadrul procedurilor de insolvență. Dosarul include și fapte ulterioare, din 2025, când Topan ar fi primit alte sume de bani de la un lichidator judiciar, în schimbul susținerii unor puncte de vedere favorabile în adunările creditorilor și al confirmării unor poziții și onorarii în cadrul procedurilor de faliment. Cei doi inculpați se află sub control judiciar și au interdicția de a-și exercita funcțiile, de a lua legătura cu persoanele implicate în dosar și de a părăsi țara fără acordul procurorilor.