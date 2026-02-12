Scandal la Dinamo – Hermannstadt. Danny Armstrong și Dorinel Munteanu, la un pas de bătaie la marginea terenului. Politic a intervenit în conflict. Video

CE TREBUIE SĂ ȘTII Danny Armstrong și Dorinel Munteanu, la un pas de bătaie în Dinamo – Hermannstadt

Prima repriză a , s-a lăsat cu scandal. Danny Armstrong și Dorinel Munteanu au fost la un pas de bătaie și au fost calmați cu greu.

După scandalul monstru de la finalul meciului , acum a fost rândul lui Danny Armstrong și Dorinel Munteanu să se dea în petec.

În minutul 27 al primei reprize din Dinamo și Hermannstadt, în timp ce Danny Armstrong se pregătea să reia rapid un aut, Dorinel Munteanu a tras mingea de la marginea terenului. Gestul tehnicianului l-a enervat pe scoțian, care i-a dat un brânci lui Dorinel. Spiritele s-au încins imediat, iar în zona băncilor tehnice s-a creat un meleu.

Primul care a venit să intervină în favoarea lui Dorinel Munteanu a fost nimeni altul decât fostul căpitan dinamovist, Dennis Politic. După ce spiritele s-au calmat, atât Armostrong, cât și Dorinel Munteanu au primit cartonaș galben din partea „centralului” Cătălin George Roman. – vezi

Știre în curs de actualizare…