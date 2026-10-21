Scandal la cel mai înalt nivel! Real Madrid le cere bani forțelor din Premier League după destrămarea Super Ligii Europei

Proiectul Super Ligii Europei, care a fost abandonat oficial în 2026 după ce ultimul club care îl susținea, Real Madrid, a ajuns la un acord cu UEFA, „bântuie” în continuare cluburile care au luat parte la inițierea sa. Real Madrid a somat celelalte 11 cluburi, printre care se numără și cele mai bogate 6 grupări din Premier League, să contribuie la achitarea costurilor inițiale ale proiectului, care s-ar ridica la 80 de milioane de euro.
Super Liga Europei a „dispărut” oficial în 2026, după ce Real Madrid a ajuns la un acord cu UEFA, însă costurile inițiale ale proiectului trebuie achitate. Conform The Athletic, ar fi vorba despre aproximativ 80 de milioane de euro, iar gruparea din capitala Spaniei a somat celelalte cluburi implicate să plătească o cotă-parte.
Sursa menționată precizează însă că situația este complicată și ar putea să se prelungească. În documentele care au ajuns pe mâna jurnaliștilor nu există detalii despre o împărțire a costurilor, doar faptul că grupările „dețin și administrează în comun” proiectul.
Din proiectul Super Ligii Europei, lansat în 2021, au făcut parte 12 formații, 6 dintre ele fiind din Premier League: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City și Tottenham. Pe listă s-au mai aflat „granzii” Spaniei, Atletico Madrid, Barcelona și Real Madrid, dar și cele mai titrate echipe din Italia: AC Milan, Inter și Juventus.
Pe 18 aprilie 2021, proiectul Super Ligii Europei era anunțat de cele 12 cluburi fondatoare: AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United și Real Madrid. Lumea fotbalului, în frunte cu UEFA, a condamnat din start propunerea, existând și proteste majore din partea fanilor, iar după doar 3 zile, 9 dintre cluburi s-au retras, excepțiile fiind Real Madrid, Barcelona și Juventus.
Torinezii au renunțat la proiect în 2024, Barcelona s-a retras și ea pe 7 februarie 2026, iar 4 zile mai târziu Real Madrid a ajuns la un acord cu UEFA și proiectul s-a închis oficial. În decembrie 2023, formatul propus pentru Super Liga Europei s-a schimbat, intenția fiind ca aceasta să includă 64 de formații împărțite în trei divizii, iar un an mai târziu a apărut o nouă modificare, fiind propus un sistem cu patru divizii și 96 de formații. De asemenea, competiția a fost redenumită în Unify League, însă ideile propuse nu s-au concretizat niciodată.