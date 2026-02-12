Sport
Scandal la Dinamo – Hermannstadt. Danny Armstrong și Dorinel Munteanu, la un pas de bătaie la marginea terenului. Politic a intervenit în conflict. Video

Un nou scandal antrenor - jucător, gata să explodeze în Cupa României Betano. Danny Armstrong a avut un gest golănesc la adresa antrenorului lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu
Cristian Măciucă
12.02.2026 | 18:47
Scandal la Dinamo Hermannstadt Danny Armstrong si Dorinel Munteanu la un pas de bataie la marginea terenului Politic a intervenit in conflict Video
Scandal la Dinamo - Hermannstadt. Danny Armstrong și Dorinel Munteanu, la un pas de bătaie la marginea terenului. Politic a intervenit în conflict. FOTO: Fanatik
Prima repriză a meciului Dinamo – Hermannstadt, din etapa a 3-a a grupelor Cupei României Betano, s-a lăsat cu scandal. Danny Armstrong și Dorinel Munteanu au fost la un pas de bătaie și au fost calmați cu greu.

Danny Armstrong și Dorinel Munteanu, la un pas de bătaie în Dinamo – Hermannstadt

După scandalul monstru de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, când Cristiano Bergodi a sărit să îl bată pe Andrei Cordea, acum a fost rândul lui Danny Armstrong și Dorinel Munteanu să se dea în petec.

În minutul 27 al primei reprize din Dinamo și Hermannstadt, în timp ce Danny Armstrong se pregătea să reia rapid un aut, Dorinel Munteanu a tras mingea de la marginea terenului. Gestul tehnicianului l-a enervat pe scoțian, care i-a dat un brânci lui Dorinel. Spiritele s-au încins imediat, iar în zona băncilor tehnice s-a creat un meleu.

Primul care a venit să intervină în favoarea lui Dorinel Munteanu a fost nimeni altul decât fostul căpitan dinamovist, Dennis Politic. După ce spiritele s-au calmat, atât Armostrong, cât și Dorinel Munteanu au primit cartonaș galben din partea „centralului” Cătălin George Roman. – vezi VIDEO

Știre în curs de actualizare…

