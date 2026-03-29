Scandal la meciul jucat de SUA cu Belgia! Motivul incredibil pentru care fanii au răbufnit: „Cineva trebuie dat afară urgent”

ADVERTISEMENT

Probleme mari la meciul disputat între Statele Unite și Belgia

Rareori întâlnim în fotbalul de astăzi probleme legate de echipamentele pe care două echipe le poartă, însă la meciul dintre SUA și Belgia acest lucru a produs discuții intense. Suporterii au răbufnit și au cerut ca vinovații pentru eroarea comisă, de a permite jucătorilor să fie îmbrăcați aproape identic, să plătească. Comentariile din mediul online au fost dure și au sancționat greșeala organizatorilor.

ADVERTISEMENT

„Spatele tricourilor de la echipa Americii este alb, în timp ce al Belgiei este un albastru deschis combinat cu roz, duce la o confuzie totală și te face să distingi cu greu jucătorii, mai ales când sunt în mișcare. O decizie extrem de ciudată să dai drumul la meci în aceste condiții”, a notat un suporter.

„E un coșmar ceea ce se întâmplă la meciul dintre SUA și Belgia în privința echipamentelor. Nu o să înțeleg niciodată cum așa ceva se poate întâmpla și la un asemenea nivel”, a mai notat un alt suporter. „Cine trebuie să fie dat afară pentru asta! O asemenea greșeală nu poate fi iertată”, a concluzionat un internaut, citat de .

ADVERTISEMENT

Mauricio Pochettino crede că poate câștiga Cupa Mondială cu SUA

Turneul final ce are pe ca una dintre țările gazdă ar putea să aducă o surpriză uriașă, crede Mauricio Pochettino, cel care este selecționerul trupei pentru care evoluează starul lui AC Milan, Christian Pulisic. Argentinianul mizează pe valoarea pe care o au jucătorii săi și spune că aceștia pot să termine turneul pe prima poziție.

ADVERTISEMENT

„De ce să nu câștigăm noi? De ce nu? Trebuie să credem în noi! Visele inspiră realitatea. Vreau să spun că am încredere că putem să câștigăm. Chiar pot să spun oamenilor că am această mentalitate. Dacă se întâmplă sau nu, asta o să vedem, sunt mulți factori care contează și pot decide viitorul. Cel mai important lucru este să crezi. Normal că o să avem presiune, dar asta ne dă motivație. Trebuie să fim uniți, să fim o echipă și să arătăm de ce suntem în stare, că avem valoare. Eu am mare încredere în jucătorii mei”, a declarat Mauricio Pochettino.