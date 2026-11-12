Scandal la FCSB! Peluza Nord amenință că nu mai vine la meciuri după decizia lui Gigi Becali. Ultima dorință a lui MM Stoica i-a iritat pe fani

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Înainte să plece de la FCSB, Mihai Stoica l-a convins pe Gigi Becali să revină asupra uneia dintre deciziile luate de patronul „roș-albaștrilor” zilele trecute. Peluza Nord a reacționat dur după ce a aflat din FANATIK că , pe care îl va păstra, de fapt, la echipă.

Peluza Nord boicotează meciurile FCSB-ului după decizia luată de Gigi Becali. Mihai Stoica, implicat direct

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Decizia lui MM în exclusivitate pentru FANATIK, iar latifundiarul din Pipera a dezvăluit ulterior că fostul președinte al Consiliului de Administrație l-a rugat un ultim aspect important. Mai exact, MM i-a cerut lui Gigi Becali să nu renunțe la Alin Stoica, cel pe care .

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Peluza Nord, aflată deja în război cu antrenorul român de la juniorii „roș-albaștrilor”, a reacționat imediat, anunțând că nu se va mai prezenta la niciun meci al favoriților lor. „COMUNICAT PELUZA NORD. Peluza Nord anunță că, atât timp cât Alin Stoica va rămâne în cadrul clubului, nu va mai participa la meciurile echipei, indiferent de competiție sau de stadionul pe care acestea se vor disputa, și nu va mai asigura susținerea organizată din tribune.

Este o decizie asumată, cu o condiție clară pentru revenire: plecarea lui Alin Stoica din club. Până atunci, locul nostru în tribună va rămâne gol. Atașamentul nostru față de echipă și de culori rămâne neschimbat. Tocmai pentru că acest atașament înseamnă și demnitate, și respect, alegem să transmitem un mesaj fără echivoc, pe care îl vom susține prin fapte. PELUZA NORD”, a fost comunicatul lansat de Peluza Nord pe pagina oficială de Facebook.

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Scandal la Academia FCSB. Reacții dure după ultimele decizii luate de conducere

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a lansat în toamna acestui an acuzații grave la adresa unor antrenori și oficiali ai clubului. El a susținut că unii juniori ar fi fost favorizați, iar alții, marginalizați, și că anumiți tehnicieni sunt chiar agresivi de la limbaj până la comportament. , iar totul a degenerat ulterior. Nu doar Alin Stoica a fost contestat de Mustață, ci și Edi Marin, care care a demisionat.

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Miercuri, 11 noiembrie, din Berceni pentru a protesta împotriva îndepărtării antrenorului, hotărând să își retragă temporar copiii de la antrenament. În exclusivitate pentru FANATIK, Gheorghe Mustață a explicat că a mers personal la bază pentru a-i lămurit pe părinții indignați de cele întâmplate și că, în cele din urmă, aceștia au abandonat protestul iscat.