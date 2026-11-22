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În urma remizei de la Mioveni, FC Argeș rămâne pe locul 13, cu 16 puncte, în timp ce FCSB se menține pe locul 9, cu 22 de puncte, la trei puncte de primul loc de baraj, ocupat de Corvinul Hunedoara.

La finalul meciului FC Argeș – FCSB 0-0, președintele piteștenilor, Dani Coman, l-a luat în colimator pe Ștefan Târnovanu, după ce portarul de la FCSB a acuzat faptul că copiii de mingi ascundeau baloanele în ultimele minute. De nervi, după joc, Târnovanu a aruncat o minge peste stadion și s-a certat și cu suporterii piteșteni, iar Dani Coman l-a condamnat pentru gesturile sale.

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”Da, o să schimbăm copiii de mingi la meciul următor. Dacă erau alți copii, ne băteau. Atitudine de spatele blocului. Ar trebui să fie altfel pentru că e un portar bun, cochetează cu echipa națională, iar copiii au idoli. El ar trebui să fie un exemplu, nu trebuia să se certe cu copiii de mingi, să arunce mingi peste tribune”, a declarat Coman.

În ceea ce privește meciul, președintele piteștenilor s-a arătat mulțumit de rezultatul de egalitate. ”A fost un meci, cu ocazii de o parte și de alta. Sunt mulțumit de rezultatul de egalitate, dar am fi putut câștiga. Mai avem doar doi jucători accidentați din 10. Avem nevoie de puncte.

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Am spus-o de fiecare dată și repet. Responsabilitatea tuturor transferurilor este a mea. Nu aduc jucători peste capul antrenorului principal. Este normal să ne punem toți la masă. Eu, directorii sportivi, antrenorul principal, antrenorii secunzi, antrenorul de portari, doctorul…

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Ne punem cu toți la masă și discutăm transferurile, dar eu îmi asum responsabilitatea, chiar și a celor care nu dau satisfacție pentru că aria noastră de selecție nu este așa mare ca a altor echipe. Igor (n.r. – Igor Nikic) este un portar bun, de echipa națională a Muntenegrului. Meritul este al antrenorului cu portari.

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(n.r. – Luați puncte cu echipele mari, trebuie să reglați situația cu echipele mici. Cum faceți asta?) Ar trebui să întrebați vreo trei sferturi din Piteștiul acesta. Sunt numai pricepuți pe aici. Mă refer la oamenii din Pitești care se pricep la fotbal și vorbeau în perioada asta mai mult decât a trebuit. O să vină perioada când o să dau și nume și o să vorbesc mai pe larg. Aveți răbdare”, a spus Dani Coman.

Dani Coman, atac virulent la adresa lui Târnovanu

Târnovanu, conflict la finalul partidei Argeș – FCSB

. În primă fază, acesta a întârziat la salutul obișnuit al propriilor suporteri. Apoi, conform informațiilor FANATIK, acesta a intrat în conflict cu mai mulți suporteri ai celor de la FC Argeș prezenți pe stadionul din Mioveni. Tensiunile au apărut imediat după ultimul fluier, iar goalkeeperul fostei campioane , reacționând vehement în fața celor care l-au provocat din tribune. S-au schimbat cuvinte grele între cele două tabere.

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Spiritele s-au mai calmat în momentul în care președintele celor de la FC Argeș, Dani Coman, a intervenit. Portarul celor de la FCSB a continuat să gesticuleze nervos, însă a fost repezit către culoarul care duce către vestiare, într-un cor de huiduieli al gazdelor.

Ștefan Târnovanu este portarul titular al celor de la FCSB în acest sezon. Chiar dacă părea că a pierdut lupta cu tânărul Matei Popa, avatanjat și de regula U21, Ștefan Târnovanu a revenit între buturi și a bifat 13 din cele 16 etape de campionat, evoluțiile sale fiind unele apreciate.

2.300.000 de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, conform transfermarkt.de.