Scandal la antrenamentul FCSB-ului. A înjurat antrenorii! Staff-ul i-a cerut lui Gigi Becali să îl dea afară. Exclusiv

FCSB a început modest SuperLiga. Vicecampioana a remizat la unu în compania nou-promovatei Universitatea Cluj. , printre care și Valentin Crețu. Fundașul dreapta a comis-o din nou și e pe făraș.

Vali Crețu a luat-o razna! I-a înjurat pe antrenori la antrenament! Staff-ul FCSB-ului i-a cerut lui Gigi Becali să-l dea afară pe fundașul dreapta

FANATIK a aflat în exclusivitate că Vali Crețu s-a certat cu staff-ul lui Toni Petrea la ultimul antrenament al roș-albaștrilor. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a mers atât de departe încât și-a înjurat proprii antrenori! Ca urmare a acestei ieșiri necontrolate, conducerea tehnică a vicecampioanei i-a cerut patronului Gigi Becali să-l dea afară pe fundașul dreapta.

Din informațiile noastre, comportamentul deviant al lui Crețu datează de două, trei luni. Fotbalistul născut la Buzău este mai mereu cu nasul pe sus și le răspunde obraznic antrenorilor și coechipierilor la ședințele de pregătire.

Vali Crețu a început ca titular SuperLiga, deși își pierduse postul în finalul sezonului trecut. FANATIK a anunțat în exclusivitate că , motiv pentru care, în play-off, locul i-a fost luat de Ovidiu Popescu.

Polivalentul mijlocaș s-a remarcat în banda dreapta a apărării FCSB-ului, lucru care nu i-a picat prea bine lui Crețu. Site-ul nostru a aflat că buzoianul a devenit invidios pe Ovidiu Popescu, pe care a început să îl ironizeze. „Ce faci, mă, te bagă ăștia fundaș dreapta?”, era întrebarea cu care Crețu își tachina frecvent colegul.

Evoluția din meciul cu „U” Cluj, fatală pentru Valentin Crețu

Valentin Crețu joacă la FCSB din vara lui 2019, când a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș în schimbul sumei de 125 de mii de euro. Fundașul dreapta era unul dintre favoriții lui Gigi Becali, motiv pentru care a fost utilizat constant, în ciuda numeroaselor prestații slabe.

Crețu a jucat însă catastrofal în prima etapă din SuperLiga, când FCSB a terminat la egalitate cu nou-promovata „U” Cluj, scor 1-1, și astfel pare să își fi pierdut orice credit, chiar și în fața patronului. După meciul cu „șepcile roșii”, Becali a anunțat că cei doi fundași laterali, Valentin Crețu și Sorin Șerban, nu vor mai apărea în echipa lui Toni Petrea.

„Eu am zis că e foarte bun (n.r. – Sorin Șerban), lumea spunea că mă înșel, eu m-am certat cu ei și l-am impus. M-am convins aseară, gata, nu îmi mai trebuie. Sau Crețu, băi, Gigi, face greșeli, ne curăță. L-am impus, că îmi place de el, că aleargă, gata, nu mai joacă.

Avem Radunovic, Ovidiu Popescu, l-aș fi vrut mijlocaș central, de ce, Șut am avut încredere în el, nu a jucat nici ăla, s-au crezut că sunt prea vedete. Am vrut să fie Ovidiu Popescu, dar nu am ce face, trebuie să joace în dreapta, că nu avem. O să încerc cu Achim”, a declarat Gigi Becali, conform , după FCSB – Universitatea Cluj 1-1.

Valentin Crețu mai are contract cu FCSB până la 30 iunie 2023, dar, din informațiile noastre, clubul va face tot posibilul pentru a i-l rezilia în această vară. În România, perioada de mercato se închide pe 5 septembrie și astfel fundașul ar avea timp să-și găsească un alt angajament.

Pe postul de fundaș dreapta la FCSB, Toni Petrea are o sumedenie de variante. Nu mai puțin de patru jucători pot ocupa această poziție: Ovidiu Popescu, Florin Achim, Denis Haruț și Alexandru Pantea.