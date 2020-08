Scandal la campioana CFR Cluj: Damjan Djokovic, persona non grata în vestiar! „Trebuia să ne bucurăm cu toții“. Croatul, trimis la echipa a doua. Exclusiv

Deşi a câştigat al treilea titlu consecutiv în Casa Pariurilor Liga 1, CFR Cluj nu se bucură de linişte. Nemulţumirile din vestiarul ardelenilor au ieşit la iveală la puţin timp după victoria de la Craiova, croatul Damjan Djokovic acuzând restanţe salariale şi lipsă de respect.

Colegii, şi în special Arlauskis, nu au digerat prea bine declaraţiile mijlocaşului croat şi i-au răspuns, de asemenea, prin intermediul presei. Cel mai vehement a fost portarul clujenilor, care i-a reproşat proasta alegere a momentului şi lipsa de caracter.

Războiul declaraţiilor a continuat cu replica lui Djokovic la adresa lituanianului care a apărat poarta CFR-ului. Croatul îşi acuză colegul de ipocrizie, susţinând că în urmă cu câteva luni, chiar Arlauskis era cel care era nemulţumit de banii primiţi.

Damjan Djokovic: „Dacă vine o ofertă, sper ca lumea de la CFR mă va înţelege“

Declarațiile lui Djokovic de la finalul partidei de la Craiova, în care acuza conducerea clubului că nu-și respectă obligațiile financiare, nu le-au picat prea bine nici măcar colegilor, care consideră că nu era momentul oportun pentru asemenea ieșiri. „Era momentul bucuriei, seara bucuriei, nu momentul reproșurilor! Nu a respectat pe nimeni cu acele declarații, nu s-a respectat nici măcar pe el!! Poate era supărat că nu a jucat meciul decisiv, că s-a câștigat fără el, dar ce vină avem noi, jucătorii?? De ce să umbrești al treilea titlu consecutiv cu asemenea declarații??”, spun la unison fotbaliștii campioanei, care au decis să-l ignore pe croat și să-l declare persona non grata în vestiar.

În momentul de faţă, Damjan Djokovic a fost trimis de conducerea din Gruia la echipa a doua pe termen nelimitat, dar cuvântul final îi va aparţine antrenorului Dan Petrescu. FANATIK a aflat că adevăratul motiv pentru care Djokovici face scandal este dorinţa lui de a părăsi CFR-ul, pentru un contract mai bănos în străinătate.

Mijlocaşul croat al CFR-ului a lipsit de la meciul decisiv contra Craiovei, din cauza infectării cu noul coronavirus. Totuşi, el nu s-a sfiit să comenteze situaţia actuală de la fosta şi noua campioană a României.

„Sunt sub contract cu CFR, cred că toată lumea fotbalistică ştie că, la 30 de ani, nu mai am mult de jucat şi dacă vine o ofertă mai bună pentru mine din punct de vedere sportiv, un proiect bun, şi mai ales economic, sper că şi lumea de la CFR mă va înţelege. Până acum sunt jucătorul CFR şi în seara asta sărbătoresc câştigarea celui de-al treilea titlu la rând“, a declarat Djokovic la Telekomsport, lăsând să se înţeleagă că şi-ar dori să părăsească gruparea din Gruia.

Iar pentru a putea pleca mai uşor a turnat puţin gaz pe foc, acuzând restanţe financiare: „Nu ştiu cine a promis, ce a promis, dar întâi jucătorii trebuie să fie plătiţi. Noi nu suntem plătiţi din luna martie şi cred că e ceva inadmisibil. Nu ştiu cine ce transferuri promite, dar cred că grupul acesta, care a câştigat pe teren, trebuie să fie plătit. În rest, toate promisiunile de la nu ştiu cine vin sunt istorie. Nu vreau explicaţii, vreau să văd banii în cont, la fiecare om din echipa asta. Mai ales după ceea ce am făcut anul acesta cred că merităm şi noi respect. Nu e vorba numai de bani, e vorba şi de respect. Şi dacă cineva nu îşi ţine cuvântul, pe mine mă deranjează. Dar asta e o discuţie pentru mai târziu, cred că astăzi trebuie să sărbătorim toţi, împreună“, a spus croatul după finala câştigată la Craiova.

Giedrius Arlauskis: „Trebuie şi să avem caracter. Djokovic nu murea de foame“

Prima replică tăioasă pentru croat a venit de la portarul Arlauskis, care a acuzat lipsă de caracter. „La Djokovici a fost o ieșire neinspirată într-un moment nepotrivit. Era momentul să ne bucurăm de trofeu, nu să spună imediat după meci detalii din bucătăria noastră. E treaba lui. Eu îi respect părerea, dar știm toți prin ce situație trec cluburile. Trebuie să înțelegem și să avem caracter, atât la bine, cât și la greu. Dacă e un moment dificil, trebuie să susținem clubul și să răbdăm puțin. Nu cred că Djokovic murea de foame“, a contrat lituanianul la Digisport.

Djokovic: „M-a surprins reacţia lui Arlauskis. Un om cu două feţe. M-a dezamăgit!“

Djokovic nu cedează nicio secundă şi provoacă în continuare. În cursul zilei de miercuri, mijlocaşul croat a comentat spusele colegului Arlauskis, acuzându-l de ipocrizie. „Sincer, m-a surprins un pic. Dacă țin bine minte, în luna mai, Arlauskis nu era lângă noi pentru că nu era fericit cu banii pe care i-a primit, iar acum e moralist… Eu am respectat contractul meu. Chiar m-a surprins reacția lui Arlauskis. Îmi asum critica de jucător, dar când cineva mă face praf în presă că nu am caracter… A greșit persoana Arlauskis. Arlauskis a fost primul care a cerut respect și banii, dar acum se schimbă la 180 de grade, înseamnă că ești cam ipocrit. Un om cu două fețe. M-a dezamăgit! În 3 ani de zile nu am văzut asta, ci abia acum“, a declarat croatul, conform Prosport.

Mijlocaşul a trimis săgeţi şi către antrenorul Dan Petrescu, pe care l-a criticat pentru faptul că nu i-a dat suficiente minute în campionat. „Am înțeles de câteva ori, însă, la un moment dat, după trei luni de zile, când nu jucam în campionat… cred că nu era doar o decizie tehnică. Eu respect decizia de antrenor, dar trebuie să am ritm de joc. Sincer, mi s-a părut că mi-a fost rupt ritmul de joc“, a declarat Djokovic, conform aceleiaşi surse.

Djokovic mai are contract cu ardelenii până în iunie 2022, când va avea deja 32 de ani. Tocmai de aceea, ar vrea să forţeze o mutare încă din vara acesta, pentru a prinde un contract avantajos acum. Cariera lui se apropie de final, iar fiecare sezon este important pentru veniturile sale. Presa a scris despre o ofertă pe care Djokovic o are din zona arabă. Shabab Alahli ar fi oferit 500.000 de euro lui CFR Cluj, iar fotbalistului i-ar pregăti un salariu de un milion pe sezon, mult mai mult decât încasează în România.

Din informaţiile FANATIK, Djokovic mai are de primit de la CFR Cluj restanţe de 10.000 de euro. Dar nu e vorba despre salarii, ci despre diverse prime promise de patronul echipei de-a lungul timpului. Mai mult, se pare că mijlocaşul este printre primii din club care îşi încasează banii, dar de fiecare dată are ceva de reproşat.

În perioada pandemiei, când clubul din Ardeal căuta soluţii pentru a-şi plăti jucătorii, le-a propus acestora un plan de plăţi eşalonate. Mare parte dintre fotbalişti a acceptat, pentru a susţine clubul la greu. Djokovici nu doar că nu a fost de acord cu acest sistem, dar a şi notificat clubul pentru restanţe mai vechi.