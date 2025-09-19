Sport

Scandal la FRF! Legenda Universității Craiova ar fi hărțuit mama unui junior ce urma să fie convocat

FRF se confruntă cu un scandal de proporții, după ce un angajat important este acuzat că a hărțuit-o pe mama unui puști ce urma să fie chemat la o selecție.
Traian Terzian
19.09.2025 | 22:23
Un angajat FRF, implicat într-un scandal monstru. Este acuzat de hărțuire. Sursă foto: colaj Fanatik

Un nou scandal stă să izbucnească la FRF, după ce un oficial ar fi avut un comportament neadecvat. Mai exact, ar fi hărțuit-o pe mama unui copil ce ar fi trebuit să participe la o selecție la Cluj.

Un oficial FRF ar fi implicat într-un scandal de hărțuire

Fostul mare jucător al Universității Craiova, Ion Geolgău, este acuzat că i-a dat mesaje cu tentă sexuală unei femei al cărui copil urma să fie prezent la selecția pentru lotul național de juniori.

Publicația Gazeta de Cluj a intrat în posesia unor discuții pe care Geolgău, șeful scouterilor de la FRF, le-a avut pe Whatsapp cu mama tânărului fotbalist. Fostul component al Craiovei Maxima a încercat să o convingă pe femeie să se întâlnească în particular.

Din mesajele dezvăluite, fostul fotbalist își exprima fanteziile fără niciun fel de reținere. În avansurile pe care i le-a făcut femeii, el îi spunea cum ”o dezbracă din priviri” și cum și-o imaginează ”sub duș, acoperită cu spumă”.

Nu e primul scandal în care apare numele lui Geolgău

Nu este prima dată când numele lui Ion Geolgău apare într-un scandal de proporții. În 2018, fostul fotbalist era acuzat de faptul că cerea bani sau diverse favorilor părinților pentru ca fiii lor să fie chemați la echipele naționale de juniori.

În vară, FRF a fost în centrul unei mari controverse după ce Daniel Pancu, selecționerul de atunci al echipei naționale U21a României, l-a anunțat prin sms pe Cătălin Cîrjan că nu face parte din lotul pentru EURO 2025, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate la acel moment.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
