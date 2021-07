Scandal la DNA, în ziua audierii lui Liviu Dragnea. Dispută între susținătorii și contestatarii fostului lider PSD. Foto

La câteva zile după ieșirea de la penitenciarul Rahova, Liviu Dragnea a ajuns din nou în fața procurorilor. Fostul lider PSD s-a prezentat luni, 26 iulie, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Cum era de așteptat, în fața sediului instituției s-au adunat din nou grupuri de susținători și contestatari ai acestuia. Între aceștia a izbucnit și un conflict, care a și degenerat puțin în îmbrânceli și injurii.

Susținătorii și contestatarii lui Liviu Dragnea, scandal la DNA, în ziua audierii fostului lider PSD

a avut o zi tensionată la DNA. Acesta a fost întâmpinat la intrarea în sediul Direcției Naționale Anticorupție de zeci de jurnaliști, dar și de persoane care l-au huiduit sau încurajat.

Susținătorii și contestatarii s-au îmbrâncit la un moment dat, fiind nevoie de intervenția jandarmilor pentru ca situația să nu degenereze foarte grav.

În momentul ieșirii lui Dragnea de la DNA, mai multe persoane au strigat către fostul lider PSD ”infractorule” sau la ”pușcărie cu tine”.

Pe de altă parte, fostul lider PSD a avut parte și de o importantă susținere. Susținătorii acestuia, aproximativ 20 de persoane, aveau pancarte și hârtii improvizate cu mesaje precum ”Opriți hărțuirea nevinovaților” și ”Liviu Dragnea nu uita, dreptatea e de partea ta”.

De ce a fost chemat Liviu Dragnea la DNA

La nici două săptămâni de la eliberare, a a fost chemat luni, 26 iulie, la Direcția Națională Anticorupție.

Motivul a fost că ”trebuie să i se comunice ordonanța de menținere a sechestrului judiciar în dosarul Tel Drum”, a declarat avocata sa, Flavia Teodosiu, pentru .

Reamintim că Liviu Dragnea este urmărit penal în dosarul Tel Drum. DNA a anunțat în noiembrie 2017 că a început urmărirea penală împotriva lui Dragnea și a șefilor de la Tel Drum pentru constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și infracţiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea companiei în privința acordării de contracte pentru reabilitarea de drumuri județene cu fonduri europene. DNA preciza că dosarul s-a constituit în urma unei sesizări a OLAF.

Dragnea, eliberat pe 15 iulie din închisoare

Fostul lider PSD a fost eliberat din închisoare în 15 iulie, după ce a ispășit 2 ani și aproape 2 luni din pedeapsa sa de închisoare de 3 ani și 6 luni. Decizia de eliberare condiționată a fost luată de Tribunalul Giurgiu.

”A fost o perioadă de 2 ani și 2 luni de chin și suferință, abuzuri și umilință. Cea mai mare parte a populației a înțeles de ce a trebuit să ajung aici. Lipsa libertății e cel mai greu lucru.

Eu mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent să îmi recunosc vinovăţia, ceea ce eu nu am acceptat”, susținea Dragnea la ieșirea din închisoare.