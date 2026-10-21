Scandal la cel mai înalt nivel! Real Madrid le cere bani forțelor din Premier League după destrămarea Super Ligii Europei

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Proiectul Super Ligii Europei, care a fost abandonat oficial în 2026 după ce ultimul club care îl susținea, Real Madrid, a ajuns la un acord cu UEFA, „bântuie” în continuare cluburile care au luat parte la inițierea sa. Real Madrid a somat celelalte 11 cluburi, printre care se numără și cele mai bogate 6 grupări din Premier League, să contribuie la achitarea costurilor inițiale ale proiectului, care s-ar ridica la 80 de milioane de euro.

Granzii din Premier League, somați de Real Madrid să achite costurile pentru proiectul Super Ligii Europei

Super Liga Europei a „dispărut” oficial în 2026, după ce Real Madrid a ajuns la un acord cu UEFA, însă costurile inițiale ale proiectului trebuie achitate. Conform , ar fi vorba despre aproximativ 80 de milioane de euro, iar gruparea din capitala Spaniei a somat celelalte cluburi implicate să plătească o cotă-parte.

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Sursa menționată precizează însă că situația este complicată și ar putea să se prelungească. În documentele care au ajuns pe mâna jurnaliștilor nu există detalii despre o împărțire a costurilor, doar faptul că grupările „dețin și administrează în comun” proiectul.

Din proiectul Super Ligii Europei, lansat în 2021, au făcut parte 12 formații, 6 dintre ele fiind din Premier League: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, și Tottenham. Pe listă s-au mai aflat „granzii” Spaniei, Atletico Madrid, Barcelona și , dar și cele mai titrate echipe din Italia: AC Milan, Inter și Juventus.

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Super Liga Europei, „distrusă” de protestele din lumea fotbalului

Pe 18 aprilie 2021, proiectul Super Ligii Europei era anunțat de cele 12 cluburi fondatoare: AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United și Real Madrid. Lumea fotbalului, în frunte cu UEFA, a condamnat din start propunerea, existând și proteste majore din partea fanilor, iar după doar 3 zile, 9 dintre cluburi s-au retras, excepțiile fiind Real Madrid, Barcelona și Juventus.

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Torinezii au renunțat la proiect în 2024, Barcelona s-a retras și ea pe 7 februarie 2026, iar 4 zile mai târziu Real Madrid a ajuns la un acord cu UEFA și proiectul s-a închis oficial. În decembrie 2023, formatul propus pentru Super Liga Europei s-a schimbat, intenția fiind ca aceasta să includă 64 de formații împărțite în trei divizii, iar un an mai târziu a apărut o nouă modificare, fiind propus un sistem cu patru divizii și 96 de formații. De asemenea, competiția a fost redenumită în Unify League, însă ideile propuse nu s-au concretizat niciodată.