Scandal la Bruxelles. Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a depus o moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen

Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, este vizată de o moțiune de cenzură depusă oficial de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea. Documentul, semnat de 74 de eurodeputați, depășește pragul minim procedural și va fi discutat în sesiunea plenară din iulie.

Gheorghe Piperea a depus o moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen

Potrivit AUR, inițiativa a fost lansată de Gheorghe Piperea și a fost susținută de eurodeputați din grupurile ECR, European Sovereign Nations, dar și de membri ai altor grupuri, inclusiv câțiva din Partidul Popular European. Textul urmează să fie analizat la Conferința Președinților din 2 iulie.

„După o pregătire temeinică, atât juridică, cât şi politică, am reuşit să obţin numărul necesar de semnături pentru depunerea acestei moţiuni. Iniţiativa are ca scop apărarea transparenţei şi asigurarea unui proces democratic real şi echitabil. Moţiunea oferă cadrul necesar unei critici constructive şi argumentate la adresa preşedintei Ursula von der Leyen.

Comisia este astfel obligată să răspundă preocupărilor legitime şi să-şi justifice acţiunile. Această iniţiativă a fost posibilă cu sprijinul delegaţiei poloneze din ECR, al mai multor eurodeputaţi ECR, al întregului grup European Sovereign Nations (ESN), precum şi al unor membri din grupul Patrioţilor şi al unor eurodeputaţi neafiliaţi (NI). În mod surprinzător, chiar şi unii membri ai Partidului Popular European (PPE) au co-semnat moţiunea, semnalând o nemulţumire tot mai mare dincolo de liniile politice tradiţionale”, a subliniat Gheorghe Piperea, conform

Care sunt nemulțumirile europarlamentarilor

Moțiunea are la bază, printre altele, hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 25 mai 2025, în cauza Stevi – The New York Times (C-689/24), prin care instanța a constatat că refuzul Comisiei Europene de a pune la dispoziție mesajele text dintre reprezintă o încălcare a obligației legale de transparență.

Potrivit AUR, Comisia nu a oferit motive credibile pentru refuzul de a face publice aceste schimburi esențiale de mesaje, legate de achiziția vaccinurilor anti-COVID-19, iar instanța a dat dreptate solicitantului.

De asemenea, europarlamentarul AUR acuză Comisia și că a influențat alegerile din unele țări, cum ar fi România și Germania, prin aplicarea incorectă a regulamentului privind serviciile digitale. De asemenea, el spune că fondurile europene pentru apărare, de 150 de miliarde de euro, au fost aprobate folosind un articol din tratatul european care nu are legătură cu astfel de investiții.

Ce se întâmplă mai departe

Dacă a peste jumătate dintre membrii Parlamentului European, întreaga Comisie Europeană, în frunte cu Ursula von der Leyen, ar trebui să demisioneze. Piperea spune că nu are o problemă personală cu comisarii europeni, dar vrea ca Uniunea Europeană să funcționeze corect, în interesul cetățenilor.

„Această iniţiativă nu este motivată de ambiţii politice sau de nemulţumiri personale şi nu vizează comisarii care îşi exercită funcţiile cu integritate. Ea se referă exclusiv la gravele disfuncţii de guvernanţă descrise în documentul anexat. Fac apel la toţi membrii Parlamentului European, indiferent de afiliere, să participe activ la dezbaterea plenară şi să susţină transparenţa, legalitatea şi buna guvernanţă democratică”, a declarat Gheorghe Piperea.