Scandal la Antena 1! Vedetă de la Insula Iubirii și un cunoscut cântăreț își aruncă cuvinte grele pentru… 100 de euro!

În urmă cu doar câteva săptămâni, Marcel de la Insula Iubirii și artistul Jimmy Dub își anunțau parteneriatul profesional, scoțând o piesă cu versuri în care se regăseau replicile care l-au făcut celebru pe concurentul de la show-ul prezentat de Radu Vâlcan. Două piese scoase împreună și… s-a declanșat jihadul. Totul ar fi pornit de la bani, că nu degeaba sunt numiți ”ochiul dracului”.

Scandal de proporții între Marcel de la Insula Iubirii și artistul Jimmy Dub, pentru… 100 de euro!

Pe data de 8 august 2024, . Acest lucru este confirmat și de ispită, în premieră, pentru noi: ”El m-a abordat pe TikTok, mi-a dat piesa, m-a întrebat ce părere am. Avea deja făcute versurile, dar i-a zis eu, bă, mai bagă și cuvinte de-ale mele ca să prindă și mai bine. I-a plăcut ideea, a mai pus”.

Până aici totul bine și frumos. Ba mai mult, frumușelul de la susține că a fost de acord cu termenii și condițiile pe care cântărețul i le-a cerut. Astfel, Marcel ne dezvăluie că înțelegerea financiară dintre ei, asta dacă piesa ar fi fost urcată pe platforma muzicală și ar fi devenit hit, a fost de 20 sau 25% din profit. Evenimentele au venit și, inevitabil, și fanii, dar și banii. Fie ei mai mulți sau mai puțini pentru unul dintre ei.

”La primul contact ne-am înțeles ok. Însă, în lumea asta trebuie să ai grijă. Eu, având în vedere că vin din altă sferă, cu altă lume care e mai cinstită, cu nu prea mulți perverși. El a jucat-o bine cu mine, știi? M-am înțeles cu el, dacă urcă piesa pe YouTube, eu să îi iau 20 sau 25%, asta dacă este hit. Acum, dacă aș da în timp înapoi, aș cere 35%. M-am interesat și am aflat că lumea îl chema mai mult datorită mie.

Am văzut și la evenimente că nici nu așteptau oamenii să termine piesele lui, că strigau să cânte piesa cu noi. Eu îl lăsam pe scenă singur și și după asta urcam să ne facem momentul. Lumea era nerăbdătoare să mă vadă”, a declarat Maluma Marcel, în exclusivitate, pentru FANANTIK.

Marcel de la Insula Iubirii: ”Luam câte 500-600 de euro”

, afirmând că onorariul de la evenimentele unde erau invitați era, aparent de 2.500 de euro. Din care lui îi reveneau undeva la 500-600 de euro. Sumă cu care a fost de acord în primă fază. Doar că, atunci când a văzut cât este de iubit, a simțit că merită mai mult. Fie și doar 100 de euro în plus.

”El lua la concerte, nu știu exact, în jur de 2.500 de euro, sau ceva de genul ăsta. Așa spunea el, eu niciodată n-am fost lângă el când număra banii. El putea să ia și 3.000 de euro și să spună doar 2.500 de euro. Am înțeles că în țară se împărțeau banii la cameraman, la animatoare, plus ce îi rămânea lui și ce-mi dădea mie.

Eu din suma asta luam câte 500-600 de euro. Am înțeles toată treaba asta, n-am zis nimic. Însă, când am fost în Londra, eu i-am făcut observații, I-am zis: frate, n-ai avut cameraman, n-ai avut animatoare, am fost doar noi doi. Mi se pare firesc să te simți și tu. N-am cerut o anumită sumă. Dar mi se părea normal să mai pună și el 100 de euro, 200 de euro”, a mai spus Marcel.

Partenerul de scenă a lui Jimmy Dub susține, de asemenea că totul s-ar fi întâmplat pentru că: ”Omului i s-a urcat la cap vedetismul la cap și a zis: hai că m-am ridicat pe spatele lui Marcel și acum pot să mă descurc singur. Morala să zic așa, este că a dat cu piciorul în comoară. Valoarea lui a fost de 100-200 de euro”.

”Am fost îngerul lui căzut din cer, Sfântul Marcel”

Conform celor spuse de Marcel Andrei, se pare că interpretul Jimmy Dub se afla într-o situație deloc favorabilă din punct de vedere profesional. Asta până în momentul în care i-au apărut fosta ispită și partenera lui, Armina, în cale. Din acea clipă, susține Marcel, de jos de unde era, artistul ar fi renăscut cu ajutorul puterii pe care el i-ar fi dat-o.

”N-a apreciat că, cum i-am zis, am fost îngerul lui căzut din cer, Sfântul Marcel. Când era în depresie și a căzut jos, eu l-am luat de mână și l-am ridicat și am venit să-i dau putere. Fără niciun interes și fără nimic, am venit pur lângă el. În el era doar funingine, ca soba aia. A fost doar pe interes. Pentru mine a fost doar ceva distractiv și l-am văzut ca prieten. L-am considerat prieten, că așa sunt eu, pun suflet. Am slăbiciunea asta, mă atașez de oameni. Armina mi-a zis: nu pune suflet pentru oameni de genul ăsta, că sunt doar pe interes.

Era în depresie că nu-i mai mergea, adică nu-l mai chema nimeni. Nu-l mai băga nimeni în seama cu piesele lui. Nu mai era pe piață, nu mai producea bani, îți dai seama. Trecuse aproape toată vara și nu avea concerte. Eu am apărut în calea lui și i-am dat putere. Nu-l știam înainte să mă contacteze. Avea o piesă, dar nu știam că o cântă el. Acum toți îl știu datorită mie”, a completat colaboratorul lui Jimmy Dub.

De ce nu mai voia Jimmy Dub să meargă Armina cu Marcel la concerte?

Marcel a continuat seria dezvăluirilor, susținând că Jimmy Dub i-a pus în vedere să nu-și mai ia iubita la concerte pentru că ”mulți nu o suportă”. Acest lucru nu i-a picat bine ispitei, care spune că Armina a fost mereu în spatele lui și l-a sprijinit, chiar și atunci când nu era cunoscut.

”A devenit frustrat că toată lumea vine și face poze cu mine. A văzut că mulți prieteni, oriunde am fost, au venit după mine. Ce să-i fac eu? Că n-are prieteni și eu am. Nu e vina mea. Am văzut că iubita lui nu vrea să meargă cu el. Pe mine nu mă deranja, putea să vină cu el. Și de asta era frustrat, că Armina era mereu cu mine. Că am prieteni frumoși”, mai declarat Maluma pentru FANATIK.

Marcel de la Insula iubirii spune că pierderea este de partea fostului său amic, pentru că el urmează să mai apară pe sticlă, mai ales că are contract cu Antena 1 pe trei ani. Pe partea muzicală, are deja câteva oportunități chiar mai bune decât colaborarea cu Jimmy Dub.

”Să vă mai spun ceva, un prieten de-al meu, care e prieten cu Bogdan de la Ploiești mi-a zis că Bogdan vrea să mă cunoască, să vorbim, să facem o colaborare, ceva. Am refuzat, ca idee. Pentru el. Dacă eram cu unul foarte important, și veneam și eu, eram amândoi forță. Însă, cu Jimmy, eu am venit pe forță și el era jos. Dacă eram în locul lui, mergeam continuare pentru că nu i-am făcut nimic rău”, a mai explicat Maluma de România.

Jimmy Dub, despre Marcel de la Insula Iubirii: ”A venit cu pretenții”

De cealaltă parte, Jimmy Dub spune că și-a respectat înțelegerea inițială pe care a avut-o cu Marcel, însă pretențiile acestuia au devenit din ce în ce mai mari.

”Discuția a plecat de la niște bani. Eu mi-am respectat înțelegerea și i-am dat banii pe care i-am stabilit cu el. Am vorbit pe o anumită sumă, atât în România cât și în afară.

Iar el, ulterior, când a aflat că nu mai sunt anumite cheltuieli implicate în acest preț, a venit cu pretenții, după ce el a fost de acord cu suma pe care i-am oferit-o pentru concertul din Anglia. S-a gândit că merită mai mulți bani la acest eveniment. Nu am vorbit să facem un procent din concert. A fost plătit ca și invitat, la mine în concert. Asta a fost tot”, a explicat Jimmy Dub despre Marcel de la Insula Iubirii.