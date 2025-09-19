Scandal la FRF! Legenda Universității Craiova ar fi hărțuit mama unui junior ce urma să fie convocat

, după ce un oficial ar fi avut un comportament neadecvat. Mai exact, ar fi hărțuit-o pe mama unui copil ce ar fi trebuit să participe la o selecție la Cluj.

ADVERTISEMENT

Un oficial FRF ar fi implicat într-un scandal de hărțuire

Fostul mare jucător al Universității Craiova, Ion Geolgău, este acuzat că i-a dat mesaje cu tentă sexuală unei femei al cărui copil urma să fie prezent la selecția pentru lotul național de juniori.

Publicația a intrat în posesia unor discuții pe care Geolgău, șeful scouterilor de la FRF, le-a avut pe Whatsapp cu mama tânărului fotbalist. Fostul component al Craiovei Maxima a încercat să o convingă pe femeie să se întâlnească în particular.

ADVERTISEMENT

Din mesajele dezvăluite, fostul fotbalist își exprima fanteziile fără niciun fel de reținere. În avansurile pe care i le-a făcut femeii, el îi spunea cum ”o dezbracă din priviri” și cum și-o imaginează ”sub duș, acoperită cu spumă”.

Nu e primul scandal în care apare numele lui Geolgău

Nu este prima dată când numele lui Ion Geolgău apare într-un scandal de proporții. În 2018, fostul fotbalist era acuzat de faptul că cerea bani sau diverse favorilor părinților pentru ca fiii lor să fie chemați la echipele naționale de juniori.

ADVERTISEMENT

În vară, FRF a fost în centrul unei mari controverse după ce Daniel Pancu, selecționerul de atunci al echipei naționale U21a României, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate la acel moment.