Scandal la finalul meciului Atletico – Arsenal. Fundașul londonezilor, flancat de familia Simeone după un gest controversat! Video

Atletico și Arsenal au remizat în manșa tur a dublei din semifinalele UEFA Champions League. Scorul meciului de pe stadionul din Madrid a fost 1-1, iar calificarea în ultimul act se va decide în returul de pe Emirates. La finalul jocului, Ben White a avut un schimb de replici cu Diego Simeone.

Scene incredibile după Atletico – Arsenal! Stewarzii au intervenit de urgență

În timp ce jucătorii se îndreptau spre vestiare, un spectator din tribune a surprins momentul în care Ben White, fundașul central al celor de la Arsenal, a fost luat la întrebări de Giuliano Simeone, mijlocașul formației din Madrid. Câteva secunde mai târziu, în conflict a intervenit și Diego Simeone, tatăl fotbalistului de la Atletico.

l-a îmbrâncit pe Ben White, iar la fața locului au ajuns de urgență stewarzii, care i-au despărțit. Se pare că totul a plecat de la faptul că Ben White a călcat pe emblema clubului Atletico din fața vestiarelor. Giuliano i-ar fi reproșat că așa ceva nu se face.

Diego Simeone Confronting Ben White After He Walked Over the Atléti Badge! 😅 — FootballingGods • Football • Fútbol • Soccer (@footballinggod5)

De ce s-a enervat Giuliano Simeone pe Ben White. Explicația englezilor

În general, fotbaliștii evită să calce direct peste emblema clubului, întrucât vor să arate respect pentru adversar. Ben White nu a făcut acest gest. Este foarte posibil ca fundașul central de la Arsenal nici să nu fi observat logo-ul, întrucât se gândea la penalty-ul pe care l-a provocat în duelul cu Atletico.

„A devenit o regulă nescrisă în fotbal să nu calci peste stema unui club, dar poate că White nu este conștient sau a ales să o ignore. El a recunoscut că nu se bucură de fotbal și nu se uită la meciuri în timpul liber, ci vede fotbalul doar ca pe un loc de muncă”, au scris cei de la The Sun despre incident.

Calificarea în marea finală de la Budapesta se va decide în retur. Arsenal a condus în meciul din Madrid, însă Atletico a revenit în joc și a reușit să restabilească egalitatea din penalty. , însă centralul a decis că nu a fost nicio infracțiune în careu.