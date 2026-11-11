Scandal la baza FCSB! Gigi Becali și Gheorghe Mustață, primele reacții: „Au fost influențați”

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Scandalul de la Academia FCSB continuă să provoace tensiuni. Mai mulți părinți au protestat după îndepărtarea antrenorului Edi Marin, acuzat că ar fi agresat copii. În exclusivitate pentru FANATIK, Gheorghe Mustață a explicat ce s-a întâmplat la baza din Berceni și cum s-a încheiat conflictul cu părinții.

Scandal la Academia FCSB! Părinții au protestat după îndepărtarea lui Edi Marin

a început după ce Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a lansat acuzații grave la adresa unor antrenori și oficiali ai clubului. Acesta a susținut că unii juniori ar fi fost favorizați, iar alții, marginalizați. Mustață l-a acuzat și pe Edi Marin, antrenorul grupei 2019, că ar fi agresat fizic și verbal copii. Liderul galeriei i-a prezentat lui Gigi Becali o înregistrare video, iar tehnicianul a demisionat.

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Miercuri, 11 noiembrie, aproximativ 30 de părinți s-au prezentat la pentru a protesta împotriva îndepărtării antrenorului. Aceștia și-au retras temporar copiii de la antrenament și au cerut explicații conducerii. Mai mulți părinți l-au susținut pe Edi Marin și l-au acuzat pe Mustață că a vorbit în numele lor fără să le ceară acordul.

Ulterior, potrivit , Gheorghe Mustață a ajuns la baza din Berceni și a participat la o ședință de peste o oră cu părinții. Liderul galeriei le-a prezentat unor reprezentanți ai acestora înregistrarea în care antrenorul ar fi agresat un copil. Imaginile au împărțit părinții în două tabere. Unii au considerat acuzațiile întemeiate, în timp ce alții au continuat să-l susțină pe Edi Marin.

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Gheorghe Mustață a intervenit în scandalul de la Academia FCSB! Acuzații grave la adresa antrenorului: „I-a influențat pe părinți”

În exclusivitate pentru FANATIK, Gheorghe Mustață a oferit prima reacție după protestul izbucnit la Academia FCSB. Liderul Peluzei Nord a susținut că părinții au fost induși în eroare de Edi Marin, care le-ar fi spus că înregistrările prezentate lui Gigi Becali sunt false. Mustață a explicat că a mers personal la baza din Berceni și le-a arătat imaginile celor cinci reprezentanți desemnați de părinți. Potrivit acestuia, cei cinci s-au convins că filmarea este autentică și și-au schimbat poziția. Mai mult, tatăl unui copil care ar fi fost agresat de antrenor ar fi confirmat acuzațiile. Mustață susține că, în urma discuțiilor, părinții au renunțat la protest.

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„E adevărat că au fost părinți revoltați de deciziile luate în ultimele ore, numai că aceștia au fost influențați de o ședință pe care antrenorul Edi Marin a ținut-o ieri cu ei, în bază. Acolo, Edi Marin a susținut că eu am prezentat filmări trucate, fake-uri, falsuri. Părinții l-au crezut pe antrenor, au considerat că nu există probe reale și că este un complot împotriva lui. Într-adevăr, l-au susținut pe antrenorul lor. Numai că m-au chemat la bază. Am mers, iar ei mi-au cerut filmările. Le-am spus că nu le pot da, pentru că am făcut o promisiune, dar că pot alege cinci părinți de mare încredere din grupă, cărora să le arăt imaginile.

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Le-am arătat filmările și s-au convins. Le-am prezentat înregistrarea care a ajuns și la domnul Becali. Toți cei cinci i-au chemat apoi pe ceilalți părinți și le-au spus: «Domnilor, are dreptate Gheorghe Mustață. Filmarea este reală, asta s-a întâmplat».

La scurt timp, a venit și tatăl copilului care, în trecut, ar fi fost dat cu capul de pământ de Edi Marin. Acesta a spus: «Da, domnule, și eu susțin ceea ce spune Gheorghe Mustață. Știți ce s-a întâmplat la antrenament, ați văzut cu toții. Eu nu am avut curajul să spun asta până acum. În acest moment, și eu susțin ceea ce spune Gheorghe Mustață».

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După ce cei cinci părinți delegați de grupă au văzut imaginile, s-au întors și au spus: «Dăm drumul la treabă! Mustață are dreptate. Foarte bine că Edi Marin a fost dat afară». Am stat până acum în bază. Părinții au început să mă felicite și să-mi spună că au mai existat și alte întâmplări. Mi-au mulțumit, iar eu le-am transmis să stea liniștiți, pentru că de echipa lor se va ocupa cineva care nu va mai crea probleme. Și revolta (râde)… și revolta s-a încheiat”, a declarat Gheorghe Mustață, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gigi Becali, prima reacție după scandalul de la baza FCSB

De asemenea, în direct la TV Prima Sport, Gigi Becali a comentat imaginile care s-au petrecut miercuri la baza FCSB. Patronul roș-albaștrilor susține cu subiect și predicat că a văzut un filmuleț în care antrenorul Edi Marin vorbește și lovește un copil. „La revedere! Ce să fac? Eu am văzut un filmuleț când antrenorul Edi Marin i-a dat o palmă unui copil și îi vorbește urât. Eu asta am văzut. Să le dea Dumnezeu sănătate și cu asta, basta. Avem imagini de la părintele copilului lovit”, a declarat Gigi Becali.