Scandal la Dinamo: au fost refuzate echipamentele donate pentru juniori! Reacția lui Ionel Augustin. Exclusiv

La Dinamo problemele nu se opresc niciodată. Dacă nu sunt spaniolii, se creează unele din interior. Cei de la Asociația Dinamoviști pentru Dinamo au cumpărat echipamente și mingi pentru grupele de copii și juniori ale clubului, dar Constantin Eftimescu refuză să semneze actul de donație. Ionel Augustin a povestit totul pentru FANATIK.RO.

Alt scandal la Dinamo. Constantin Eftimescu a refuzat echipamentele donate pentru juniori. Reacția lui Ionel Augustin

„Suporterii de la ADPD au strâns niște bani și vor să facă o donație, au cumpărat două mașini de spălat industriale, care au ajuns la noi, după care ne-au promis că pentru buna desfășurare să ne doneze echipament. Asta a fost anul trecut, ne-am bucurat extrem de mult. Centrul de Copii și Juniori este total abandonat. Am apucat să le spun copiilor, cu lista cu ce le trebuie, măsuri, etc. Acum, copiii tot întreabă dacă a sosit echipamentul.

A apărut echipamentul, au cumpărat tot ce ne trebuie, au mers la Rin și cei de acolo nu au vrut să semneze actul de donație. Asta s-a întâmplat acum două zile. Nu au vrut să semneze, nu știu cine și de ce. Și până la urmă să ne dea să le folosim și după aceea dacă vor să le retragă le dăm înapoi. Eu am văzut echipamentele, U17 și U19, echipamentul a sosit, e inscripționat”, a declarat Ionel Augustin pentru FANATIK.

Răzvan Oprea iese la atac: „ Se caută distrugerea clubului!”

FANATIK.RO l-a contactat pe Răzvan Oprea, președinte Asociației Dinamoviști pentru Dinamo, care a explicat cum s-a ajuns în această situație și nu înțelege de ce Constantin Eftimescu nu a vrut să primească această donație pentru Centrul de Copii și Juniori.

„E din zona crepusculară ce se întâmplă la Dinamo. Noi ne-am dus la Rin cu echipamentele, cu totul pregătit, și au spus că nu pot primi nicio donație că sunt SRL. Noi nu putem să le dăm fără ca cineva să le ia în primire. Se fac niște acte, nu suntem în junglă. Valoarea echipamentelor pentru 5 grupe, echipamente și mingi, e de 10.000 de euro și ni s-a refuzat. Eftimescu a refuzat. Era singur, a spus că se duce să întrebe la juridic și după 15 minute a spus că nu se poate. «Nu se poate, n-avem cum să le luăm. Asta e. La revedere», a spus el.

În spatele spaniolilor e cineva și în spatele DDB este cineva. Este o lucrătură la Dinamo și se caută distrugerea clubului, dar eu nu vreau să am nimic de a face cu asta. Vreau doar să ne dea șansa să ajutăm Clubul de Copii și Juniori. Să-i susținem cu ce putem noi să facem. Din banii ăia puțini am luat o mașină industrială, atunci s-a semnat din partea clubului. Acum nu se mai poate. Acum nu vor să le ia. Se poate găsi o formă legală. Dar mi-a jignit inteligența spunând că nu poate, putea spune că nu vor și gata.

Eu nu pot să dau asta legal decât dacă le dau așa cum există în statut, ca să fim acoperiți. Pentru mașina de spălat s-a făcut contract de comodat. Eu le urez multă sănătate celor de la DDB, dar deocamdată am fost refuzați, așteptăm o variantă legală ca să le dăm echipamentele”, a declarat Răzvan Oprea.

Ping-pong cu terenurile de antrenament

Ionel Augusin, legenda lui Dinamo, a povestit și că se pregătea să meargă cu grupa pe care o antrenează la Granitul acum două săptămâni, acolo unde erau terenurile de antrenament pe care se antrenau juniorii lui Dinamo până în această vară, când cei de la CS au fost de acord să-i lase să se antreneze în complexul din Ștefan cel Mare.

„Apoi a fost o problemă că nu s-a achitat chiria, după aceea s-a plătit o primă restanță, și acum ne antrenăm doar în cadrul Complexului Dinamo. Dar noi ne pregăteam deja să ne antrenăm pe Granitul. Dar iar nu o să se plătească și iar putem merge la Granitul. Noi nu avem pe nimeni, să vină cineva să vorbească cu noi. Nu ne-a prezentat nimeni pe noul șef al CCJ, deși a fost prezentat pe site-ul oficial, noi nu l-am văzut până acum. Nimeni nu a venit să ne spună sau să ne cheme unde au birourile” a explicat Ionel Augustin.

Cei de la Asociația Dinamoviști pentru Dinamo au mers să vorbească cu președintele CS Dinamo, Ionuț Adrian Popa, și i-au transmis că pentru o perioadă pot ei să asigure acele plăți. Doar că nu au mai primit niciun răspuns oficial de la CS, susține Oprea.

„Din noiembrie am fost să discutăm despre plata acelor datorii către CS Dinamo pentru grupele de copii și juniori, am trimis o hârtie oficială către CS Dinamo, nu s-a răspuns nici până în ziua de astăzi. Intervalul de timp de închiriere, programul și prețul. Și nu ni s-au dat aceste detalii nici până în ziua de astăzi. Pe discuții nu se poate. Nu suntem cămătari”, a declarat Răzvan Oprea.

Ionel Augustin a reclamat clubul la Comisiile FRF. „Se dau salarii pe preferințe și pe direcții”

Iar problemele nu se opresc aici pentru Dinamo. Ionel Augustin a reclamat clubul la comisiile FRF pentru a-și lua cele cinci salarii restante. El a recurs la acest gest din cauza faptului că au fost colegi din Centrul de Copii și Juniori care au fost plătiți pe când el, Mihali și Ursu nu și-au văzut niciun ban.

„Sunt foarte revoltat, e bătaie de joc la adresa mea. Am depus memoriu, nu băgam memoriu niciodată contra lui Dinamo, dar au intrat bani de 6, 7 ori și nu ne-a întrebat nimic. S-au dat angajații de la Săftica, angajați de la club și pe noi nici măcar nu ne-au băgat în seamă. Au intrat bani și de la DDB și de la drepturile de televiziune, se dau salarii pe preferințe și pe direcții. Cam așa se dau salariile la Dinamo. Am înțeles, jos pălăria. Acum au intrat banii din drepturile de TV care nu sunt banii DDB-ului. Acum două, trei zile s-au dat iar salarii pe preferințe. Și nu înțeleg de ce. Am termen pe 17 februarie la Comisii.

Sunt de la 8 ani la Dinamo. Sunt crescut și educat în spiritul lui Dinamo. Eu chiar sunt dinamovist. Ăștia sunt parveniți. Puteau să-mi dea un telefon, să-mi spună că mai amânăm, că nu pot să ne plătească, eu știam despre ce este vorba, că sunt probleme financiare. S-a dat la Centru înainte de sărbători pentru luna septembrie și eu Gică Mihali, Ursu, n-am primit niciun ban. Le-am spus domnule, puneți o sumă de bani și împărțiți la toată lumea din centru. E urât. Și asta o fac românii, nu impostorii ăia de spanioli. Ce treabă au spaniolii?

Eu sunt membru DDB, dau bani din pensia mea. Membru Elite, 1948 de euro pe an. N-am nicio treabă cu spaniolii. Eu doar am fost atunci la prezentarea la Săftica, aia a fost singura mea întâlnire cu ei. Eu am crezut în Contra, când a semnat, nu în spanioli. Noi în el am crezut. Și Contra ne-a sunat și pe noi să venim încoace, să punem la punct Centrul de Copii și Juniori. Atunci normal că am acceptat, dar am zis să pun umărul. Și Mihali, Ursu, Țălnar, la fel. Noi suntem toți revoltați și suferim. Noi nu credeam că Dinamo va ajunge în situația asta”, a declarat Ionel Augustin pentru FANATIK.RO.