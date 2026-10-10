Scandal la FCSB – Oțelul! Apropiatul lui Gigi Becali s-a „luat” cu doi suporteri: „Crezi că dacă ai Bentley, poți să faci ce vrei?”

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Teia Sponte, un apropiat al lui Gigi Becali, a fost la un pas să îi lovească cu mașina pe doi suporteri ai FCSB, în momentul în care a ajuns la stadion pentru meciul cu Oțelul. Cei doi fani au reacționat imediat, iar în timp ce treceau prin fața bolidului condus de omul de afaceri i s-au adresat pe un ton acuzator: „Crezi că dacă ai Bentley, poți să faci ce vrei?”.

Teia Sponte, conflict cu fanii FCSB la meciul cu Oțelul

unui incident la sosirea pe Arena Națională, înaintea meciului care a marcat pe banca FCSB. Conform , Teia Sponte a fost la un pas să îi lovească cu mașina pe doi suporteri ai roș-albaștrilor, în timp ce aceștia traversau zona pietonală din fața intrării VIP.

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Cei doi tineri suporteri nu s-au lăsat intimidați și l-au luat imediat la rost pe apropiatul lui Gigi Becali. „Crezi că dacă ai Bentley, poți să faci ce vrei? E zonă pietonală aici”, i-au reproșat aceștia lui Teia Sponte.

Teia Sponte a parcat, a coborât din mașină și și-a intersectat privirea cu fanii care îl luaseră în colimator. Omul de încredere al lui Gigi Becali a schimbat câteva replici cu aceștia, de la distanță, însă nu a ripostat și, după câteva secunde, și-a continuat drumul spre stadion.

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Cine e Teia Sponte și legătura cu cazul „Valiza”

De origine aromână, Teia Sponte este unul dintre cei mai vechi și apropiați prieteni ai lui Gigi Becali, cei doi cunoscându-se încă din copilărie. Născut pe 27 septembrie 1959, în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, Sponte a colaborat de-a lungul timpului cu patronul FCSB și în afaceri, fiind considerat unul dintre oamenii săi de maximă încredere.

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Teia Sponte a făcut parte și din conducerea administrativă a clubului, iar în 2007 ocupa funcția de membru al Consiliului de Administrație. Numele său avea să apară ulterior în celebrul dosar „Valiza”, izbucnit la finalul sezonului în care CFR Cluj a cucerit titlul de campioană, după victoria cu 1-0 în fața rivalei Universitatea Cluj.

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Sponte a fost reținut de procurorii DNA la restaurantul Aroma, de la periferia Clujului, unde urmărea partida U Cluj – CFR Cluj. Mai mulți apropiați ai lui Gigi Becali, printre care și Teia Sponte, au fost audiați la sediul DNA Cluj. În posesia lui Sponte se afla valiza care conținea 1,7 milioane de euro, sumă aflată în centrul celebrului caz.