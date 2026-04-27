Sport

Scandal la Argeș – U Craiova: Ștefan Baiaram, din nou victimă a rasismului! Cine a sărit în apărarea atacantului. Video

Scandările rasiste sunt din ce în ce mai prezent pe stadioanele din România. Victimă la meciul FC Argeș - Universitatea Craiova a fost atacantul Ștefan Baiaram.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
27.04.2026 | 22:45
corespondență de la mioveni
Ștefan Baiaram, victima rasismului la FC Argeș - Universitatea Craiova. Sursă foto: Fanatik
Un nou episod de rasism s-a petrecut la partida FC Argeș – Universitatea Craiova. Fanii gazdelor au avut o reacție intolerabilă la adresa lui Ștefan Baiaram (23 de ani). Ce jucător al oltenilor a sărit în apărarea colegului său.

Scandări rasiste în direcția lui Ștefan Baiaram la FC Argeș – Universitatea Craiova

Repriza a doua a întâlnirii de la Mioveni, care închide etapa a 6-a a play-off-ului din SuperLiga, a fost marcată de un episod de rasism care l-a avut în prim-plan pe Ștefan Baiaram. Internaționalul român nu este prima dată când cade victimă rasismului.

Lăsat pe banca de rezerve în jocul cu FC Argeș, atacantul Universității Craiova a fost trimis la încălzire de antrenorul Filipe Coelho în startul părții secunde. Scandalul a început în minutul 61, după ce piteștenilor le-a fost anulat un gol pentru ofsaid.

Acela a fost momentul în care spectatorii de la tribună l-au făcut ”țigan” pe Baiaram, iar acesta a gesticulat nervos. În apărarea sa a sărit mijlocașul Alexandru Crețu, aflat și el la încălzire, dar suporterii piteșteni nu s-au potolit și i-au strigat acestuia: ”Pe Nsimba de unde l-ați luat? E vărul lui Baiaram?”.

Baiaram, victima preferată a scandărilor rasiste

Deși este unul dintre cei mai buni jucători din SuperLiga și a ajuns să joace chiar și pentru echipa națională a României, Ștefan Baiaram este una dintre țintele preferate ale scandărilor rasiste.

Un prim moment neplăcut s-a petrecut la meciul din Dinamo – Universitatea Craiova, din etapa a 26-a a sezonului regulat. Atunci, fanii ”câinilor” au avut scandări reprobabile la adresa atacantului oltenilor, iar arbitrul Istvan Kovacs a amenințat că dacă insultele nu vor înceta va întrerupe jocul.

La finalul păartidei de atunci, Baiaram a fost scuipat de un spectator în timp ce se îndrepta spre tunelul ce duce la vestiare și a reacționat cu un gest asemănător. Pentru asta, fotbalistul a fost suspendat pentru două jocuri de Comisia de Disciplină.

Nu a scăpat de jigniri nici în Giulești

Un alt episod neplăcut a avut loc pe Giulești la partida Rapid și Universitatea Craiova, din etapa a 30-a, ultima a sezonului regula din SuperLiga. În finalul duelului, Baiaram a fost victima scandărilor rasiste, iar arbitrul Horațiu Feșnic a amenințat că întrerupe jocul dacă apele nu se liniștesc.

Ștefan Baiaram a avut parte de un tratament similar când a venit din nou pe Arena Națională pentru întâlnirea cu Dinamo, din etapa a 2-a a play-off-ului. Pe fondul unor tensiuni în teren, suporterii ”câinilor” au avut din nou derapaje rasiste la adresa atacantului oltenilor.

Baiaram, din nou victima rasismului

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
