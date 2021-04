Scandal la hramul Mănăstirii Cernica! Sute de pelerini și zeci de autocare oprite la intrarea în localitate

Scandal la hramul Mănăstirii Cernica acolo unde s-au format cozi uriașe de mașini și autocare. Pentru că întreaga comună este în carantină încă de pe 1 aprilie, sute de oameni din întreaga țară sunt opriți la intrarea în localitate.

Toți vor să participe la slujba de Liturghie, organizată cu ocazia hramului Mănăstirii și să se închine la moaștele Sfântului Ierarh Calinic.

Jandarmii nu-i lasă să treacă decât pe localnici. Între timp, coada de autoturisme se întinde deja pe un kilometru.

Mai mulți oameni s-au declarat revoltați că nu sunt lăsați să meargă să se închine la moaște. Ei spun că nu știau că Cernica e în carantină, deși aceasta a fost instituită de la începutul lunii.

Culmea, au fost organizate pelerinaje cu autocarul din țară pentru această ocazie. Prefectura Ilfov a anuntat încă de vineri, 10 aprilie, că vor avea loc verificări ale respectarii masurilor si interdictiilor impuse de autoritati.

Au transmis că vor fi vizate chiar regulile privind deplasarea/circulatia in localitatile in care a fost instituita masura de carantinare zonala in localitatile aflate in carantina, printre care si Cernica.

A fost ridicată în anul 1608 în timpul domniei lui Radu Șerban și a fost ctitorită de marele vornic al lui Mihai Viteazul, Cernica Știrbei și de soția sa, Chiajna. Complexul monahal de la Cernica a reprezentat o adevărată școală de educație monastică. În cadrul mănăstirii s-au construit trei biserici și trei paraclise.

Biserica Mare, cu hramul Sf. Nicolae, a fost avariată la cutremurul din 1802 și reparată în anii 1809-1815 de arhimandritul Timotei. O reparație capitală s-a făcut în anul 1925, după ce în urma unui cutremur în anul 1838 o turlă s-a dărâmat iar în 1923 a avut loc un incendiu.

În anii 1900-1904 a fost călugăr în mănăstirea Cernica poetul Tudor Arghezi. În cimitirul mănăstirii Cernica se află mormintele a multor personalități românești, între care pictorul Ion Țuculescu, mitropolitul Nifon, teologul Dumitru Stăniloae, scriitorul Gala Galaction, orientalistul Athanase Negoiță, sociologul Ernest Bernea, pianistul Johnny Răducanu, cântărețul Zavaidoc, actrița Stela Popescu, regizorul Geo Saizescu, traducătorul Stelian Gruia, academicianul Emilian Popescu, realizatoarea Marioara Murărescu

