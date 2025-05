Scandal la FC Argeș! Dani Coman a dezvăluit de ce s-a certat cu fostul antrenor: „Nu mai suntem prieteni, nu mai vorbim!”

, iar imediat după meciul cu CSM Reșița la clubul din Trivale. Dani Coman a fost unul dintre oamenii lăudați de finanțatori pentru deciziile luate în timpul sezonului.

Dani Coman a explicat de ce s-a certat cu Nicolae Dică

, Nicolae Dică a pregătit-o pentru o scurtă perioadă de timp pe FC Argeș. Fostul mare fotbalist român a adunat doar șapte meciuri pe banca piteștenilor, înregistrând trei victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

, a luat decizia de a se despărți de Nicolae Dică și tot atunci cei doi au rupt prietenia. Într-un interviu recent, oficialul Argeșului a explicat că trebuia făcută o schimbare la echipă la acel moment.

Venirea lui Bogdan Andone a reprezentat o mutare inspirată a formației din liga secundă, care a pierdut doar două meciuri, unul în sezonul regulat și unul în play-off.

„Este adevărat. Îl cunoșteam. Știam cât de pasionat este. Chiar dacă mi se spunea la totul pasul că greșesc. L-am pus, am crezut în el. Și cred în continuare că va ajunge un antrenor bun, dacă va schimba câteva lucruri la el. E clar.

Chiar dacă el s-a supărat pe mine, trebuie să înțeleagă că undeva greșește. Nu mai suntem prieteni, nu mai vorbim, dar îi urez la mulți ani pe această cale pentru că astăzi este ziua lui”.

Dani Coman: „Îl cunoșteam ca om, nu ca antrenor”

„Toată lumea a încercat să mă convingă (n.r. să nu-l pun antrenor). Îl cunoșteam ca om, nu ca antrenor. Are un suflet extraordinar. E pasionat, se documentează, merge la stagii în străinătate. Din păcate, nu am reușit împreună.

Trebuie să înțeleagă că sunt momente când trebuie o schimbare. Iar schimbarea cu Bogdan Andone s-a demonstrat a fi bună, chiar dacă mi-am pierdut un prieten.

Am făcut-o cu creierul și nu cu sufletul, cum am făcut de multe ori cu fotbalul, cred că am făcut o schimbare bună. Din 20 de meciuri cu Bogdan pe bancă am pierdut doar unul, cu Metaloglobus”, a declarat Dani Coman, potrivit .