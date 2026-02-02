Scandal la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost raportat primul caz de dopaj la Milano-Cortina

ADVERTISEMENT

Cu 4 zile înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a apărut și primul caz de dopaj. Cine este sportiva depistată pozitiv și ce se va întâmpla cu aceasta.

Primul caz de dopaj de la Jocurile Olimpice de iarnă

Ca la orice mare competiție, cazurile de dopaj fac mare vâlvă. Așa se întâmplă și la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, după ce biatlonista italiană Rebecca Passler a fost depistată pozitiv.

ADVERTISEMENT

Conform , sportiva a fost găsită dopată cu letrozol în urma unui control efectuat în afara competiției. Substanța se găsește într-un medicament utilizat în principal pentru tratamentul cancerului, dar poate fi folosită și pentru a reduce nivelul de estrogen.

Biatlonista în vârstă de 24 de ani nu va mai putea participa la Jocurile Olimpice de iarnă găzduite de țara sa, care vor avea loc în perioada 6-22 februarie, și urmează să fie suspendată.

ADVERTISEMENT

Cine este Rebecca Passler

Rebecca Passler este originară din Antholz și a câștigat mai multe titluri de tineret în cariera sa. Ea are opt medalii la Campionatele Mondiale de juniori și tineret, inclusiv o medalie de aur la ștafetă. Locul 10 în cursa de la Oberhof este cel mai bun rezultat al ei de până acum în acest an.

ADVERTISEMENT

Unchiul sportivei, Johann Passler, a adus primele medalii olimpice pentru biatlonul din Italia, la ediția din 1988, de la Calgary, când a cucerit bronzul atât la proba individuală de 20 km, cât și la ștafeta 4 x 7,5 km.

Jocurile Olimpice de iarnă, zguduite de anunțul americanilor

Un s-a pornit în momentul în care s-a aflat că agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE), care au împușcat mortal două persoane în SUA, au fost desemnați să asigure securitatea delegației americane la Jocurile Olimpice de iarnă.

ADVERTISEMENT

Anunțul făcut de americani a stârnit furia gazdelor, mai mulți politicieni italieni exprimându-și indignarea și îngrijorarea cu privire la faptul agenții ICE vor ajunge la marea competiție sportivă.

Ce sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă

În ciuda faptului că sporturile de iarnă nu au o pondere foarte mare în țara noastră, la competiția organizată în Italia.