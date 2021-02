Scandal la FCSB după eșecul cu Dinamo. Mustață: „Meme, dă-ți demisia urgent!” / Mihai Stoica: „Respectul pentru ultrași s-a prescris!”

Eșecul cu Dinamo din optimile Cupei României a tulburat rău apele la FCSB. Suporterii au reacționat violent și îi cer demisia managerului general Mihai Stoica, considerându-l vinovat de ceea ce s-a întâmplat miercuri seara în „Ștefan cel Mare”.

Dinamo s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Nemec în minutul 55, dar supărarea nu este cauzată doar de înfrângere, ci și de modul cum a ales Toni Petrea să abordeze acest meci. Fanii nu au fost de acord cu faptul că FCSB a jucat cu rezervele împotriva rivalei de moarte și consideră că prin această atitudine conducerea clubului și-a bătut joc de suporteri.

Replica lui Mihai Stoica nu s-a lăsat așteptată, managerul general al FCSB-ului explicând clar de ce în acest moment între el și suporteri nu mai există nicio relație. În plus, oficialul susține că nu are nicio legătură cu alcătuirea echipei de start la meciul cu Dinamo.

Gheorghe Mustață, liderul suporterilor FCSB, îl atacă violent pe Mihai Stoica: „Dacă ai vrut să odihnești jucători, atunci odihnește-te și tu și dă-ți demisia!”

Gheorghe Mustață, liderul suporerilor FCSB, a reacționat violent după înfrângerea cu Dinamo din Cupa Romîniei și îi cere cu insistență demisia managerului general Mihai Stoica, pe care îl consideră vinovat de faptul că echipa lor favorită s-a prezentat cu rezervele la partida cu rivala de moarte.

„La momentul ăsta, pentru mine, atât timp cât tu vii să-ți bați joc de această echipă și să joci cu Dinamo cu echipa a doua, înseamnă că Mihai Stoica trebuie să plece acasă! Dă-ți demisia, Meme! Nu ai cum să vii tu să joci cu echipa a doua! Eu te știu Meme! Nu mă interesează pe mine de Gigi, că nu Gigi a făcut echipa. Eu te știu pe tine, domnul Meme! Tu trebuie să-ți dai demisia la ora asta. Demisie fără discuție! Nu-ți poți bate joc de atâtea milioane de suporteri să vii să-mi spui mie că joci cu echipa a doua. E mâna lui MeMe aici. Se duce la patron și îi spune să odihnească jucătorii. Tu odihnești jucătorii cu Dinamo?

Noi ne dăm sufletul pentru echipa asta și tu joci cu copii de 15-16 ani cu Dinamo? Demisia totală, Meme! Noi, suporterii Stelei, cerem demisia lui Meme! M-am săturat câte mii de mesaj primesc de la suporteri. Domnule Meme, eu în numele suporterilor transmit ce vor suporterii: la revedere! Cum îți permiți să lași ca manager să joace echipa a doua cu Dinamo? Cupa era unul din obiectivele Stelei. Nu poți face așa ceva. Eu știam, dar am crezut că e o glumă de dimineață când am aflat că jucăm cu juniorii în teren.

Jucați cu echipa a doua în alte meciuri, dacă vreți să încercați jucătorii pe care i-ai adus dumneata, domnule Meme. Să mă bată Dinamo în halul ăsta! Toată lumea îi rupe și tu îmi joci cu juniorii cu Dinamo. Nu se poate așa ceva! Asumă-ți rezultatul și pune mâna pe pix și hârtie și lasă-ne! Ce transmiți tu ca manager? Nimic!

Meme, tu l-ai adus pe Buziuc, tu l-ai adus pe Șut. Ai ochi de manager. Nu spune nimeni că nu ești experimentat, dar asumă-ți și dă-ți demisia, asta vor suporterii. De ce i-ai mai băgat rezerve pe Coman, Tănase și Olaru? Trebuia să-i bagi din prima. Ca să ne demonstreze că n-a făcut el echipa să iasă și să spună, că și-așa a spus că el nu vrea să aibă tangențe cu suporterii. Lasă că avem noi tangențe cu el. Niciodată în veci nu poate bate Dinamo pe Steaua. Vă rugăm frumos să vă dați demisia, domnule Meme”, a spus Gheorghe Mustață la Radio Sport 1 imediat după terminarea partidei cu Dinamo.

Gheorghe Mustață continuă amenințările: „Așa nu mai merge, a venit acasă cine trebuie, s-au întors bătrânii!”

Tirada nu s-a terminat însă aici. Mustață spune că în cazul în care FCSB nu va câștiga campionatul trebuie să plece toată lumea, mai puțin Gigi Becali, care e finanțator.

„Nu credeam că cineva se poate juca într-un asemenea meci. Ei stau pe bani mulți și noi stăm să suferim. Faptul că ai făcut asta asumă-ți, scrie-ți demisia! Tu cu Dinamo trebuia să bagi echipa de bază, să-i bați. Dă-ți demisia și lasă-ne! Dacă nu, putem veni la bază și să-ți cerem demisia. Și mama dacă era manager la Steaua îi ceream demisia în seara asta. Dacă Gigi spunea că bagă echipa, Meme trebuia să-ți dai demisia și să-i spui că tu nu poți accepta asta cu Dinamo. Dar tu ai vrut să odihnești jucători, atunci odihnește-te și tu și dă-ți demisia. Ți-ai bătut joc de suporteri”

Nu știu pentru cine îi proteja pe titulari. Nu înțeleg! Eu mi-am asumat ce am făcut în viața asta. Asumă-ți și tu Meme! Nu să stai cu masca la gură la oficială și să-mi comentezi mâine pe Facebook! Ce să mai comentezi că te-a făcut pardaf a 14-a echipă a lui Dinamo. Să vedem ce ironie mai face la adresa lui Dinamo. Cu mine nu mai merge! Le promit că dacă pierd campionatul, începând de la Gigi Becali în jos trebuie demisie totală. Gigi rămâne că e finanțator! Ei au impresia că vorbesc cu copiii ăia din tribune. Nu mai merge, a venit acasă cine trebuie, s-au întors bătrânii.

„Stăteam la masă, mă uitam la meci și nu-mi venea să cred. Am văzut meciul cu 200 și ceva de oameni împreună. Toți erau șocați că jucăm cu echipa a doua. Toată lumea l-a luat pe Meme. În momentul în care am primit un telefon și mi se confirmă niște chestii, atunci domnule Meme Stoica nu mai avem decât un singur scop: noi campionatul și dumneavoastră demisia. Dacă pleacă Meme, poate veni oricine, chiar și Narcis Răducan. N-a câștigat nimic de când s-a întors aici. Dacă se dă drumul la fani pe stadioane și Meme nu-și dă demisia, noi vom cânta jumătate de secundă pentru Steaua și restul contra lui Meme”, și-a încheiat Gheorghe Mustață intervenția dură.

Răspunsul lui Mihai Stoica pentru Gheorghe Mustață: „Respectul pe care l-am avut mereu pentru ultrași s-a prescris. Cel puțin pentru tine”

Așa cum era de așteptat, Mihai Stoica a răspuns imediat acuzelor lui Gheorghe Mustață, însă o face într-un mod mai calm față de cum ne obișnuise.

„O să-i explic domnului Mustață de ce nu vreau să mai am de a face cu el și cu apropiații lui, așa cum i-am explicat și în particular. Cu toate că ne leagă ani de zile de respect reciproc, chiar prietenie. Plus o perioadă în care ne «deranja» pe «a doua», că gătea seara și noi ne propusesem să nu creștem în categorie. Iar astea eu nu le uit.

În perioada în care fiica mea se confrunta cu mari probleme de sănătate, un membru al galeriei care se erija în liderul a 15-20 copii (Mustață încă nu ieșise) a dat tonul la meciul cu Mlada Boleslav și au scandat șlagărul amicilor de la ddb : «Memeee Stoica / Ne băgăm p_la ‘n fii’ta» + încă versuri pe care mi-e imposibil să le reproduc. Împotriva mea, singurul om care a ținut piept miilor de câini care ne jigneau meci de meci. Că scandau câinii, era normal, le stăteam în gât. Că au scandat copii care se pretindeau a fi suporterii noștri, m-a mirat și m-a dezamăgit.

Asta în condițiile în care eu tocmai părăsisem clubul din cauza problemelor personale. După ce m-am întors, am evitat scandalul, i-am explicat lui Mustață că atât timp acel bișnițar va sta lângă el, prefer să nu am legătură cu ei. Am avut impresia că a înțeles, mai ales că are doi copii pe care-i venerează, ca orice părinte. Se pare că m-am înșelat. Nu i-am suscitat interes.

O să-i explic domnului Mustață de ce nu vreau să mai am de a face cu el și cu apropiații lui, așa cum i-am explicat și… Publicată de Mihai Stoica pe Miercuri, 10 februarie 2021

Despre inepțiile cu care a ieșit după meciul ăsta, n-am ce comenta. Nu am făcut echipa niciodată, am insistat uneori pentru unii fotbaliști (de regulă, tineri) pe care-i remarcam când altora li se părea riscant să-i folosească . Exemplu, Niță Adrian în seara asta. Copil care le va urma lui Perianu și Tavi Popescu. Și care va fi urmat în scurt timp de alții proveniți din academia care a început să producă mai devreme decât ne așteptam, grație muncii super profesioniste și organizării impecabile.

Musti, îmi doresc să reveniți cât mai repede pe stadion, n-am resentimente față de ieșirea ta complet eronată din seara asta și m-aș bucura să ai bărbăția să-ți prezinți scuzele pentru jignirile pe care le-ai proferat la adresa mea. Ca să-ți ușurez sarcina, pune-ți apropiații să-ți facă o scurtă prezentare cu rezultatele Stelei cu mine manager, asta dacă nu ți-au rămas întipărite în memorie. Respectul pe care l-am avut mereu pentru ultrași nu trebuie luat în calcul. S-a prescris. Cel puțin pentru tine”, a fost răspunsul pe care Mihai Stoica l-a oferit la atacul declanșat de Gheorghe Mustață.