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Revenirea lui Jamal Musiala pe gazon a declanșat o controversă după ce Karl-Heinz Rummenigge a abordat în termeni reci și pragmatici situația mijlocașului, punând în prim-plan aspectele financiare și incertitudinea legată de viitorul său pe teren. Declarațiile au venit în contrast puternic cu mesajul de susținere transmis de antrenorul Vincent Kompany și de directorul Max Eberl.

Rummenigge aduce problema banilor în discuție: „Trebuie să luăm în calcul implicațiile financiare”

Vorbind pentru Sky DE după meciul în care Musiala a bifat apariția pe teren în urma problemelor de sănătate din ultimele luni, Rummenigge a atras atenția asupra salariului mare din contractul lui Musiala și a lăsat să se înțeleagă că clubul va reevalua situația dacă randamentul său nu va reveni la nivelul așteptat.

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„Jamal are o problemă legată de sănătate. Se știe foarte bine că are un contract care implică sume foarte substanțiale de bani. Ca club, trebuie să luăm în considerare cum gestionăm această situație. Acest lucru este, din păcate, normal pentru un club în acest caz. Bănuim că îi va fi dificil lui Jamal să revină la nivelul său anterior. Trebuie să discutăm cu agenția și apoi va trebui luată o decizie (n.r. privind viitorul jucătorului).

Nu-mi pot imagina că un alt club l-ar cumpăra pe Jamal în aceste circumstanțe. Trebuie să ne gândim la implicațiile financiare. Avem interesul să-l vedem pe Jamal revenind și jucând bine. Dacă nu se va întâmpla asta, atunci va trebui să ne gândim la situație”, a declarat Karl-Heinz Rummenigge, pentru Sky DE.

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Kompany și Eberl fac scut în jurul lui Musiala: „Este în primul rând o ființă umană”

Imediat după ieșirea publică a lui Rummenigge, antrenorul Vincent Kompany a ținut să își arate încă o dată sprijinul necondiționat față de fotbalist, iar Max Eberl a subliniat latura umană și nevoia de susținere constantă pentru Musiala. „Jamal este în primul rând o ființă umană, merită sprijinul nostru maxim în fiecare zi”, a transmis directorul lui Bayern München, Max Eberl, pe fondul mesajului de solidaritate oferit de Vincent Kompany.

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Contextul medical delicat: episoadele de absență și jocul pe semnătură din august

Declarațiile contradictorii privind viitorul lui Musiala capătă o greutate aparte în contextul problemelor medicale prin care a trecut mijlocașul în luna august 2026. Atunci, după ce se prăbușise pe gazon în amicalul cu RB Leipzig (3-1), în care marcase în minutul 81 pe fondul caniculei de la München, fotbalistul a leșinat din nou la trei zile distanță, .

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La momentul respectiv, Musiala a explicat public că a fost diagnosticat cu episoade scurte și temporare de absență, cauzate de o disfuncție neurologică despre care susținea că este ușor de tratat și că nu îi pune viața în pericol, precizând că joacă pe semnătură și își asumă responsabilitatea deciziei alături de medici specialiști și de club.