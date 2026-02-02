Sport

Scandal la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost raportat primul caz de dopaj la Milano-Cortina

Nici nu s-a dat startul la Jocurile Olimpice de iarnă și a apărut un scandal de proporții. Un prim caz de dopaj a fost anunțat de organizatorii competiției.
Traian Terzian
02.02.2026 | 16:24
A apărut primul caz de dopaj de la Jocurile Olimpice de iarnă. Sursă foto: web.de
Cu 4 zile înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a apărut și primul caz de dopaj. Cine este sportiva depistată pozitiv și ce se va întâmpla cu aceasta.

Primul caz de dopaj de la Jocurile Olimpice de iarnă

Ca la orice mare competiție, cazurile de dopaj fac mare vâlvă. Așa se întâmplă și la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, după ce biatlonista italiană Rebecca Passler a fost depistată pozitiv.

Conform Gazzetta dello Sport, sportiva a fost găsită dopată cu letrozol în urma unui control efectuat în afara competiției. Substanța se găsește într-un medicament utilizat în principal pentru tratamentul cancerului, dar poate fi folosită și pentru a reduce nivelul de estrogen.

Biatlonista în vârstă de 24 de ani nu va mai putea participa la Jocurile Olimpice de iarnă găzduite de țara sa, care vor avea loc în perioada 6-22 februarie, și urmează să fie suspendată.

Cine este Rebecca Passler

Rebecca Passler este originară din Antholz și a câștigat mai multe titluri de tineret în cariera sa. Ea are opt medalii la Campionatele Mondiale de juniori și tineret, inclusiv o medalie de aur la ștafetă. Locul 10 în cursa de la Oberhof este cel mai bun rezultat al ei de până acum în acest an.

Unchiul sportivei, Johann Passler, a adus primele medalii olimpice pentru biatlonul din Italia, la ediția din 1988, de la Calgary, când a cucerit bronzul atât la proba individuală de 20 km, cât și la ștafeta 4 x 7,5 km.

Jocurile Olimpice de iarnă, zguduite de anunțul americanilor

Un alt scandal s-a pornit în momentul în care s-a aflat că agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE), care au împușcat mortal două persoane în SUA, au fost desemnați să asigure securitatea delegației americane la Jocurile Olimpice de iarnă.

Anunțul făcut de americani a stârnit furia gazdelor, mai mulți politicieni italieni exprimându-și indignarea și îngrijorarea cu privire la faptul agenții ICE vor ajunge la marea competiție sportivă.

Ce sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă

În ciuda faptului că sporturile de iarnă nu au o pondere foarte mare în țara noastră, România va fi reprezentată de 28 de sportivi la competiția organizată în Italia.

  • Biatlon – Sat Olimpic Anterselva – 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin)
    Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
    Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
  • Bob – Sat Olimpic Cortina – 4 sportivi + 1 rezervă (masculin)
    Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
    Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund
  • Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano – 1 sportiv (feminin)
    Julia Sauter
    Antrenor: Roxana Luca
  • Sanie – Sat Olimpic Cortina – 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin)
    Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban
    Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
  • Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo – 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin)
    Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber
    Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
  • Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine) – 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin)
    Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu
    Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
  • Schi fond – Sat Olimpic Predazzo – 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin)
    Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
    Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
  • Snowboard – Sat Olimpic Livigno – 2 sportive
    Kata Mandel, Henrietta Bartalis
    Tehncieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund
