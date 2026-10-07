Scandal la meciul de adio al lui Leo Messi! Ce a apărut pe cer înaintea spectacolului cu drone: fanii au explodat

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Lionel Messi (39 de ani) s-a retras oficial de la naționala Argentinei după meciul amical cu Benin, câștigat cu 3-0 de sud-americani. După finalul jocului, pe arena El Monumental a avut loc un show de drone dedicat „decarului”, însă totul a început cu un moment al unui sponsor, iar fanii prezenți pe stadion au avut o reacție dură.

Ultima partidă amicală disputată de Argentina în acțiunea din această toamnă a reprezentat și meciul de retragere al lui Lionel Messi de la prima reprezentativă, după 21 de ani extraordinari. Sud-americanii au învins cu 3-0 naționala din Benin, iar „decarul” a fost omul meciului, cu două pase decisive și un gol înscris dintr-o lovitură de la 11 metri.

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După finalul meciului au avut loc mai multe momente dedicate lui Messi, iar printre acestea s-a numărat și un show de drone, în cadrul căruia au fost prezentate mai multe imagini memorabile din cariera „decarului” la echipa națională, totul culminând cu ridicarea Cupei Mondiale. În primă fază însă, dronele au afișat o reclamă pentru un sponsor al echipei naționale, iar fanii prezenți pe stadionul El Monumental din Buenos Aires au huiduit momentul.

Lionel Messi a făcut spectacol la meciul de retragere

Argentina a întâlnit naționala Beninului în al lui , iar prima repriză a jocului s-a încheiat la egalitate, 0-0, africanii ratând două ocazii mari la poarta apărată de Emiliano Martinez. Repriza secundă a aparținut în totalitate Argentinei, care a reușit să marcheze de trei ori.

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Mai întâi, Nicolas Otamendi a punctat cu un voleu din centrul careului după o centrare din corner a lui Messi. Apoi, „decarul” i-a oferit o pasă decisivă și lui Nico Paz, care a marcat cu o execuție frumoasă de la marginea careului. Ultimul gol al meciului a fost înscris chiar de Lionel Messi, care l-a învins pe portarul advers dintr-o lovitură de la 11 metri. Așadar, superstarul argentinian și-a încheiat cariera la echipa națională cu 126 de goluri.