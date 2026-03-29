Scandal la meciul jucat de SUA cu Belgia! Motivul incredibil pentru care fanii au răbufnit: „Cineva trebuie dat afară urgent”

Duelul amical dintre Statele Unite ale Americii și Belgia a provocat furia suporterilor încă din primul minut, iar motivul este unul de-a dreptul incredibil.
Mihai Alecu
29.03.2026 | 06:30
Nervi la meciul dintre SUA și Belgia. Foto: Hepta
Primele secunde ale partidei amicale dintre Statele Unite și Belgia au adus reacții dure din partea celor care au urmărit confruntarea disputată la Atlanta. Nemulțumirea a venit din faptul că echipamentele celor două echipe au fost similare și nu exista o diferență clară între jucători.

Probleme mari la meciul disputat între Statele Unite și Belgia

Rareori întâlnim în fotbalul de astăzi probleme legate de echipamentele pe care două echipe le poartă, însă la meciul dintre SUA și Belgia acest lucru a produs discuții intense. Suporterii au răbufnit și au cerut ca vinovații pentru eroarea comisă, de a permite jucătorilor să fie îmbrăcați aproape identic, să plătească. Comentariile din mediul online au fost dure și au sancționat greșeala organizatorilor.

„Spatele tricourilor de la echipa Americii este alb, în timp ce al Belgiei este un albastru deschis combinat cu roz, duce la o confuzie totală și te face să distingi cu greu jucătorii, mai ales când sunt în mișcare. O decizie extrem de ciudată să dai drumul la meci în aceste condiții”, a notat un suporter.

„E un coșmar ceea ce se întâmplă la meciul dintre SUA și Belgia în privința echipamentelor. Nu o să înțeleg niciodată cum așa ceva se poate întâmpla și la un asemenea nivel”, a mai notat un alt suporter. „Cine trebuie să fie dat afară pentru asta! O asemenea greșeală nu poate fi iertată”, a concluzionat un internaut, citat de Givemesport.

„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă...
Digi24.ro
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Probleme cu echipamentele la meciul dintre SUA și Belgia. Foto: Captură @ X

Mauricio Pochettino crede că poate câștiga Cupa Mondială cu SUA

Turneul final ce are pe SUA ca una dintre țările gazdă ar putea să aducă o surpriză uriașă, crede Mauricio Pochettino, cel care este selecționerul trupei pentru care evoluează starul lui AC Milan, Christian Pulisic. Argentinianul mizează pe valoarea pe care o au jucătorii săi și spune că aceștia pot să termine turneul pe prima poziție.

”Medicii i-au distrus viața”. A ajuns de nerecunoscut: ”Cine știe cât voi mai...
Digisport.ro
”Medicii i-au distrus viața”. A ajuns de nerecunoscut: ”Cine știe cât voi mai trăi?”

„De ce să nu câștigăm noi? De ce nu? Trebuie să credem în noi! Visele inspiră realitatea. Vreau să spun că am încredere că putem să câștigăm. Chiar pot să spun oamenilor că am această mentalitate. Dacă se întâmplă sau nu, asta o să vedem, sunt mulți factori care contează și pot decide viitorul. Cel mai important lucru este să crezi. Normal că o să avem presiune, dar asta ne dă motivație. Trebuie să fim uniți, să fim o echipă și să arătăm de ce suntem în stare, că avem valoare. Eu am mare încredere în jucătorii mei”, a declarat Mauricio Pochettino.

Celebrul sportiv s-a căsătorit în mare secret. Cine este femeia cu care a...
Fanatik
Celebrul sportiv s-a căsătorit în mare secret. Cine este femeia cu care a ajuns la altar
Amicale între naționale în luna martie, live video. SUA, spulberată pe teren propriu...
Fanatik
Amicale între naționale în luna martie, live video. SUA, spulberată pe teren propriu de Belgia! Surpriză în Scoția – Japonia
Andrei Rațiu, printre cei mai buni din Europa! Topul condus detașat de Lamine...
Fanatik
Andrei Rațiu, printre cei mai buni din Europa! Topul condus detașat de Lamine Yamal în care strălucește și fundașul român
