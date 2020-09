Scandal la început de an. Profesorii se plâng de condiţiile din clase: “Elevii erau cu masca sub nas şi se rugau să-i scot în pauză afară”

Acuze dure ale profesorilor după prima săptămână de școală! Cadrele didactice spun că este aproape imposibil să stea ore întregi cu masca de protecție, în condițiile în care trebuie să vorbească tare pentru a se face înțeleși în întreaga clasă.

Mai mult de atât, creșterea alarmantă a numărului de cazuri și închiderea anumitor unități de învățământ arată că Ministerul are soluții puține pentru a-i proteja pe elevi și profesori, spun aceștia din urmă.

De altfel, 300 de școli din țară fac ore exclusiv online, conform scenariului al treilea, roșu. Numărul acestora a crescut față de luni, prima zi de școală. În scenariul galben (mixt) învață copiii de la 4.375 de școli, în vreme ce 12.981 de unităţi sunt deschise pentru toți elevii (scenariul verde).

Ce acuză profesorii după prima săptămână de școală

O profesoară a povestit pe un grup rezervat cadrelor didactice experiența pe care a trăit-o la școală. Aceasta spune că inspectorii DSP au certat-o pentru că nu purta corect masca, după care s-au luat de ea pentru că a dorit să bea apă, moment în care și-a descoperit gura.

„Le-am întrebat daca stiu cum e sa vorbesti 5, 6 ore intruna cu masca la gura unor elevi care nu inteleg din cauza măștii mare lucru si trebuie sa tot repeti, de 2,3 ori. Mi-a raspuns una dintre ele ca stie foarte bine, ca a tot vorbit la telefon de azi dimineata.

Ajung stoarsa la o alta clasa: copiii epuizati de caldura, soarele îi bate in crestetul capului, măștile îi sufoca.

Unul zice ca nu poate respira, altul ca are polipi si nu poate tine masca, nu are aer, unul era palid si isi tot tragea masca in jos, o fetita era rosie ca focul si zicea ca nu mai poate… Aproape toti erau cu masca sub nas si se rugau sa-i scot in pauza afara”, a scris Rus Cristina Mirela.

Nu este singura nemulțumită de felul în care a fost gândit anul școlar. „Adevărurile profesorilor: clase împărțite și ore dublate, dar neplătite; muncă voluntară; au devenit personal de serviciu care dezinfecteză și curăță; nu se pot apropia de elevi, nu îi pot ghida.

Pe cei mici nu îi pot realmente învăța și dezvolta abilități, nu au parte de nicio lege care să-i protejeze și să le apere statutul; sunt expuși în mod continuu riscului infectării; nu au parte de dotările promise și nici de respectarea legii salarizării; pentru toate problemele din școală, ei sunt de vină, în fața părinților”, a notat și Vlaicu Raluca.

„Nu-i de ajuns ca stam cu masca pe fata 6 ore, profesorul nu are pauza, predai ce poti, te chinui si vin parintii si spun sa ne fie rusine ca ii obligam pe elevi cu masca… unde o sa ajungem asa?”, a spus și Melinda Tolgeși.

Probleme sunt și la grădinițe, acolo unde educatoarele spun că nu mai înțeleg rostul pentru care copiii sunt aduși în unitate, dacă ele nu au voie să lucreze mai nimic cu ei. „Un copil de 3 ani, încă nu poate să-și dea jos pantalonii, să se încalțe! De ce mai merge la grădiniță atunci?”, a scris o învățătoare.

Față de prima zi de școală, numărul unităților în scenariu roșu a crescut cu aproape 40. De altfel, numărul mare de îmbolnăviri cu Covid-19 i-a pus în gardă și pe cei de la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ. Aceștia nu au ezitat și au solicitat instituţiilor statului să doteze şcolile cu infrastructură pentru cursuri online.

Mai mult de atât, FSLI a tras un semnal de alarmă și a transmis că sistemul de învăţământ riscă să se blocheze. „Şcolile se vor închide, iar cursurile vor avea loc în scenariul roşu, respectiv în mediul online.

Din păcate, însă nici la această oră, după prima săptămână din noul an şcolar, unităţile de învăţământ nu au fost dotate cu infrastructura necesară: lipsesc din multe localităţi tabletele pentru elevi şi cadre didactice, precum şi conexiunea la internet a şcolilor”, susţin reprezentanţii FSLI.

Potrivit ordinului comun al ministrului Educației și Cercetării și al ministrului Sănătății, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.