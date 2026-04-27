Scandal la Argeș – U Craiova: Ștefan Baiaram, din nou victimă a rasismului! Cine a sărit în apărarea atacantului. Video

Un nou episod de rasism s-a petrecut la partida FC Argeș – Universitatea Craiova. Fanii gazdelor au avut o reacție intolerabilă la adresa lui Ștefan Baiaram (23 de ani). Ce jucător al oltenilor a sărit în apărarea colegului său.

Scandări rasiste în direcția lui Ștefan Baiaram la FC Argeș – Universitatea Craiova

Repriza a doua a întâlnirii de la Mioveni, care închide etapa a 6-a a play-off-ului din SuperLiga, a fost marcată de un episod de rasism care l-a avut în prim-plan pe Ștefan Baiaram. Internaționalul român nu este prima dată când cade victimă rasismului.

Lăsat pe banca de rezerve în jocul cu FC Argeș, atacantul Universității Craiova a fost trimis la încălzire de antrenorul Filipe Coelho în startul părții secunde. Scandalul a început în minutul 61, după ce piteștenilor le-a fost anulat un gol pentru ofsaid.

Acela a fost momentul în care spectatorii de la tribună l-au făcut ”țigan” pe Baiaram, iar acesta a gesticulat nervos. În apărarea sa a sărit mijlocașul Alexandru Crețu, aflat și el la încălzire, dar suporterii piteșteni nu s-au potolit și i-au strigat acestuia: ”Pe Nsimba de unde l-ați luat? E vărul lui Baiaram?”.

Baiaram, victima preferată a scandărilor rasiste

Deși este unul dintre cei mai buni jucători din SuperLiga și a ajuns să joace chiar și pentru echipa națională a României, Ștefan Baiaram este una dintre țintele preferate ale scandărilor rasiste.

Un prim moment neplăcut s-a petrecut la meciul din Dinamo – Universitatea Craiova, din etapa a 26-a a sezonului regulat. Atunci, , iar arbitrul Istvan Kovacs a amenințat că dacă insultele nu vor înceta va întrerupe jocul.

La finalul păartidei de atunci, Baiaram a fost scuipat de un spectator în timp ce se îndrepta spre tunelul ce duce la vestiare și a reacționat cu un gest asemănător. Pentru asta, de Comisia de Disciplină.

Nu a scăpat de jigniri nici în Giulești

la partida Rapid și Universitatea Craiova, din etapa a 30-a, ultima a sezonului regula din SuperLiga. În finalul duelului, Baiaram a fost victima scandărilor rasiste, iar arbitrul Horațiu Feșnic a amenințat că întrerupe jocul dacă apele nu se liniștesc.

Ștefan Baiaram a avut parte de un tratament similar când a venit din nou pe Arena Națională pentru întâlnirea cu Dinamo, din etapa a 2-a a play-off-ului. Pe fondul unor tensiuni în teren, suporterii ”câinilor” au avut din nou .